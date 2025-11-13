Giá cà chua chạm mốc 60.000 đồng/kg, nhiều bà nội trợ 'giật mình' khi đi chợ

Những ngày qua, giá rau củ quả tại các chợ dân sinh và siêu thị tại Hà Nội đang tăng khá cao, trong đó cà chua trở thành mặt hàng gây "sốc" khi tăng gấp 3–4 lần so với bình thường, có nơi lên tới 60.000 - 65.000 đồng/kg.

Một số quầy rau ở Hà Nội vắng bóng cà chua do giá tăng cao. Ảnh: Đan Tâm.

Chị Thanh Xuân (trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) mua cà chua tại một quầy rau củ ở chợ Nam Trung Yên đã tỏ ra vô cùng sửng sốt khi loại củ quả bình dân này bỗng có giá lên tới 60.000 đồng/kg.

"Cách đây 2 tuần, tôi mua cà chua 30.000 - 35.000 đồng/kg, tuần trước giá tăng lên thành 45.000 đồng/kg; còn hôm nay đã lên tới 60.000 đồng/kg. Thoạt đầu tôi tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại thì người bán hàng nói cà chua khan hiếm nên giá tăng cao. Chưa bao giờ đi chợ mà phải tính toán từng quả cà chua như bây giờ", chị Xuân nói

Tương tự, chị Mỹ Duyên (trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) "sốc" khi nhìn thấy giá cà chua được niêm yết 61.800 đồng/kg tại một siêu thị. Đắn đo một lúc, chị Duyên quyết định mua 0,5 kg cà chua với giá 30.900 đồng.

Chị Mỹ Duyên mua 0,5 kg cà chua với giá hơn 30.900 đồng. Ảnh: NVCC.

Theo khảo sát, giá cà chua tại các chợ truyền thống ở Hà Nội đang dao động quanh mốc cao kỷ lục 60.000 - 65.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với mức giá 28.000 - 30.000 đồng cách đây 1 tuần.

Cà chua tại nhiều chợ và siêu thị Hà Nội đang có giá 60.000 – 65.000 đồng/kg. Ảnh: Đan Tâm.

Tại Tops Market The Garden (đường Mễ Trì, Hà Nội) vào sáng 12/11, cà chua Đà Lạt có giá 45.900 đồng/kg, cà chua Ngọc Bích 29.900 đồng/hộp 250g; cà chua cherry (ăn sống/salad) có giá 18.000 đồng/hộp 250g...

Cà chua cherry có giá hơn 70.000 đồng/kg. Ảnh: Đan Tâm.

Cà chua tại siêu thị được bày bán nhiều loại, giúp người dân dễ dàng chọn lựa. Ảnh: Đan Tâm.

Nhiều tiểu thương cho biết, vì giá nhập cao, buôn bán không có lãi nên mấy ngày nay họ hạn chế nhập cà chua về bán.

Bà Lê Thị Hòa, tiểu thương bán rau tại chợ Đình Thôn, cho biết: "Cà chua tăng khủng khiếp, cả chợ ai cũng kêu. Trước tôi nhập buôn chỉ 15.000 đồng/kg, giờ phải trả gần 50.000 đồng/kg mới có hàng đẹp. Nguồn hàng từ Đà Lạt ra đang khan hiếm, trong khi mưa dầm kéo dài, khiến rau củ miền Bắc hỏng nhiều".

Ngoài cà chua đắt đỏ, một số loại rau củ hiện cũng tăng giá cao như: cà rốt 30.000 - 40.000 đồng/kg, bí ngòi xanh dao động 32.000 - 40.000 đồng/kg, mướp đắng 44.000 - 47.000 đồng/kg; củ cải trắng 25.000 đồng/kg; bí đao khoảng 25.000 - 29.000 đồng/kg.

Giá cà chua tăng "phi mã" đang trở thành câu chuyện được bàn tán khắp các khu chợ, nhóm nội trợ và mạng xã hội. Từ một loại thực phẩm quen thuộc, dễ mua, nay cà chua lại trở thành "hàng xa xỉ", khiến người dân phải thắt chặt chi tiêu trong bữa ăn hằng ngày.