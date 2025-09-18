Vòng tay nửa tỷ “bốc hơi” bí ẩn trên tàu, 4 ngày sau tìm thấy ở nơi không ngờ tới

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chiếc vòng tay đã được “chu du” suốt một quãng đường dài trong 4 ngày trước khi được trở về với chủ nhân.

Vòng tay trị giá gần nửa tỷ “bốc hơi” không dấu vết

Sự việc hy hữu xảy ra trên chuyến tàu cao tốc số hiệu G193 từ Bắc Kinh đến Hàng Châu vào tháng 9 vừa qua. Cô Li đã bỏ quên chiếc vòng tay Bulgari trị giá 138.000 NDT (498 triệu đồng) trên chuyến tàu lúc 10 giờ tối. 

Sau đó, cô Li đã gọi điện cho cảnh sát để nhận được hỗ trợ. Đội cảnh sát hành khách thuộc Cục Công an đường sắt Hàng Châu đã nhanh chóng tiến hành điều tra. Theo đó, quả thực cô Li đã đeo chiếc vòng tay này khi vào ga, nhưng nó đã biến mất khi cô xuống tàu. Điều này dẫn đến đánh giá sơ bộ rằng chiếc vòng tay có khả năng đã bị mất trên tàu.

Điều đáng nói, cô Li xuống ga Hồ Châu, nghĩa là cô chỉ ở trên tàu hơn 20 phút. Cô Li kể rằng cô không hề để ý rằng đã bị mất chiếc vòng. Khi nhận ra thì cô đã rời khỏi nhà ga.

Nhân viên tàu đã lục soát khu vực cô Lý mua vé nhưng không tìm thấy gì, khiến cảnh sát điều tra bối rối. Vì ga đến của cô là điểm dừng cuối cùng nên khả năng có người lấy cắp vé rất thấp.

Ngày hôm sau, số hiệu tàu cao tốc được đổi thành G3021, hướng đến Thâm Quyến. Nhân viên đã tiến hành tìm kiếm lần thứ hai, thậm chí kiểm tra cả giá để hành lý nhưng vẫn không tìm thấy chiếc vòng tay.

Không ngờ sau đó, câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác. Cảnh sát xác nhận với cô Li và tìm ra một manh mối quan trọng: vì hôm đó trên toa tàu không có nhiều hành khách, cô Li đã lên tàu rồi chuyển sang một toa tàu gần đó để ngồi. Các sĩ quan thuộc đội cảnh sát hành khách sau đó đã mở rộng điều tra, cuối cùng xác nhận cô Li đã lên tàu ở cửa giữa toa 11 và 12, sau đó ngồi ở toa 11.

Cơ hội tìm thấy chiếc vòng ngày càng trở nên mong manh. Vì vậy, cảnh sát đã quyết định thực hiện một nỗ lực cuối cùng. Trong chuyến tàu ngày 11/9 vừa qua, tàu chuyển sang số hiệu G1404, khởi hành từ Quảng Đông đến Hàng Châu. Trong khi tàu đang di chuyển, các cảnh sát đã giải thích tình hình cho hành khách và tiếp tục tìm kiếm. 

Nơi phát hiện chiếc vòng mất tích bí ẩn

Chiếc vòng được trao trả lại cho cô Li

Kết quả, lần này họ đã tìm thấy chiếc vòng nằm dưới một tấm đệm ghế. Đội cảnh sát tàu hỏa đã nhanh chóng liên lạc với cô Li và xác nhận đó đúng là chiếc vòng tay bị mất của cô. 11 giờ đêm hôm đó, tàu đến ga Đông Hàng Châu, tại đây, cảnh sát tàu hỏa và nhân viên soát vé đã đích thân trả lại chiếc vòng tay cho chủ nhân.

