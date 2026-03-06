Tìm thấy nhiều hạt vàng trị giá 1.800 USD khi làm thịt vịt

Liu, sống ở huyện Long Huy, tỉnh Hồ Nam, phát hiện ra những mẩu vàng trong dạ dày (mề) vịt khi làm thịt con vật vào tháng trước. Sau khi thử đem đi đốt, những mẩu kim loại nhỏ này được xác nhận là vàng thật, nặng khoảng 10 gram và có giá trị gần 12.000 nhân dân tệ (1.800 USD), Xiuwenfang đưa tin. Bố Liu xem đây là điều may mắn cho năm mới.

Liu cho hay những con vịt được nuôi thả gần một con sông từng nổi tiếng về khai thác vàng, vì thế có thể chúng đã nuốt phải bùn chứa các hạt vàng li ti. Vàng không thể được tiêu hóa hay hấp thụ, vì vậy thường đi qua hệ tiêu hóa mà không gây hại.

Tuy nhiên, nếu nuốt phải những mảnh vàng lớn hoặc vàng lẫn nhiều tạp chất, chúng vẫn có thể gây ra các vấn đề như tắc nghẽn đường ruột hoặc nguy cơ ngộ độc đối với cả động vật lẫn con người.

Những hạt vàng nhỏ kẹt trong dạ dày vịt được Liu tìm thấy khi làm thịt. Ảnh: QQ

Liu không phải người duy nhất tìm thấy vàng khi làm thịt vịt. Nhiều người dân khác trong làng cũng gặp chuyện tương tự, nhưng lượng vàng không nhiều như của Liu.

Một số người đặt câu hỏi về tính chân thực của sự việc. Chia sẻ với Jiupai News, Cục Tài nguyên Thiên nhiên huyện Long Huy cho biết cần có thêm sự xác minh của một tổ chức chuyên nghiệp để xem các hạt trên có phải vàng hay không. Nhân viên cơ quan này cho biết khả năng phát hiện vàng là có thật. Năm ngoái, người dân địa phương từng đãi cát ở chính con sông này và tìm thấy hơn 10 gram vàng.

Sông Chenshui chảy theo hướng bắc - nam qua địa bàn huyện và trước đây từng được ghi nhận là nơi phát hiện vàng. Từ những năm 1970 đến 1990 đã dấy lên một "cơn sốt vàng" tại địa phương, cho đến khi chính quyền ban hành lệnh cấm hoạt động khai thác vàng tư nhân.

Theo luật pháp Trung Quốc, mọi tài nguyên dưới lòng đất, bao gồm khoáng sản và di vật văn hóa, đều thuộc sở hữu của nhà nước.

Giới chức nói với The Paper rằng rất khó xác định quyền sở hữu đối với lượng vàng được phát hiện trong con vịt.

Phát hiện hiếm gặp của Liu cũng gợi nhớ đến một tập quán từ thời nhà Đường (618-907), khi nông dân thu gom các hạt vàng trong phân vịt và ngỗng.

Các mẩu vàng nhỏ được Liu lấy ra từ mề vịt. Ảnh: QQ

Sự việc nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 10 triệu lượt xem. Một người bình luận: "Tôi cần biết chính xác vị trí con sông này trong vòng một ngày. Tôi muốn nuôi 1.000 con vịt ở đó". Một người khác nói: "Đây không phải là những con vịt bình thường; chắc hẳn nó đang trả ơn gia đình Liu". '"Mạng sống của những con vịt khác đang gặp nguy hiểm", người thứ ba nhận định.

Tính đến tháng 3, giá vàng tại Trung Quốc dao động từ 1.140 đến 1.190 nhân dân tệ (khoảng 165-172 USD) mỗi gram. Trong bối cảnh kinh tế nhiều bất ổn, ngày càng nhiều gia đình coi vàng là kênh tích trữ an toàn. Một số nhân viên văn phòng chuyển tiền tiết kiệm sang các quỹ đầu tư liên quan đến vàng, trong khi giới trẻ lại ưa chuộng những sản phẩm vàng có thiết kế sáng tạo và giá phải chăng.