Tranh mua để xuất sang Trung Quốc đẩy giá sầu riêng tăng vọt

Ngày 24-8, khảo sát tại một số điểm bán sầu riêng quận Bình Thạnh, Tân Bình cho thấy giá sầu riêng đã tăng 10.000 đồng/kg so với cách đây gần một tháng. Theo đó, sầu riêng Ri6 giá 90.000-110.000 đồng/kg, sầu riêng giống Thái Lan 120.000 đồng/kg. Bên cạnh đó vẫn có sầu riêng loại 50.000 đồng/kg nhiều người bán tư vấn là hàng dạt, chủ yếu bán cho nhu cầu chế biến.

Theo những người bán, hiện nay do Trung Quốc ăn nhiều nên trong nước sầu riêng hút hàng, giá tăng.

Chị Hồng, chủ một điểm bán lẻ quận Tân Bình, cho biết thời điểm này chỉ có sầu riêng Đắk Lắk nhưng thương lái gom để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc nên giá tăng cao. “Trước đây tôi có bán sầu riêng Thái Lan loại mini nhưng thời điểm này hàng Thái hết mùa, ít về Việt Nam nên chỉ bán các loại trái cây nội địa” - chị Hồng kể.

Một số hợp tác xã cho biết, hiện sầu riêng Đắk Lắk đang rộ mùa cộng với nhu cầu thị trường Trung Quốc tăng cao nên nhiều công ty đã lên khu vực này thu mua sầu riêng. Do các đơn vị cạnh tranh nhau mua hàng đã đẩy giá sầu riêng tăng cao. Theo đó, giá thu mua tại vườn 70.000-74.000 đồng/kg, giá thu mua tại vựa đã 92.000-94.000 đồng/kg.

Khách hàng chọn mua sầu riêng. ẢNH: TÚ UYÊN

Ông Huỳnh Tấn Lộc, Giám đốc Hợp tác xã sầu riêng Ngũ Hiệp, cho biết thời điểm này là mùa sầu riêng Đắk Lắk, kết thúc mùa khoảng cuối tháng 9. Sau đó, bắt đầu chuyển sang mùa sầu riêng miền Tây và hợp tác xã sẽ tiếp tục được thu mua cung cấp cho thị trường Trung Quốc.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam, cho biết hiện nay sầu riêng chính vụ của một số quốc gia như Malaysia, Philippines hết mùa. Thái Lan vẫn còn rải rác nên các nhà nhập khẩu Trung Quốc tăng thu mua tại Việt Nam.

Trong khi đó, hiện nay tại Việt Nam sầu riêng miền Tây, miền Đông Nam Bộ đã hết mùa, khu vực Tây Nguyên đang vào mùa. Do đó, khu vực này thương lái tranh nhau thu mua sầu riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đã đẩy giá tăng cao.

Theo ông Nguyên, việc tranh mua khiến giá sầu riêng tăng cao có rủi ro là do chạy theo số lượng, doanh nghiệp khó kiểm soát chất lượng do cắt sầu riêng non hay sầu riêng chín quá … Lúc này doanh nghiệp dễ bị bể hợp đồng, vừa bị phạt gây lỗ vừa mất uy tín.

“Chúng tôi lưu ý các nhà vườn không nên chạy theo lợi nhuận trước mắt mà phá vỡ các hợp đồng cam kết với doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất của mình. Bà con nên cắt hàng đúng thời điểm để giữ vững chất lượng, thương hiệu sầu riêng của mình và của quốc gia Việt Nam. Không nên làm ăn theo kiểu ăn xổi ở thì sẽ không lâu bền”-ông Nguyên nhấn mạnh.

Ông Nguyên cho biết thêm, theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan ngày 20- 8, hiệp hội tính toán kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 8 đạt 355,732 triệu USD tăng 30,5% so với cùng kỳ 2022.

Tính chung tám tháng năm 2023 đạt hơn 3,4 tỉ USD tăng 56,6 % so với cùng kỳ năm 2022 trong đó sầu riêng ước đạt 1,2 tỉ USD, tăng 30%-40% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]