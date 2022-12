Tp.HCM: Chợ “ảm đạm” tháng cận Tết, nhiều tiểu thương phải đóng cửa

Ghi nhận của báo Tiền Phong ngày 19/12 tại một số chợ truyền thống ở Tp.HCM, dù hàng Tết đã xuất hiện trên các quầy kệ nhưng lượng khách mua không nhiều như mọi năm.

Nguồn hàng dồi dào nhưng khách vẫn lác đác. Ảnh: CHÍ NHÂN/ báo Thanh Niên

Tại chợ Bình Tây, giá thực phẩm Tết năm nay tương đối bình ổn, bí ép giá 90.000 đồng/kg, mứt gừng từ 100.000 - 120.000 đồng/kg, nho khô loại lớn 180.000 đồng/kg, hạt dẻ lớn 320.000 đồng/kg, hạt hướng dương 80.000 đồng/kg, hạt dưa 150.000 đồng/kg… trong đó hàng Việt chiếm đa số, tất cả đều có giấy tờ rõ ràng nhưng không có người mua. Nhiều quầy kinh doanh phải đóng cửa.

Bà Ứng Thị Liên, trưởng ngành hàng bánh kẹo mứt chợ Bình Tây cho biết, mọi năm vào thời điểm 1-2 tháng trước Tết Nguyên đán, các tiểu thương đã ứng tiền đặt hàng các cơ sở sản xuất bánh, mứt, kẹo để bán sỉ nhưng năm nay không dám trữ hàng. Nguyên nhân theo các tiểu thương là do ảnh hưởng lạm phát, dịch bệnh tại nhiều quốc gia còn phức tạp khiến đơn hàng của các doanh nghiệp Việt gặp khó. Công nhân thất nghiệp về quê sớm nên vắng khách mua hàng so với mọi năm.

Tiểu thương ở chợ Tân Bình cũng chung hoàn cảnh ế ẩm dịp Tết. Ghi nhận của báo Thanh Niên, bên trong chợ, nhiều dãy sạp đóng cửa rao bán hoặc sang nhượng, cho thuê.

Nhiều chợ tại Tp.HCM đang lâm vào cảnh ế ẩm trong tháng cận Tết. Ảnh: ĐINH ĐANG/ báo Thanh Niên

Đại diện Ban Quản lý chợ Tân Bình cho hay: "Chợ có tổng số 3.326 sạp, nhưng hiện tại đang kinh doanh chỉ hơn 2.900 sạp. Từ sau dịch Covid-19 đến nay, tình hình kinh doanh khó khăn, sức mua giảm sút nên cũng có một số chủ sạp nghỉ bán. Hiện các tiểu thương đang vào cao điểm chuẩn bị hàng hóa để kinh doanh trong dịp tết, hy vọng sức mua sẽ tăng lên khi tết đến gần hơn".

Chợ An Đông, nơi cung cấp đồ sỉ quen thuộc đã bắt đầu xuất hiện nhiều dụng cụ mới như khay làm bánh, làm xôi với đầy đủ các loại hoa văn tinh xảo. Khu vực bánh mứt cũng đầy ắp các loại sản phẩm phục vụ mùa tết.

Chị Ni, quản lý sạp sành sứ, pha lê, thủy tinh tại khu vực tầng hầm chợ An Đông chia sẻ: "Thời điểm này gần đến tết nhưng sức mua vẫn chưa khởi sắc. Những năm trước có lượng khách du lịch nước ngoài tiêu thụ khá lớn, nhưng năm nay vắng hẳn nên sức mua cũng yếu đi".

Tại chợ Bình Thới, quận 11, nhiều quầy sạp bỏ trống vì sức mua ế ẩm. Một tiểu thương tại đây cho hay do tình hình kinh doanh không tốt nên nhiều người đã bỏ sạp để ra buôn bán ngoài đường, vừa dễ bán hơn vừa giảm được tiền thuê sạp.

