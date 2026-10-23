Thứ quả giòn ngọt được trồng ở xã miền núi Hà Tĩnh giúp nông dân có của ăn của để

Hồng giòn Yên Du được mùa, bà con nông dân phấn khởi vì năng suất tốt, thu nhập tăng cao.

Những ngày này, các vườn hồng giòn Yên Du tại thôn Đức Lĩnh, xã Mai Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) bước vào chính vụ thu hoạch. Trên những cành cây lâu năm, từng chùm quả chín vàng nổi bật giữa màu lá xanh, báo hiệu một mùa hồng thuận lợi.

Thời tiết năm nay khá thuận lợi, cây sinh trưởng tốt, quả đẹp, chất lượng bảo đảm, trong khi giá bán duy trì ở mức ổn định, mang lại niềm vui cho người trồng.

Nhờ vườn hồng giòn Yên Du cổ thụ, anh Nguyễn Văn Đường ở thôn Đức Linh có nguồn thu nhập ổn định, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây trồng đặc sản địa phương. Ảnh: AH

Gia đình anh Nguyễn Văn Đường, ở thôn Đức Linh, xã Mai Hoa hiện có hơn 250 gốc hồng Yên Du, trong đó nhiều cây đã 40 - 70 năm tuổi. Đây không chỉ là tài sản được gìn giữ qua nhiều thế hệ mà còn là nguồn thu nhập quan trọng của gia đình.

Năm nay, vườn hồng dự kiến cho sản lượng khoảng 4 -5 tấn quả. Đáng mừng hơn, toàn bộ sản lượng đã được thương lái đặt mua từ đầu vụ với mức giá khá cao.

Hồng giòn Yên Du được trồng tại xã Mai Hoa, Hà Tĩnh, nổi bật với vị ngọt thanh, thịt quả giòn chắc, trở thành đặc sản mang lại giá trị kinh tế cho người dân. Ảnh: AH

Anh Nguyễn Văn Đường, ở thôn Đức Linh, cho biết: “Vườn hồng giòn Yên Du của gia đình được trồng từ nhiều năm trước, đến nay các gốc hồng sinh trưởng tốt, cho thu hoạch ổn định, quả có vị ngọt thanh, giòn thơm đặc trưng, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Hồng giòn Yên Du không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho gia đình mà còn mở ra triển vọng phát triển cây ăn quả đặc sản, khai thác lợi thế địa phương”.

Còn gia đình bà Phạm Thị Thanh Hiền, xã Mai Hoa hiện có hơn 300 gốc hồng, dự kiến thu gần 5 tấn quả trong vụ năm nay. Từ đầu vụ đến nay, gia đình đã bán gần 2 tấn, với giá dao động 35.000 - 40.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu gần 200 triệu đồng.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hiền, xã Mai Hoa (tỉnh Hà Tĩnh), cây hồng giòn Yên Du là giống cây trồng đặc sản có tiềm năng phát triển kinh tế, giúp người dân nâng cao thu nhập. Ảnh: AH

Bên cạnh khai thác quả thương phẩm, bà Phạm Thị Thanh Hiền còn chủ động nhân giống, mỗi năm cung cấp hơn 100 cây hồng cho các hộ có nhu cầu trồng mới.

Cách làm này vừa giúp gia đình đa dạng nguồn thu, vừa góp phần duy trì nguồn giống tại chỗ, tạo điều kiện để những vườn hồng tiếp tục được phát triển.

Theo người dân địa phương, hồng giòn Yên Du có nhiều lợi thế khi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng vùng núi xã Mai Hoa, sinh trưởng khá tốt và ít sâu bệnh.

Trong quá trình chăm sóc, người trồng hầu như không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tạo thuận lợi cho việc phát triển sản phẩm theo hướng an toàn.

Theo kinh nghiệm của người trồng, hồng giòn Yên Du được thu hoạch khi quả chuyển từ xanh sang vàng, ruột vàng đậm, bảo đảm độ giòn và vị ngọt đặc trưng. Ảnh: AH

“Để cây hồng giòn Yên Du duy trì sức sinh trưởng, cho năng suất ổn định qua các năm, người trồng cần chú trọng chăm sóc sau thu hoạch, bổ sung dinh dưỡng, phục hồi cây và tỉa cành hợp lý. Đây là kinh nghiệm quan trọng giúp vườn hồng khỏe mạnh, nâng cao chất lượng quả và duy trì khả năng cho thu hoạch lâu dài”, bà Phạm Thị Thanh Hiền bật mí.

