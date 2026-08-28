Sầu riêng rớt giá, Black Thorn vẫn gần triệu đồng một trái

Vừa đặt một trái Black Thorn nặng 2,5 kg với giá 370.000 đồng một kg, chị Hoa, ở phường Xuân Hòa (TP HCM), kể đây là lần thứ ba mua giống sầu này, dù giá cao hơn nhiều loại khác.

"Tôi chuộng loại sầu này vì vỏ mỏng, cơm được nhiều nhất trong các dòng sầu từng ăn", chị nói. Theo chị, phần cơm Black Thorn ráo, béo mịn như phô mai, màu cam đẹp mắt và hợp khẩu vị gia đình.

Khảo sát tại một số cửa hàng trái cây ở TP HCM cho thấy, Black Thorn loại A, với 5 hộc múi, đang được bán 370.000-400.000 đồng một kg. Loại B khoảng 300.000 đồng, còn loại C khoảng 170.000 đồng. Hàng đã tách múi có giá 800.000-950.000 đồng một kg. Mức giá này gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, Ri6 loại A hiện được bán khoảng 55.000 đồng một kg, Monthong 80.000-90.000 đồng. Giá Ri6, Monthong và Musang King đều giảm 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng được định vị là phân khúc sầu riêng cao cấp nhưng tại cửa hàng của chị Loan ở phường Gò Vấp, Black Thorn thường nhanh hết hàng hơn Musang King. Mỗi đợt chị chỉ nhập khoảng 1-2 tạ Black Thorn và phần lớn đã có khách quen đặt trước.

"Trong 10 khách hỏi sầu riêng thì khoảng 6-7 người hỏi Black Thorn. Có người chưa mua được ngay thì để lại thông tin, khi nào có hàng chúng tôi gọi", chị Loan nói.

Theo chị, khách mua giống này chủ yếu thuộc nhóm có thu nhập cao, mua để ăn hoặc làm quà. Vì vậy, dù một trái có giá gần một triệu đồng, họ vẫn chấp nhận mua và ít bị tác động bởi việc các loại sầu khác đang xuống giá.

Theo các thương lái, lý do quan trọng giúp Black Thorn giữ giá là nguồn cung còn rất nhỏ.

Bà Hiền, thương lái tại Đăk Lăk, đang thu mua Black Thorn giá 220.000-240.000 đồng một kg tùy loại. Mỗi đợt phải mất 2-3 ngày mới gom được khoảng 4-5 tạ, trong khi lượng cửa hàng đặt có thể lên tới hàng tấn.

"Có đơn tôi mất cả tuần mới gom đủ. Nhiều nhà vườn chỉ có vài cây, có nơi trồng 5-10 cây để thử nghiệm nên đi gom rất cực", bà nói.

Sầu riêng Black Thorn

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diện tích sầu riêng cả nước năm nay ước khoảng 200.000 ha, trong đó 129.500 ha cho sản phẩm. Tuy nhiên, Black Thorn chỉ chiếm một phần rất nhỏ và chưa có thống kê riêng về diện tích trồng.

Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đồng Tháp, cho biết Black Thorn có chất lượng quả tốt nhưng năng suất thấp đáng kể so với những giống phổ biến như Monthong. Một cây Monthong khoảng 6 năm tuổi có thể cho 30-50 trái mỗi năm, trong khi Black Thorn chưa bằng một nửa.

Theo ông Lợi, năng suất thấp là một trong những nguyên nhân khiến Black Thorn khan hàng và giữ giá cao. Tuy nhiên, giá bán cao không đồng nghĩa hiệu quả kinh tế vượt trội, bởi sản lượng mỗi cây thấp. Tại miền Tây, giống này vẫn được trồng quy mô nhỏ, nhiều vườn chỉ có vài chục cây; nông dân chưa mặn mà mở rộng diện tích do năng suất thấp, trong khi hiệu quả kinh tế chưa chắc hấp dẫn hơn một số giống khác.