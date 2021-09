Apple đã làm gì để nhân viên phải "im lặng" về sản phẩm?

Thứ Sáu, ngày 24/09/2021 10:00 AM (GMT+7)

Mới đây, CEO Apple - Tim Cook đã gửi email cho nhân viên Apple và bày tỏ sự thất vọng về việc sản phẩm của hãng bị rò rỉ thông tin.

Theo The Verge, vào tuần trước, Giám đốc điều hành Apple - Tim Cook đã gửi một email tới các nhân viên của mình, bày tỏ thái độ không hài lòng khi các nhân viên trong công ty bán thông tin rò rỉ về sản phẩm cho người dự đoán trên Twitter và những nguồn tin khác. Trong email, ông Cook cho biết, Apple đang làm "mọi thứ trong khả năng để xác định những kẻ làm rò rỉ" và cũng tuyên bố "những người tung thông tin bí mật không thuộc về Apple".

Ông Cook đã rất buồn khi thấy thông tin chi tiết của cuộc họp nhân viên toàn cầu, được tổ chức vào thứ Sáu tuần trước, ngày 17/9 bị rò rỉ. Trong cuộc họp nội bộ, giám đốc điều hành đã thông báo công ty sẽ yêu cầu xét nghiệm COVID thường xuyên đối với những nhân viên chưa được tiêm phòng, nhưng công ty sẽ không ép nhân viên phải tiêm phòng. Ông cũng bày tỏ thái độ không vui trước phán quyết của thẩm phán trong phiên tòa xét xử với Epic.

Trong email của mình, Cook đã viết: "Tôi muốn bạn biết rằng tôi rất thất vọng. Việc kết nối, chia sẻ nhóm rất quan trọng nhưng chúng chỉ phát huy hết tác dụng khi có đủ sự tin tưởng, và nội dung được chia sẻ chỉ trong nội bộ Apple. Chúng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để xác định những kẻ đã làm rò rỉ thông tin. Chúng tôi không chấp nhận việc tiết lộ thông tin bí mật, cho dù đó là IP sản phẩm hay thông tin chi tiết của một cuộc họp bí mật. Chúng tôi biết rằng những kẻ làm rò rỉ chỉ bao gồm một số ít người... "

Giám đốc điều hành nói thêm: "Tôi muốn cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã và sẽ làm để biến sản phẩm của chúng ta thành hiện thực và đưa chúng đến tay khách hàng. Hôm qua, chúng ta đã phát hành iOS 15, iPadOS 15 và watchOS 8, đánh dấu thời điểm chia sẻ một số sản phẩm mới đáng kinh ngạc với thế giới. Không còn gì tốt hơn thế. "

Đầu năm nay, trong nỗ lực ngăn chặn rò rỉ thông tin, Apple đã chỉ thị các đối tác sản xuất là Foxconn và Wistron tiến hành kiểm tra lý lịch đối với tất cả công nhân trong dây chuyền lắp ráp. Những người bị phát hiện có tiền án sẽ bị cấm vào các khu vực đang phát triển và lắp ráp các sản phẩm chưa được phát hành của Apple. Ngoài ra, tất cả những người ghé thăm các nhà máy này phải xuất trình ID do chính phủ cấp và các nhân viên phải theo dõi các công nhân nhà máy sở hữu các thành phần và sản phẩm quan trọng.

Điều này có chút mâu thuẫn. Bởi lẽ, Apple luôn đề cao quyền riêng tư của nhân viên bằng cách hạn chế sử dụng thông tin sinh trắc học (ví dụ như dấu vân tay) mà Foxconn và Wistron có thể thu thập từ các nhân viên Apple đến thăm các cơ sở này. Mặt khác, hãng vẫn muốn các đối tác sản xuất thu thập dữ liệu này từ chính nhân viên của mình.

Trước đó, vào năm 2017, công ty đã tổ chức một buổi hội thảo nội bộ có tên "Stopping Leakers - Keep Confidential at Apple" (Tạm dịch: Ngừng tiết lộ - Giữ bí mật cho Apple). Hội thảo được tổ chức bởi các nhân viên từ bộ phận An ninh Toàn cầu của Apple. Nhưng điều bất ngờ là nội dung của buổi hội thảo đã bị rò rỉ.

Sự cố rò rỉ iPhone của Apple đã từng diễn ra vào năm 2013 khi hình ảnh của vỏ mặt sau với màu sắc trên iPhone 5c giá phải chăng bị rò rỉ. Nguồn rò rỉ iPhone 5c này được bắt nguồn từ Sonny Dickson, người Australia, khi đó còn là một thiếu niên.

Vào năm 2017, trao đổi với Reuters, Dickson cho hay, anh ta có từ 5 - 10 nguồn bên trong Trung Quốc mua các bộ phận nguyên mẫu từ các công nhân trong dây chuyền lắp ráp với mức trả 250 - 500 USD (từ 5,69 - 11,38 triệu đồng)/ lần. Các nguồn này đã gửi cho anh video về các bộ phận và thậm chí còn gửi cho người đàn ông này chính các bộ phận đó. Hiện tại, Dickson có trang web riêng để đăng các bài đánh giá của mình và thu hút rất nhiều lượt theo dõi.

Nguồn: http://danviet.vn/apple-da-lam-gi-de-nhan-vien-phai-im-lang-ve-san-pham-502021249959366.htmNguồn: http://danviet.vn/apple-da-lam-gi-de-nhan-vien-phai-im-lang-ve-san-pham-502021249959366.htm