Do là giống hồng giòn Yên Du không hạt, cây không thể nhân giống bằng gieo hạt; trong khi phương pháp chiết, ghép cành chưa mang lại hiệu quả cao. Do vậy, người dân chủ yếu tách chồi, rễ từ cây mẹ để trồng mới.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hiền, hồng giòn Yên Du là giống hồng không hạt, khó nhân giống bằng phương pháp gieo hạt; kỹ thuật chiết, ghép cành cũng chưa mang lại hiệu quả cao. Ảnh: AH

Những cây mẹ lâu năm, sinh trưởng khỏe, cho quả đẹp và chất lượng tốt thường được ưu tiên lựa chọn. Việc duy trì nguồn giống từ các cây mẹ có đặc tính tốt góp phần bảo tồn những đặc điểm riêng của hồng Yên Du, đồng thời tạo nền tảng nâng cao chất lượng vùng trồng trong tương lai.

Nâng chất lượng, mở rộng thị trường cho "đặc sản" hồng giòn Yên Du

Theo kinh nghiệm của bà Nguyễn Thị Mai Huê, thời điểm thích hợp để thu hái hồng giòn Yên du là khi quả chuyển từ màu xanh sang vàng, phần ruột có màu vàng đậm.

Hồng giòn Yên Du sau thu hoạch cần được ngâm nước theo quy trình truyền thống để giảm vị chát, giữ độ giòn và phát huy hương vị đặc trưng của quả. Ảnh: AH

Sau khi thu hoạch, quả được giữ nguyên núm, rửa sạch rồi ngâm nước để loại bỏ vị chát. Nước ngâm được thay hằng ngày; sau khoảng hai ngày hai đêm, hồng được vớt ra, để ráo là có thể sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Phúc cho biết: “Quy trình trồng, sơ chế hồng giòn Yên Du được người dân duy trì qua nhiều năm, tạo nên hương vị ngọt thanh, độ giòn đặc trưng. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, cần chú trọng chuẩn hóa khâu sơ chế, phân loại, bảo quản và đóng gói”.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, những cây hồng giòn Yên Du lâu năm thường cho quả ổn định, góp phần nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập cho người trồng. Ảnh: AH

Trước đây, hồng giòn Yên Du chủ yếu được tiêu thụ thông qua thương lái đến tận vườn thu mua. Những năm gần đây, nhờ địa phương quan tâm quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết nối thị trường, hồng giòn Yên Du ngày càng được nhiều khách hàng biết đến.

Ngoài kênh thu mua truyền thống, sản phẩm còn từng bước tiếp cận các cửa hàng kinh doanh nông sản, hoa quả trong tỉnh.

Hồng giòn Yên Du sở hữu hương vị ngọt thanh và độ giòn đặc trưng, được người tiêu dùng lựa chọn làm quà biếu. Ảnh: AH

Theo bà Đặng Thị Tuyết - Cửa hàng Hoa quả Tuyết Hùng ở phường Thành Sen, hồng giòn Yên Du có lợi thế về độ giòn, vị ngọt, phù hợp với thị hiếu khách hàng.

Việc đưa hồng vào các điểm bán ổn định không chỉ giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận đặc sản địa phương mà còn mở thêm đầu ra cho người trồng.

Nhờ chất lượng vượt trội, thương hiệu hồng giòn Yên Du luôn được thương lái tìm đến tận vườn để thu mua với giá ổn định. Ảnh: AH

Giá bán duy trì ở mức 35.000 - 40.000 đồng/kg, cùng việc thương lái thu mua ngay tại vườn, tạo điều kiện để người dân yên tâm đầu tư chăm sóc và duy trì diện tích hiện có.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hoa cho biết: Hiện toàn xã hiện có gần 50ha hồng (trong đó khoảng 36ha đã cho thu hoạch). Năm nay, sản lượng ước đạt hơn 210 tấn, mang lại nguồn thu trên 6 tỷ đồng cho người dân. Đây là kết quả cho thấy tiềm năng kinh tế của cây hồng khi được khai thác đúng hướng, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường.

Năm 2021, sản phẩm hồng giòn Yên Du được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao; năm 2023, sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Những dấu mốc này tạo thêm cơ sở để địa phương quảng bá đặc sản, nâng cao nhận diện sản phẩm và hướng đến nhóm khách hàng quan tâm đến nông sản an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hoa, nhấn mạnh.