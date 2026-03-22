23 chợ này ở Hà Nội buộc giải tỏa trước ngày 30/12/2026

Theo UBND TP Hà Nội, hiện nay, trên địa bàn thành phố đang có 23 điểm kinh doanh tự phát, chợ cóc thuộc nhóm 3, nằm trên địa bàn các phường: Giảng Võ (1 điểm); Bạch Mai (2 điểm); Hồng Hà (4); Khương Đình (1); Tương Mai (2); Định Công (1); Ngọc Hà (1); Nghĩa Đô (3); Từ Liêm (4); Hà Đông (1); Yên Nghĩa (2); Liên Minh (1).

Mặt hàng kinh doanh tại các điểm tự phát này chủ yếu là thực phẩm tươi sống; rau, củ, quả; nông sản; lương thực; hàng tiêu dùng.

Danh sách 23 điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 3 buộc giải tỏa trước 30/12/2026:

Theo thành phố Hà Nội, các điểm họp chợ tự phát này thường gọi là "chợ cóc", tồn tại chủ yếu trên vỉa hè, lòng đường, khu dân cư hoặc khu vực công cộng. Do đó, việc xóa những điểm kinh doanh tự phát này, nhằm lập lại trật tự đô thị và đưa hoạt động buôn bán vào khuôn khổ, đảm bảo an toàn và văn minh đô thị.

Để đạt được mục tiêu, thành phố cũng đặt ra yêu cầu phải gắn xử lý với hỗ trợ, như bố trí điểm kinh doanh hợp pháp, tạo điều kiện tiếp cận chợ dân sinh, hoặc quy hoạch thêm các không gian bán hàng phù hợp.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, việc dẹp bỏ chợ cóc cũng có thể tạo cơ hội để các chợ truyền thống thêm "hồi sinh", tăng thu hút người tiêu dùng.