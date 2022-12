Bưởi Diễn trưng Tết chờ khách mua, quất cảnh Hội An đắt hàng

Ngày 17-12, ghi nhận tại một số điểm bán cây cảnh, đặc biệt khu vực đường Mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức những cây bưởi Diễn với trái vàng ươm được trang trí thêm sắc đỏ của những câu chúc Xuân đã mang không khí Tết đến gần hơn.

Ông Cao Quang Hà, chủ vườn Thanh Giang cho biết, cơ sở đã đặt cọc tiền cho nhà vườn từ giữa năm nhưng phía Bắc do ảnh hưởng thời tiết nên chất lượng bưởi Diễn không đạt, sản lượng cũng giảm 50%. Do đó, để đảm bảo nguồn hàng phục vụ Tết phải đi “tuyển” bưởi ở các vườn khác với giá cao hơn.

Chậu bưởi trưng Tết có giá từ 28-30 triệu đồng đã bán được 30%

Theo ông Hà, bên cạnh giá mua bưởi tăng thì chí phí vận chuyển năm nay tiếp tục tăng cao. Đơn cử một chuyến hàng từ phía Bắc đến TP.HCM giá cước 28-30 triệu đồng, tăng hơn 6 triệu đồng so với năm ngoái. Chưa kể, ngay cả chân đôn chậu bưởi từ 180.000 đồng năm nay tăng lên 285.000 đồng.

Chân đôn chậu bưởi tăng giá

Theo ông Hà, đặc biệt Tết năm nay vườn tung ra 30 chậu bưởi Diễn xung quanh được trồng ớt kiểng, khi chín sẽ có màu xanh đỏ, giúp không gian Tết trong nhà rực rỡ hơn.

Đồng thời, tiếp tục đưa ra thị trường chậu bưởi Diễn với ba kích cỡ, mức giá khác nhau. Theo đó, chậu lớn nhất giá 55 triệu đồng, mỗi cây 100-120 trái; chậu trung bình giá 28-30 triệu đồng, khoảng 40-70 trái/cật và chậu nhỏ nhất là 6,5 triệu đồng, khoảng 25-30 trái/cây. Tất cả các kích cỡ chậu mỗi trái bưởi có trọng lượng 600gr-1kg.

Năm nay nhà vườn đưa ra thị trường chậu bưởi Diễn kết hợp ớt kiểng giúp không gian trưng Tết rực rõ hơn

Thời điểm này, chậu bưởi Diễn có giá 55 triệu đồng bán còn chậm, phân khúc giá 28-30 triệu đồng bán được khoảng 30%, mức giá 6,5 triệu đồng hiện vườn bán được 40%.

Theo ông Hà, cao điểm người dân mua sắm là sau 25-12 đến 20-1 đồng thời, đây là thời điểm trái bưởi ngã màu sắc tốt nhất và lộc non vươn ra dài nhất rất hoàn hảo để trưng Tết.

“Năm nay chi phí đầu vào mỗi chậu bưởi Diễn tăng 20%-30% nhưng vườn cố hết sức không tăng giá bán lẻ trong dịp Tết. Điều này được chúng tôi giữ ổn định suốt năm năm qua. Vì vậy, mong khách hàng yên tâm và ủng hộ”-ông Hà nói.

Trang trí cho cây bưởi trưng Tết

Bên cạnh đó, ông Hà cho biết, năm nay vườn chuẩn bị thêm quất cảnh Hội An phục vụ Tết nhưng giá tăng đến 3.500.000 đồng/chậu trong khi Tết năm ngoái giá bán lẻ tại TP.HCM chỉ 2.700.000 đồng/chậu. Do đó, vườn không nhập hàng.

Đại diện Vườn quất cảnh ông Nhứt (Thành phố Hội An) cho biết, từ tháng 8, tháng 9 là cao điểm khách hàng đặt mua quất cảnh phục vụ Tết, đến khoảng 15 tháng Chạp nhà vườn sẽ giao.

Vì vậy, vừa rồi một số khách hàng ở TP.HCM liên lạc mua nhưng vườn không còn quất để cung cấp.

Quất Hội An nổi tiếng về chất lượng được thị trường ưa chuộng (Vườn quất cảnh ông Nhứt)

Theo vị này, giá quất năm nay tăng trung bình 300.000 đồng/tùy chậu, do giá phân bón, nhân công…đều tăng, cây giống hạn chế. Song song đó, nhu cầu thị trường tăng nhưng nguồn cung không dồi dào nên quất cảnh "được giá" .

Chậu quất cảnh Hội An có giá 15 triệu đồng

“Quất Hội An nổi tiếng chất lượng với trái to tròn, đầy đặn…nhiều năm nay được thị trường ưa chuộng. Theo đó, chúng tôi thường cung cấp quất cho khách hàng ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đắk Lắk, TP.HCM...Mặc dù vừa qua bị ảnh hưởng bão Noru nhưng vườn chúng tôi vẫn đưa ra thị trường Tết khoảng 1.000 chậu bằng so với năm ngoái” vị này nói.

Nguồn: https://plo.vn/buoi-dien-trung-tet-cho-khach-mua-quat-canh-hoi-an-dat-hang-post712681.htmlNguồn: https://plo.vn/buoi-dien-trung-tet-cho-khach-mua-quat-canh-hoi-an-dat-hang-post712681.html