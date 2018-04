Vợ chồng bị nghi nhuộm tạp chất với than pin sản xuất cà phê nói gì?

Ngày 18-4, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức cuộc họp báo "Thông tin liên quan về việc sản xuất thực phẩm kém chất lượng xảy ra tại xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp". Theo thông cáo báo chí, thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm môi trường và vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, từ ngày 15-4 đến ngày 17-4, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện tại cơ sở thu mua nông sản do bà Nguyễn Thị Thanh Loan đang dùng dung dịch hỗn hợp nước và pin để ngâm, tẩm, nhuộm đen phế phẩm cà phê. Phòng Cảnh sát Môi trường đã phối hợp với ngành chức năng lập biên bản, niêm phong 21,265 tấn phế phẩm cà phê đã ngâm, tẩm nhuộm đen và được đóng bao bì, 40 lít dung dịch, 35kg pin bị đập dẹp, 192kg lõi, nắp và vỏ pin. Theo đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, các đối tượng quanh co, ngoan cố chưa chịu khai nhận mục đích của việc nhuộm tập chất với than pin để làm gì. Do đó, cơ quan công an đang khẩn trương huy động toàn bộ lực lượng điều tra làm rõ.