Thanh trà giá rẻ như cho ngập chợ mạng

Chỉ cần lướt qua mạng xã hội, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng bắt gặp các lời quảng cáo: “cơn bão mang tên thanh trà Thái Lan”, “giá siêu sốc”, “Thanh trà Thái Lan siêu rẻ” hoặc “không đâu rẻ hơn”… Nhiều người vì thấy giá rẻ, hình ảnh quả thanh trà bắt mắt nên đã mua không ngần ngại. Tuy nhiên, cũng không ít người nghi ngại vì sự chênh lệch giá quá lớn này.

Thanh trà siêu rẻ…

Thanh trà Thái Lan giá rẻ rao bán trên chợ mạng

“Tôi hơi hoang mang khi thấy thanh trà Thái Lan được rao bán trên chợ mạng chỉ hơn 90.000 đồng/kg, trong khi trước đây tôi phải mua với giá khoảng 180.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm lên đến 200.000 đồng/kg”, chị Ngọc Diệu (Quận Phú Nhuận, TP HCM) cho biết.

Chị Tường Vy (Quận Bình Tân, TP HCM) vốn không hay mua hoa quả nhập khẩu bởi giá thành đắt đỏ, nhưng từ sau tết đến nay cũng đã 2 - 3 lần đặt mua thanh trà Thái Lan về ăn bởi… chúng đang có giá rẻ bất ngờ. Chị Vy chia sẻ: “Thực tình thì tôi cũng lăn tăn liệu thanh trà giá giảm mạnh thì chất lượng có đảm bảo hay không, nguồn gốc thế nào… nhưng thấy bạn bè mua nhiều, ăn cũng thấy ngon, nên tôi cũng… mua theo trào lưu”.

Thanh trà Thái Lan nhập khẩu trực tiếp giá bán dao động 185.000 - 200.000 đồng/kg

Trong khi đó, vẫn là loại quả này, các chuỗi cửa hàng trái cây nhập khẩu tại TPHCM đang bán với giá dao động trong khoảng 185.000 - 200.000 đồng/kg. Với mức giá trên, thanh trà đang là loại trái cây Thái Lan có giá bán đắt đỏ nhất ở chợ Việt thời điểm hiện tại.

Chị Nguyễn Thị Tuyết – chủ cửa hàng trái cây ở quận 5, TP HCM cho biết, “những năm trước ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên thanh trà Thái Lan giảm giá, khá rẻ. Năm nay, giá khá cao do mới vào đầu vụ, giữa vụ mới hy vọng giá hạ nhiệt. Nhưng vì là loại trái cây nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan nên khi giá nhập khẩu có giảm thì giá bán tại cửa hàng cũng phải từ 130.000 - 150.000 đồng/kg”.

… Việt Nam cũng có thanh trà?

Chia sẻ về loại quả thanh trà đang được bán mức giá rẻ giật mình trên chợ mạng, chị Nguyễn Thị Tuyết khẳng định đó chính là những quả thanh trà được trồng ở miền Tây “đeo mác” thanh trà Thái.

“Thanh trà Thái không bao giờ có giá rẻ như vậy. Đó chắc chắn là thanh trà miền Tây. Vì bề ngoài hai loại thanh trà gần giống nhau nên dễ bị các tiểu thương buôn bán không uy tín nhập nhèm. Tuy nhiên, khi ăn, khách sẽ thấy hai loại quả thanh trà này có hương vị khác hẳn”, chị Tuyết chia sẻ.

Thanh trà miền Tây quả tròn, ăn chua

Chị Quỳnh Thy – chủ cửa hàng trái cây nhập khẩu ở quận 1, TP HCM cũng cho hay, thanh trà Thái Lan và thanh trà miền Tây đều có mùa thu hoạch từ tháng 2 đến tháng 4 dương lịch hàng năm, đều có màu vỏ vàng, thịt bên trong cũng vàng, hạt bên trong dính lấy phần cơm. Thế nhưng, “thanh trà miền Tây có hình dáng quả tròn nhưng ăn chua, ít ngọt. Còn loại quả nhập từ Thái Lan về có hình bầu dục, ăn ngọt, chỉ xen lẫn chút chua”, chị Thy cho hay.

Đặc biệt, thanh trà miền Tây do ăn chua nên chỉ có giá từ 50.000 - 60.000 đồng/kg. Thậm chí, vào giữa vụ, thanh trà này bày bán la liệt trên đường phố với mức giá từ 25.000 - 30.000 đồng/kg. Do thanh trà miền Tây có kích thước nhỏ nên 1kg được khoảng từ 20 - 22 quả. Còn loại quả nhập từ Thái Lan quả có phần to hơn một ít, tầm khoảng 18 - 20 quả là được 1kg.

Lợi ích sức khỏe của quả thanh trà

Thanh trà là loại quả có nguồn gốc từ Trung Quốc, tên tiếng Anh là Eriobotrya japonica. Theo trang tin sức khỏe của Mỹ - Healthline, thanh trà là loại trái cây có hàm lượng calo thấp, cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất nên rất bổ dưỡng

Cứ 149g thanh trà lại cung cấp 70calo, 18g đạm, 1g chất xơ, 3g Provitamin A, 46% nhu cầu Vitamin B6 mà cơ thể cần trong ngày, 7% nhu cầu về folate, 5% nhu cầu về magie, 5% nhu cầu về kali

Chưa kể, loại trái cây này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, carotenoid giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và có thể bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật. Carotenoid cũng là tiền chất của Vitamin A, rất cần thiết cho thị lực khỏe mạnh, chức năng miễn dịch và sự phát triển của tế bào.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tieu-dung-ban-doc/boc-mac-thanh-tra-gia-re-ngap-cho-mang...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tieu-dung-ban-doc/boc-mac-thanh-tra-gia-re-ngap-cho-mang-167263.html