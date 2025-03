Choáng với số tiền mua Baby Three của người Việt trước khi có phiên bản giống “đường lưỡi bò”

Được sản xuất tại Trung Quốc và cho ra mắt lần đầu vào tháng 5/2024, Baby Three hay còn gọi là bé ba được thiết kế theo hình thức hộp bí mật. Người mua không thể biết trong hộp sẽ là sản phẩm gì, hình dáng ra sao, mắt thường, mắt lé hay nước rưng, mắt đô-ra hay mắt nước…

Xé túi mù hay "đập hộp" Baby Three trở thành trào lưu nở rộ của giới trẻ Việt gần một năm qua.

Baby Three trở thành sản phẩm đồ chơi thú nhồi bông “ăn khách” khắp thị trường Việt Nam. Khắp nơi, các phiên bản được rao bán với giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng. Nhiều người đã không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn, bằng cả tháng tiền ăn sáng, thậm chí là hàng trăm triệu đồng để mua Baby Three về chơi.

Baby Three khuấy đảo thị trường Việt một cách rầm rộ chưa từng có. Khắp nơi, nhà nhà, người người thi nhau khoe các phiên bản Baby Three với vẻ đầy hào hứng và phấn khởi mỗi khi sở hữu.

Baby Three có giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng trở thành món đồ chơi được nhiều người săn lùng, đặt mua.

Chị Q. trú tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, bản thân mình đã chi hơn 100 triệu đồng để săn Baby Three với đầy đủ các kích cỡ, đa phần là phiên bản đặc biệt có giá từ 2-3 triệu đồng/con. Một số sản phẩm có kích thước lớn, mẫu hiếm có giá lên tới 7-8 triệu đồng/con.

Vào dịp Noel 2024, chị D. trú tại TP. Hồ Chí Minh cũng trang trí cây thông Noel của mình bằng bộ sưu tập Baby Three trị giá hơn 100 triệu đồng. Các sản phẩm này chủ yếu là secret (hiếm), có mắt nước mà chị đã bỏ ra số tiền lớn để mua lại của người khác.

Những phiên bản đẹp sau khi được "khui" ra sẽ có giá vài triệu đồng/sản phẩm.

Vào những ngày lễ lớn như Noel, 14/2 hay 8/3, một số người còn chọn Baby Three làm quà tặng hoặc bó hoa Baby Three thay cho các bó hoa thông thường.

Theo nền tảng dữ liệu thương mại điện tử Metric, trong năm 2024, người Việt đã chi hơn 150 tỷ đồng để mua túi mù Labubu, Baby Three trên các sàn thương mại điện tử. Đặc biệt, chỉ trong vòng một tháng, từ 15/10 đến 15/11/2024, người Việt đã chi gần 9 tỷ đồng để mua hơn 37.000 sản phẩm Baby Three trên các sàn thương mại điện tử.

Người Việt đã chi hơn 150 tỷ đồng để mua túi mù, hộp mù Baby Three và Labubu từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, vào ngày 5/3/2025, một thương hiệu kính mắt tại Việt Nam đã thông báo ngừng hợp tác với nhà sản xuất đồ chơi Baby Three đến từ Trung Quốc. Nguyên nhân là do trên mặt của búp bê Baby Three phiên bản “Thỏ thị trấn V2” có vẽ hình giống với “đường lưỡi bò”, vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Phiên bản "Thỏ thị trấn V2" có in hình giống đường lưỡi bò đã khiến mọi người phẫn nộ và bắt đầu tẩy chay sản phẩm này tại Việt Nam.

“Sự việc này dù vô tình hay cố ý, chúng tôi đều không đồng ý vì thiếu tôn trọng chủ quyền đất nước chúng tôi. Là một công dân Việt Nam, một doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi hiểu rằng vấn đề quốc gia luôn là ưu tiên số 1”, đại diện thương hiệu kính mắt này lên tiếng trước việc dừng hợp tác với đối tác đến từ Trung Quốc.

Nhiều người sau khi phát hiện hình nhạy cảm đã tiêu huỷ ngay sản phẩm Baby Three.

Ngay sau đó, nhiều đơn vị, cá nhân đã lên tiếng tẩy chay sản phẩm này tại Việt Nam. Thậm chí, một số người còn tiêu huỷ số lượng lớn sản phẩm này, mặc dù giá trị không hề nhỏ.

Một số người tuyên bố từ bỏ thú chơi Baby Three sau khi có thông tin nhạy cảm.

Trước thông tin thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm đồ chơi blind box (túi mù) Baby Three do Trung Quốc sản xuất bị nghi ngờ chứa hình ảnh tương tự "đường lưỡi bò", Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh cho biết, đã nắm bắt sự việc và đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tại địa bàn tăng cường giám sát, kiểm tra nguồn gốc sản xuất, nhập khẩu và phân phối sản phẩm.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, nếu phát hiện vi phạm liên quan đến bản đồ, đơn vị kinh doanh sẽ bị xử lý theo quy định. Đồng thời, do đây là hàng nhập khẩu, lực lượng quản lý thị trường sẽ kiểm tra hóa đơn, chứng từ để xác định liệu sản phẩm có thuộc diện nhập lậu hay không.