Trung Quốc phát hiện mỏ chứa 200 tấn vàng

SMCP hôm 2/9 đưa tin, mỏ đa kim Trà Đình (Chating) mới phát hiện tại thành phố Tuyên Thành, tỉnh An Huy có thân quặng chính dài khoảng 1,2 km và rộng 1,1 km, trong khi các phần sâu hơn vẫn chưa được xác định đầy đủ.

Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, ước tính ban đầu cho thấy mỏ Trà Đình chứa lượng đồng tương đương nhiều mỏ đồng quy mô lớn, mỗi mỏ có trữ lượng hơn 500.000 tấn. Đồng thời, lượng vàng ở mỏ này tương đương hơn 10 mỏ vàng lớn, mỗi mỏ có trữ lượng ít nhất 20 tấn. Tổng cộng, Trà Đình có khả năng chứa hơn một triệu tấn đồng và 200 tấn vàng.

Global Times cho biết, phát hiện trên có thể mở đường để phát triển một cơ sở sản xuất đồng và vàng siêu lớn ở miền đông Trung Quốc. Đồng và vàng là hai khoáng sản thiết yếu được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp chủ chốt của kỷ nguyên số. Tính dẫn điện của đồng biến nó thành vật liệu không thể thiếu để truyền tải điện cho lưới điện, xe điện, năng lượng tái tạo và trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó, vàng có nhiều ứng dụng ở thiết bị điện tử cao cấp và hàng không vũ trụ. Giới chuyên gia nhận định mỏ khoáng sản Trà Đình không chỉ có lợi thế về vị trí địa lý và hạ tầng, mà còn đóng vai trò quan trọng giúp tìm hiểu cơ chế khoáng hóa.

Mỏ Trà Đình là mỏ porphyry điển hình (hình thành do một khối đá xâm nhập đẩy chất lỏng chứa quặng vào đá xung quanh, tạo ra những mạch khoáng dạng mạng lưới). Hiện nay, đây là mỏ đồng - vàng porphyry lớn nhất từng được xác định ở vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử.

Từ đầu năm nay, đội thăm dò đã hoàn thành hơn 70 lượt khoan chỉ trong 4 tháng, bao gồm một lỗ khoan thăm dò sâu trên 2.000 m. Độ dày tối đa của khoáng hóa trong một lỗ khoan vượt quá 1.370 m. Ngoài đồng và vàng, mỏ Trà Đình còn chứa nhiều khoáng sản có giá trị khác như bạc và lưu huỳnh, có thể khai thác và sử dụng toàn diện, giúp tăng đáng kể hiệu quả tài nguyên tổng thể.

Khu vực châu thổ sông Dương Tử là nơi tập trung các ngành công nghiệp luyện đồng, sản xuất cáp và năng lượng mới. Tuy nhiên, khu vực này có nguồn tài nguyên đồng và vàng khá khan hiếm, phần lớn tinh quặng đồng được chuyển đến từ phía tây Trung Quốc hoặc nhập khẩu từ nước ngoài, dẫn tới chi phí vận chuyển cao hơn và làm chuỗi cung ứng dễ bị gián đoạn

Theo Lin Bin, phó giám đốc phòng thí nghiệm dự đoán và đánh giá đất hiếm ở Viện hàn lâm Khoa học Địa chất Trung Quốc, trưởng đội thăm dò, do nằm ở trung tâm vùng châu thổ sông Dương Tử, mỏ Trà Đình có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung cấp đồng và vàng tại địa phương, giảm áp lực vận chuyển đường dài và phụ thuộc vào nhập khẩu từ nước ngoài, hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp năng lượng mới và sản xuất tiên tiến trong khu vực.

Mỏ đa kim Trà Đình nằm ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Mỏ Trà Đình thách thức quan điểm địa chất truyền thống cho rằng các bồn trũng núi lửa rộng lớn khó có khả năng chứa mỏ đồng - vàng porphyry quy mô lớn. Phát hiện cũng hé lộ những bồn trũng núi lửa ở Tuyên Thành và Nam Lăng (tỉnh An Huy), Lệ Thủy và Lý Dương (tỉnh Giang Tô), có tiềm năng tồn tại nhiều mỏ tương tự.

Đội thăm dò đang lên kế hoạch tiến hành dự án khoan sâu 3.000 m để tìm hiểu thêm cấu trúc của hệ thống khoáng hóa porphyry và tiềm năng tài nguyên ở sâu bên dưới bồn trũng núi lửa lục địa.