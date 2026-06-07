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Xổ số miền Nam: Trúng độc đắc 10 tỉ đồng, khách đến đổi… lộn công ty

Sự kiện: Thông tin thị trường

Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, Hậu Giang, TPHCM và Bình Phước.

Chiều 30-5, các đại lý vé số đã tìm ra nơi có khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số của một đài mở thưởng trước đó 2 ngày.

Giải độc đắc của vé số Tây Ninh trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Ba Xuyên

Giải độc đắc của vé số Tây Ninh trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Ba Xuyên

Theo đó, vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 28-5, giải độc đắc (dãy số 490332) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng giải độc đắc 5 vé Tây Ninh là đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, sau khi phát hiện mình trúng độc đắc 10 tỉ đồng, khách hàng này đã đến Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Long An để liên hệ đổi thưởng. Tuy nhiên, do không phải vé của công ty mình nên công ty hướng dẫn khách hàng này đến Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Tây Ninh hoặc các đại lý để đổi thưởng.

Giải an ủi của vé số Tây Ninh cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là các đại lý vé số Phương Trang, Phi, Phát Lộc ở tỉnh Tây Ninh. Tuần trước, giải độc đắc của vé số Tây Ninh trúng tại TPHCM.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 30-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, Hậu Giang, TPHCM và Bình Phước

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Theo Thu Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/05/2026 15:35 PM (GMT+7)
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