Xăng sinh học E10 sắp bán thí điểm từ 1/8 có làm hư hại xe như lời đồn?

Người dân còn e ngại xăng E10

Từ ngày 1/8, xăng E10 được thí điểm bán tại Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng. Đây là bước đi đầu tiên trong lộ trình chuyển đổi toàn quốc sang nhiên liệu xanh, dự kiến bắt đầu từ năm 2026.

Xăng sinh học E10, với thành phần gồm 10% ethanol sinh học pha trộn cùng 90% xăng khoáng, được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm phát thải CO2, thúc đẩy ngành nông nghiệp ethanol và đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Một cửa hàng xăng dầu tại phường Đống Đa (Hà Nội) sẽ thí điểm bán xăng E10 từ ngày 1/8.

Về giá xăng, ngày 24/7, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố mức giá xăng E10 thấp hơn xăng RON 95-V và xăng E5.

Cụ thể, giá xăng E10 được bán với mức giá 19.490 đồng/lít (vùng 1) và 19.870 đồng/lít (vùng 2). So với xăng RON 95-V, xăng E10 có mức giá thấp hơn từ 540-560 đồng/lít. So với xăng RON 95-III, xăng E10 có mức giá thấp hơn từ 210-220 đồng/lít. So với xăng E5, xăng E10 có mức giá cao hơn 220 đồng/lít.

Thông tin này đang thu hút sự quan tâm của người dân cả nước. Nhiều người mong chờ trải nghiệm loại xăng vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường, vừa có giá thành rẻ trên phương tiện của mình.

Mặc dù vậy, một số người dân lo ngại xăng E10 có tương thích không, có gây ra hiện tượng khó khởi động, chết máy hay hỏng động cơ nếu sử dụng lâu dài?

Chị Minh Trang (Hà Nội) cho biết ủng hộ chính sách chuyển sang dùng xăng E10 để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về độ phù hợp và tác động của xăng E10 đến động cơ xe nên chị vẫn còn e ngại.

Trong khi đó, anh Lý Anh (Hà Nội) chia sẻ, từ nhiều năm nay luôn ưu tiên dùng xăng E5, sắp tới sẽ chuyển sang xăng E10.

“Mình đi Wave S 2012. Từ lúc có xăng E5 là đổ E5 đến giờ chưa thấy vấn đề gì trong hệ thống động cơ, bugi cũng chưa phải thay, chỉ bảo dưỡng và thay dầu máy định kỳ. Xe chạy thì không bốc lắm, nhưng tuổi cao rồi, chạy thế là vừa”, anh Anh nói.

Xăng E10 có làm hư hại xe như lời đồn?

Theo cẩm nang xăng sinh học của Bộ Công Thương, các nghiên cứu thực nghiệm đánh giá độ bền và tuổi thọ của động cơ xe máy và ô tô cho thấy mức độ ảnh hưởng của xăng sinh học E10 và xăng truyền thống là tương đồng nhau và đều nằm trong giới hạn cho phép về mòn cũng như biến đổi các tính chất của dầu bôi trơn.

Tuy nhiên, xăng sinh học E10 có ảnh hưởng rõ nét hơn đối với sự biến đổi của áp suất nén, công suất, lượng nhiên liệu tiêu thụ, phát thải, mức độ mài mòn cũng như chất lượng của dầu bôi trơn.

Khi sử dụng xăng sinh học E5, E10 cho động cơ xe máy đang lưu hành, động cơ phát huy hết công suất vượt trội hơn so với xăng thông thường, công suất tiêu hao nhiên liệu được cải thiện, có thể sử dụng lẫn với nhiên liệu xăng thông thường mà không cần phải điều chỉnh hệ thống nhiên liệu.

Cẩm nang xăng sinh học của Bộ Công Thương cũng lưu ý, khi sử dụng xăng sinh học E10 cần lưu ý đến việc bảo dưỡng các lọc nhiên liệu cho động cơ. Ngoài ra, chu kỳ thay dầu cần được rút ngắn nếu luôn được nhu cầu sử dụng xe nhiều nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và đáp ứng tuổi thọ cho động cơ.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, phần lớn các dòng xe máy hiện nay tại Việt Nam đều đã được thiết kế tương thích với xăng sinh học E10. Những mẫu xe của các thương hiệu phổ biến đều có thể vận hành ổn định với loại nhiên liệu này.

Tuy nhiên, với những xe đã qua sử dụng lâu năm, đặc biệt là sản xuất trước năm 2000, người dùng cần thận trọng. Các dòng xe cũ có thể sử dụng vật liệu không phù hợp với ethanol khiến cho hệ thống nhiên liệu dễ bị rò rỉ, ăn mòn hoặc tắc nghẽn sau một thời gian sử dụng.

Để kiểm tra khả năng tương thích của xe, bạn có thể tìm trong sách hướng dẫn sử dụng được kèm theo xe khi bàn giao hoặc tra cứu trên website của nhà sản xuất. Thông tin này giúp chủ xe xác định loại nhiên liệu phù hợp với xe mình, đồng thời cũng miễn trừ trách nhiệm khi chủ xe sử dụng sai loại nhiên liệu được khuyến cáo.

Một cách khác để kiểm tra xe có thể sử dụng xăng sinh học không là kiểm tra nắp bình xăng. Tuy nhiên điều này thường chỉ có trên xe nhập khẩu và không phải loại nào cũng có ghi chú.