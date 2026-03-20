Xã Hưng Long, TPHCM (địa phận Bình Chánh trước đây), dân bỏ túi 6 tỷ/năm nhờ trồng lan bằng kỹ thuật này

Trồng lan cho doanh thu 6 tỷ đồng/năm

Hiện nay, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng tại TP.HCM, việc tìm kiếm một mô hình nông nghiệp thích ứng, giá trị gia tăng cao là bài toán nan giải.

Tuy nhiên, tại xã Hưng Long, ông Lưu Cẩm Hùng đã chứng minh rằng: Hoa lan chính là lời giải hiệu quả nhất cho bài toán kinh tế nông nghiệp đô thị.

Ông Lưu Cẩm Hùng xã Hưng Long, TP.HCM với mô hình trồng hoa lan Dendro màu đã mang lại doanh thu tiền tỷ mỗi năm. Ảnh: Vân Nguyễn

Vườn lan Sơn Hà của ông Hùng hiện sở hữu diện tích 12.000 m2, chuyên canh dòng lan Dendro màu. Đây là loại lan có sức sống bền bỉ, màu sắc đa dạng và rất được thị trường trong nước ưa chuộng.

Ông Hùng cho biết: “Với mật độ canh tác khoa học, hiện vườn đang duy trì hơn 200.000 gốc lan được trồng trên hệ thống giàn có nền phên thông thoáng. Sự đầu tư bài bản này đã mang lại doanh thu uớc tính mỗi năm, vườn lan cung ứng ra thị trường lượng hoa mang về doanh thu khoảng 6 tỷ đồng".

Với doanh thu này đã khẳng định vị thế của cây lan trong việc nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác.

Hơn 20 năm kinh nghiệm trồng hoa lan

Thành công của ông Lưu Cẩm Hùng không đến sau một đêm. Với gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề, ông thấu hiểu từng nhịp thở của cây lan. Theo ông Hùng, lan Dendro tuy dễ trồng nhưng để cây khỏe, hoa to và bền màu, người trồng cần phải nắm vững các kỹ thuật cốt lõi.

"Để trồng lan hiệu quả, yếu tố tiên quyết là khâu xử lý giống ban đầu. Khi nhập giống về, tuyệt đối không được trồng ngay mà nên để vài ngày cho khô các vết thương và vết bệnh. Sau đó, phải xử lý thuốc nấm kỹ lưỡng để phòng tránh bệnh thối nhũn – 'sát thủ' số một của loài lan", ông Hùng chia sẻ.

Ông Hùng luôn sẵn lòng hỗ trợ giống và chuyển giao kỹ thuật cho bà con nông dân muốn dùng thử hoặc chuyển đổi sang trồng lan. Ảnh: Vân Nguyễn

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh vai trò của môi trường ánh sáng và độ ẩm cần có sự cân bằng tuyệt đối, thiếu nắng cây sẽ còi cọc, quá nắng lá sẽ cháy.

Chế độ dinh dưỡng, ngoài việc sử dụng phân bón đúng liều lượng, việc bổ sung các loại phân hữu cơ là bí quyết giúp lá lan bóng mượt, hoa to, cánh dày và thời gian tàn hoa được kéo dài hơn.

Phòng bệnh đặc biệt vào mùa mưa, việc kiểm tra sâu bệnh phải được thực hiện hàng ngày để xử lý kịp thời các ổ dịch nấm.

Nông nghiệp đô thị ở xã Hưng Long

Không chỉ dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân, Hùng còn mang tâm thế của một người dẫn đầu, mong muốn đưa ngành lan Hưng Long đi xa hơn. Hiện nay, ông đang dẫn dắt một Hợp tác xã (HTX) với 7 thành viên cùng tham gia sản xuất.

Mô hình của ông Hùng mang tính nhân văn cao khi ông luôn sẵn lòng hỗ trợ giống và chuyển giao kỹ thuật cho bà con nông dân muốn dùng thử hoặc chuyển đổi sang trồng lan.

Để trồng lan hiệu quả, yếu tố tiên quyết là khâu xử lý giống ban đầu. Khi nhập giống về, tuyệt đối không được trồng ngay mà nên để vài ngày cho khô các vết thương và vết bệnh. Ảnh: Vân Nguyễn

Hiện tại, vườn lan Sơn Hà đang tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động tại địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã.

Mô hình này không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn mang giá trị xã hội sâu sắc, thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng hiện đại, sạch đẹp và bền vững. Việc phát triển HTX giúp các nông hộ có tiếng nói chung, dễ dàng tiếp cận thị trường và hỗ trợ nhau về mặt kỹ thuật, giảm thiểu rủi ro trong sản xuất.

Theo Hội Nông dân xã Hưng Long, với hướng đi đúng đắn và sự kiên trì, mô hình của ông Lưu Cẩm Hùng là điển hình sống động cho hiệu quả của việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp.

Trong tương lai, khi quy mô HTX được mở rộng và kỹ thuật canh tác ngày càng nâng cao, hoa lan hứa hẹn sẽ không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa mà còn có tiềm năng vươn ra các thị trường xuất khẩu.

Mô hình của ông Hùng tại Vườn lan Sơn Hà đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Nông nghiệp hiện đại không cần diện tích quá lớn, mà cần tư duy đổi mới, kỹ thuật vững chắc và tinh thần hợp tác cộng đồng.