Vào vụ cưa sừng hươu, nông dân Hà Tĩnh thu về hơn 200 tỷ đồng

Các xã Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Kim Hoa (huyện Hương Sơn cũ, tỉnh Hà Tĩnh) từ lâu được xem là “thủ phủ” nuôi hươu sao của địa phương.

Nghề nuôi hươu lấy lộc nhung không chỉ là truyền thống mà còn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mang lại nguồn thu lớn cho người dân miền núi.

Hiện nay, tổng đàn hươu toàn tỉnh đã vượt 40.000 con, trong đó hơn 60% là hươu cho lộc nhung. Toàn tỉnh có hơn 15.000 hộ tham gia chăn nuôi; tại nhiều xã miền núi, tỷ lệ hộ nuôi hươu chiếm tới 80-90% tổng số hộ dân.

Nuôi hươu lấy nhung trên toàn huyện Hương Sơn (cũ) cho doanh thu hàng trăm tỷ/năm.

Thời điểm này, vụ thu hoạch nhung hươu bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều tín hiệu khởi sắc. Theo ước tính, sản lượng nhung năm nay đạt trên 20 tấn, mang về doanh thu trên 200 tỷ đồng cho người chăn nuôi.

Giá nhung loại đẹp hiện dao động từ 11-11,5 triệu đồng/kg, duy trì ở mức cao và ổn định, giúp người nuôi đạt lợi nhuận khá, nhất là khi nhu cầu mua nhung làm quà biếu, chăm sóc sức khỏe dịp đầu năm tăng mạnh.

Nhờ nghề nuôi hươu, nhiều hộ dân miền núi Hương Sơn đã cải thiện đáng kể thu nhập, từng bước thoát nghèo và vươn lên khá giả.

Người dân địa phương cho biết, trước đây nhung hươu chủ yếu được khai thác theo mùa, tập trung từ sau Tết Nguyên đán đến hết tháng Ba âm lịch. Tuy nhiên, nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăm sóc và phòng bệnh, nhiều hộ đã có thể khai thác rải vụ quanh năm, chủ động nguồn cung và giảm áp lực tiêu thụ theo mùa.

Ông Nguyễn Trọng Thể (45 tuổi), hộ nuôi hươu lâu năm tại xã Sơn Tây, chia sẻ, năm nay nhung mọc sớm, đúng thời điểm thị trường sôi động. Gia đình ông nuôi 10 con hươu, vừa thu hoạch một cặp nhung nặng hơn 1,5kg, thu về gần 40 triệu đồng.

Hằng năm, người dân cắt nhung hươu để bán cho khách có nhu cầu.

Cùng địa phương này, chị Nguyễn Thị Hoa cho hay lượng khách đến tận vườn tìm mua nhung khá đông. Sau khi thu hoạch, nhung được sơ chế, chế biến thành nhiều sản phẩm như thái lát, sấy khô, xay bột hoặc ngâm rượu để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Mỗi kg nhung có giá khoảng 11 triệu đồng.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Sơn Giang cho biết, riêng các xã thuộc huyện Hương Sơn (cũ) mỗi năm thu về hơn 220 tỷ đồng từ nghề nuôi hươu lấy nhung. Tại xã Sơn Giang, tổng đàn hiện đạt khoảng 12.500 con, sản lượng nhung ước khoảng 6 tấn/năm và mỗi năm có hơn 1.000 con hươu giống được xuất bán ra thị trường.

Theo vị lãnh đạo xã, nghề nuôi hươu mang lại nguồn thu khoảng 70 tỷ đồng/năm riêng xã Sơn Giang, góp phần tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập và giúp nhiều hộ dân thoát nghèo.