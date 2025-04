Thực hư sầu riêng bán đầy vỉa hè treo giá 60.000 đồng

Những ngày gần đây, tại nhiều tuyến phố, chợ dân sinh, siêu thị và "chợ mạng", sầu riêng bắt đầu được bày bán rầm rộ. Theo các tiểu thương, thời điểm hiện tại đang là đầu mùa sầu Ri 6, giá bán loại quả này đang dao động từ 90.000 – 130.000 đồng/kg (tùy loại), còn sầu Thái giá bán cao hơn, khoảng 110.00 – 150.000 đồng/kg.

Anh Nguyễn Quang Tam (chủ một cửa hàng hoa quả tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Sầu riêng là một trong những loại quả được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và giá mặt hàng này khi ra đến các tỉnh ngoài Bắc rất hiếm khi rẻ. Có hai loại sầu phổ biến được bán đó là sầu Ri 6 và sầu Thái, tùy vào từng thời điểm giác các loại sầu sẽ khác nhau. Trên thị trường có nhiều người bán sầu, nhưng để mua được sầu ngon, đảm bảo chất lượng, khách hàng nên tìm địa chỉ uy tín, không nên ham hàng giá rẻ, sầu vừa không ngon, sượng mà chất lượng cũng không chắc chắn".

Tuy nhiên, trên thị trường xuất hiện nhiều chiếc xe tải bán sầu riêng và treo bảng giá siêu rẻ khiến người tiêu dùng không khỏi tò mò và thắc mắc. Chị H.T (người mua hàng tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đang trên đường đi làm về thì thấy rất nhiều xe tải bán sầu riêng ở vệ đường, giá ghi 60.000 đồng, mà trong khi ở những nơi khác toàn bán hơn 100.000 đồng/kg. Trong đầu tôi nghĩ chắc sầu riêng đang giảm giá nên đã quyết định vào mua thử.

Khi dừng xe vào mua thì tối mới biết sự thật không phải như vậy. Nhìn kỹ lên bảng hóa ra 60.000 đồng/0.5kg chứ không phải 1kg sầu riêng. Người bán viết 0.5kg nhỏ đến nỗi mà đứng gần cũng rất khó nhìn, chứ đừng nói là lái ô tô hay đi xe máy ngang qua. Điều đó có nghĩa nếu mua 1kg sầu riêng sẽ có giá 120.000 đồng. Mức giá này thì chẳng có gì rẻ hơn thông thường".

Theo các tiểu thương, để chọn được sầu riêng ngon, người mua cần chọn những trái có gai nở to, cứng, ngắn, phân bố thưa thớt. Những quả có gai như vậy chính là sầu riêng cái. Ngược lại những quả có gai nhọn, nhỏm mỏng và đặc, không thể dùng tay ấn vào chứng tỏ sầu còn xanh non, chưa chín, do đó không nên chọn chúng.

