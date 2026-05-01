Từ 2 con nghé đến khối tài sản 5 tỷ, một người Long An, nay là tỉnh Tây Ninh nuôi trâu làm giàu kiểu "lấy mỡ nó rán nó"

Con trâu – "Đầu cơ nghiệp" và nền tảng dựng xây tài sản

Ông Tô Văn Hợ, nông dân nuôi trâu đàn đông đúc ở xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh (địa phận huyện Đức Huệ, tỉnh Long An trước đây) và đàn trâu tạo nên cơ nghiệp. Ảnh: T.Đ

Trong quan niệm của những nông dân như ông Sáu Hợp, con trâu không đơn thuần là vật nuôi mà chính là "vốn liếng" tự sinh sôi, là nền tảng để gây dựng nên cơ nghiệp lớn. Sở dĩ con trâu được coi là đầu cơ nghiệp vì những giá trị thực tế mà nó mang lại:

Vốn khởi đầu cho mọi tài sản: Ngay từ ngày cưới vợ ra riêng, ông Sáu Hợp đã bắt đầu sự nghiệp chỉ với 2 con nghé được cha cho làm của hồi môn. Từ "số vốn" ban đầu này, ông đã kiên trì nhân đàn và tích lũy để mua thêm từng công đất, biến những con vật nuôi thành khối tài sản hữu hình.

Đòn bẩy tài chính thông minh: Con trâu đóng vai trò là vật thế chấp niềm tin và kinh tế. Nhờ có đàn trâu phát triển tốt, ông Sáu Hợp mới mạnh dạn vay vốn ngân hàng để tiếp tục đầu tư, tạo nên một vòng tuần hoàn "lấy mỡ rán mỡ", giúp diện tích đất đai ngày càng phình to.

Khả năng "lấy ngắn nuôi dài": Con trâu có sức sống mãnh liệt và khả năng sinh lợi đều đặn. Chính sự cần cù chăm sóc và biết tính toán dựa trên con trâu đã giúp những người nông dân "hai lúa" có thể nắm trong tay khối tài sản 5-7 tỷ đồng – một con số hiếm có nơi vùng biên thùy.

Chiến lược "lấy mỡ rán mỡ" và khối tài sản tiền tỷ

Với suy nghĩ vậy, ông Sáu Hợp đã mạnh dạn thế chấp đất đai để vay ngân hàng đầu tư vào nuôi trâu. Với phương châm "lấy mỡ rán mỡ", ông dùng tiền lời từ việc bán trâu để trả nợ xoay vòng và tiếp tục mở rộng quy mô.

Đàn trâu bạc tỷ của ông Tô Văn Hợp, nông dân nuôi trâu thành công nhất đất Đức Huệ, tỉnh Long An, nay là xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: T.Đ

Sự cần cù và tính toán khoa học đã giúp ông từ 2 con nghé nhân đàn lên 16 con trâu, đồng thời tích lũy được 4ha đất trồng lúa. Hiện nay, riêng đàn trâu đã mang lại cho ông hơn nửa tỷ đồng, cộng với giá trị đất đai, tổng tài sản của lão nông này lên đến hơn 4,5 tỷ đồng. Với người dân vùng biên, con trâu giống như một hình thức "bỏ ống" tiết kiệm: tiền lúa để chi tiêu sinh hoạt, còn lợi nhuận từ trâu chính là của cải dành dụm.

Tận dụng lợi thế tự nhiên và giá cả thị trường

Lợi thế lớn nhất của nghề nuôi trâu tại Mỹ Quý chính là nguồn cỏ tươi dồi dào dọc các tuyến đê nội đồng. Nuôi trâu gần như không tốn chi phí thức ăn, chỉ cần người nuôi có sức khỏe để chăn dắt hàng ngày. Tuy nhiên, vào những thời điểm cỏ tươi cạn kiệt, bà con vẫn chủ động cho trâu ăn dặm thêm rơm rạ để đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi.

Hiện, giá trị con trâu đang duy trì ở mức ổn định, giúp người chăn nuôi yên tâm sản xuất. Cụ thể:

Giá trâu giống: Dao động 110.000 – 150.000 đồng/kg tùy chất lượng con giống. Một con trâu cái tơ có giá khoảng 20 triệu đồng.

Giá trâu thịt (trâu hơi): Hiện đang duy trì ở mức 80.000 – 120.000 đồng/kg.

Giá thịt trâu thành phẩm: Tại các chợ truyền thống và cửa hàng thực phẩm, thịt trâu tươi có giá 240.000 – 280.000 đồng/kg.

Nghề nuôi trâu tại Long An không chỉ là một nét đẹp văn hóa nông thôn mà còn là mô hình kinh tế bền vững. Ảnh: T.Đ

Nghề nuôi trâu tại Long An không chỉ là một nét đẹp văn hóa nông thôn mà còn là mô hình kinh tế bền vững, minh chứng cho tinh thần "dám nghĩ dám làm" của những người nông dân như ông Sáu Hợp.