Tình trạng bỏ sạp để ra ngoài đường kinh doanh cũng được ghi nhận tại chợ đầu mối Bình Điền. Một cán bộ quản lý tại chợ này cho biết: "Các ô, sạp trong chợ, đặc biệt là khu vực trái cây đang bị bỏ trống khá nhiều. Tiểu thương đổ ra ngoài các tuyến đường xung quanh chợ để kinh doanh tạm trong lúc khó khăn, có người còn duy trì sạp để làm nơi trung chuyển hoặc chứa hàng, nhưng cũng có người bỏ hẳn để kinh doanh bên ngoài".

Sự thưa vắng lan cả vào các trung tâm thương mại. Ghi nhận tại MM Mega Market, phường An Phú, Tp.Thủ Đức (Tp.HCM), lượng khách khiêm tốn trong khi hàng hóa, thực phẩm rất phong phú, giá cả gần như không biến động nhiều. Đặc biệt, khu vực trưng bày hàng hóa tết đã có đầy đủ các loại bánh mứt, tuy nhiên chưa có nhiều khách chọn mua.

Hàng Tết dồi dào, khuyến mãi tấp nập

Theo Sở Công Thương Tp.HCM, chỉ riêng 3 chợ đầu mối, dự kiến lượng hàng nhập về dịp Tết lên đến 13.000-15.000 tấn/ngày, tăng 80% so với ngày thường. Tại 47 trung tâm thương mại, 240 siêu thị, 3.019 cửa hàng tiện lợi đang hoạt động, tổng lượng hàng thực phẩm thiết yếu, lương thực cung ứng ra thị trường bình quân 1.800 tấn/ngày. Bên cạnh chuẩn bị nguồn hàng dồi dào phục vụ Tết 2023, doanh nghiệp bình ổn thị trường cam kết không điều chỉnh tăng giá 1 tháng trước Tết, 1 tháng sau Tết cùng với đó là nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Tại hệ thống siêu thị GO!, Big C, chương trình giảm giá Tết sớm đang được áp dụng với nhóm sản phẩm tân trang nhà cửa. Chẳng hạn, các siêu thị giảm giá đến 50% các sản phẩm dụng cụ nhà bếp, giảm giá lên đến 37% dành cho các sản phẩm nước tẩy rửa, lau nhà, nước lau kính, giảm giá lên đến 35% dành cho các sản phẩm nước giặt, xả thơm quần áo.

Đại diện Central Retail, doanh nghiệp vận hành chuỗi GO!, Big C tại Việt Nam cho biết đây là đợt khuyến mãi đầu tiên của Tết Quý Mão 2023, áp dụng giảm giá lên đến 50% cho gần 700 sản phẩm đồ dùng nhà bếp, dọn dẹp nhà cửa. Nhóm thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông lạnh đóng gói cũng nằm trong chương trình giảm giá Tết sớm của GO!, Big C.

Các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra cũng giảm giá mạnh cho hầu hết các nhóm hàng, từ thực phẩm tươi sống như sườn non heo, ba rọi heo, nạc dăm, nạc đùi, nạc vai heo, cá ngừ, bắp cải trái tim, bí đao (mức giảm 15-30%); nhóm thực phẩm công nghệ giảm đến 80%; nhóm sản phẩm giặt giũ, tẩy rửa, chăm sóc cơ thể, đồ dùng gia đình và may mặc thời trang giảm giá lên đến 50%.

Đại diện Saigon Co.op chia sẻ với Dân Việt, các siêu thị thuộc hệ thống đã triển khai sớm các chương trình khuyến mãi phục vụ Tết Quý Mão 2023, với hàng loạt đổi mới, gia tăng sự trải nghiệm cho người tiêu dùng. Việc giảm giá hàng Tết sớm được thiết kế một cách khoa học để người dân có thể bắt đầu mua sắm ngay từ bây giờ với danh mục giảm giá hợp lý.

