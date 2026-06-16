Starbucks Hàn Quốc đóng cửa sớm toàn bộ cửa hàng sau bê bối quảng cáo

Tập đoàn Shinsegae ngày 15/6 thông báo triển khai chương trình đào tạo về lịch sử hiện đại Hàn Quốc và nhận thức xã hội dành cho lãnh đạo, nhân viên Starbucks Hàn Quốc cùng các công ty thuộc Emart nhằm khôi phục niềm tin của công chúng.

Theo kế hoạch mới, các giáo sư chuyên ngành lịch sử hiện đại và xã hội học của Đại học Sungkyunkwan sẽ phụ trách các khóa học, tập trung vào những sự kiện quan trọng trong lịch sử Hàn Quốc cũng như các vấn đề xã hội như lao động, giới tính và nhân quyền.

Nhân viên và lãnh đạo tại trụ sở Starbucks Hàn Quốc sẽ tham gia khóa học từ ngày 17/6. Đến ngày 22/6, toàn bộ nhân viên cửa hàng trên cả nước sẽ được đào tạo, khiến tất cả các điểm bán phải đóng cửa sớm lúc 15h. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Starbucks Hàn Quốc khai trương năm 1999, toàn bộ hệ thống đồng loạt ngừng hoạt động sớm.

Chủ tịch Shinsegae Chung Yong-jin cùng lãnh đạo các công ty thành viên cũng sẽ tham gia khóa đào tạo riêng trước cuộc họp điều hành ngày 24/6.

Một cửa hàng Starbucks ở Seoul. Ảnh: Yonhap

Động thái được đưa ra sau bê bối liên quan chiến dịch "Tank Day" của Starbucks Hàn Quốc hồi tháng trước. Chương trình khuyến mãi dành cho bộ cốc giữ nhiệt "Tank" được tung ra đúng ngày 18/5 - dịp tưởng niệm phong trào dân chủ Gwangju năm 1980 - và nhanh chóng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội.

Nhiều người cho rằng từ "Tank" gợi liên tưởng đến xe tăng được quân đội sử dụng để đàn áp người biểu tình tại Gwangju. Khẩu hiệu quảng bá có cụm từ "Tak!" cũng gây tranh cãi vì khiến công chúng nhớ đến cái chết của nhà hoạt động Park Jong-chol năm 1987 sau khi bị tra tấn.

Chiến dịch bị dừng chỉ vài giờ sau khi ra mắt.

Shinsegae cho biết sẽ siết chặt quy trình phê duyệt các chiến dịch tiếp thị bằng việc bổ sung danh sách kiểm tra rủi ro với sự tham gia của chuyên gia bên ngoài, kéo dài thời gian rà soát và yêu cầu nhiều bộ phận cùng thông qua trước khi triển khai.

Starbucks Hàn Quốc cũng dự kiến thành lập quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản lịch sử và mở rộng các chương trình giáo dục lịch sử dành cho giới trẻ.