Bán iPhone cũ trước tháng 6 là ý tưởng thông minh

Kết quả nghiên cứu mới được SellCell công bố cho biết, giá trị bán lại của các mẫu iPhone 6s và 7 đều đã giảm khoảng 10% so với giá trước thời điểm iOS 16 công bố.

Bán iPhone cũ trước sự kiện ra mắt iOS mới là hành động thông minh.

Cụ thể, iPhone 6s Plus 128 GB đã rớt giá 11,7% trong một tuần, còn iPhone 6s 128 GB rớt giá 7,9% trong khoảng thời gian tương tự. Các mẫu iPhone 7 và 7 Plus mới hơn cũng bị ảnh hưởng, trong đó các phiên bản 256 GB mất giá trị lần lượt là 10,1% và 9,8%.

Khảo sát sâu hơn, giá trung bình của một chiếc iPhone 6s Plus 128 GB là 94 USD trong ngày 6/6, nhưng đã giảm còn 83 USD vào ngày 12/6, tương ứng mức giảm 11 USD. Hay iPhone 7 Plus 256 GB có giá 138 USD trong ngày 6/6 và chỉ còn 124 USD trong ngày 12/6.

Nguyên nhân khiến giá iPhone 6s và 7 bị rớt giá bắt nguồn từ việc iOS 16 không còn làm việc với bộ đôi sản phẩm này. Trong khi việc iOS 16 ngừng hỗ trợ iPhone 6s là điều có thể hiểu được, việc iPhone 7 cũng bị loại bỏ khỏi danh sách hỗ trợ thực sự là điều khiến nhiều người “khó nuốt trôi”. Cần nhớ rằng, Apple chưa bao giờ ngừng hỗ trợ 2 đời iPhone trong cùng một thời điểm ra mắt một bản cập nhật iOS lớn.

Việc ngừng hỗ trợ iOS 16 đối với iPhone 7 biến iPhone 6s trở thành mẫu iPhone có kỷ lục hỗ trợ cập nhật hệ điều hành lâu nhất của Apple, kéo dài từ iOS 9 đến iOS 15. Kỷ lục trước đó thuộc về iPhone 5s khi được hỗ trợ cập nhật từ iOS 7 đến iOS 12.

Danh sách các mẫu iPhone được hỗ trợ cập nhật iOS 16.

Không được hỗ trợ lên iOS 16 có nghĩa người dùng iPhone 6s và 7 sẽ mất đi các tính năng mới mà hệ điều hành này mang lại, trong đó nhược điểm lớn nhất là thiếu khả năng tương thích với tính năng chỉnh sửa và thu hồi tin nhắn iMessages trong iOS 16. Như mọi thứ hiện tại, các tính năng này sẽ không có bất kỳ tác dụng nào khi người dùng đang trò chuyện với ai đó đang chạy phiên bản iOS cũ hơn, mặc dù Apple có thể giải quyết vấn đề này bằng cập nhật tính năng nhỏ cho iOS 15.

Bên cạnh việc ngừng hỗ trợ cập nhật iOS 16, việc các mẫu iPhone bị rớt giá cũng bắt nguồn từ một số lý do khác, trong đó đặc biệt là iPhone 6s Plus đã bị đưa vào danh sách sản phẩm cổ điển của Apple. Điều này có nghĩa máy không còn đủ điều kiện để nhận sửa chữa từ Apple hoặc Nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền bởi công ty. Trong khi đó, iPhone 6s vẫn nằm ngoài danh sách đó cho đến năm 2023 do Apple bán máy ở một số khu vực cho đến tháng 9/2018.

Nhìn chung, để có thể bán được iPhone đời cũ một mức giá tốt hơn, có lẽ cách tốt nhất là người dùng nên bán sản phẩm trước thời điểm diễn ra sự kiện WWDC, nơi Apple sẽ công bố những chiếc iPhone bị ngừng hỗ trợ bởi iOS mới nhất.

