Lội ruộng hái loại rau ngon mà không phải trồng cũng chả phải chăm, nông dân Cà Mau bỏ túi gần nửa triệu đồng mỗi ngày

Trên những cánh đồng đầy nước ở xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau vào những ngày đầu tháng 7 âm lịch luôn tất bật cảnh người dân ra đồng hái hẹ nước vào mỗi buổi sáng.

Tiếng nói, tiếng cười vang lên trên khắp cánh đồng khi màn sương của ngày mới còn chưa khô hẳn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Thuận, ngụ xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau cho biết, người thu hoạch hẹ nước ra đồng từ lúc 4 giờ sáng, đến hơn 8 giờ cùng ngày mang sản phẩm vào nhà, rồi thuê nhiều nhân công là những chị em phụ nữ nhàn rỗi trong xóm đến làm sạch hẹ, chờ thương lái đến bán.

"Công việc này tuy vất vả nhưng không cần vốn đầu tư, vì cây hẹ nước là loài rau mọc dại trên đồng ruộng sau khi mùa mưa đến. Sau mỗi lần nhổ, chủ đất nghỉ vài ngày để cho hẹ nước sinh trưởng là có thể thu hoạch tiếp tục", bà Thuận nói .

Vào những ngày đầu tháng 7 âm lịch hàng năm, khi mùa mưa đến, người dân ở các vùng ngọt hoá của tỉnh Cà Mau như Khánh Lâm, U Minh, Thới Bình... tranh thủ ra đồng từ lúc sáng sớm để thu hoạch hẹ nước, loài rau mọc dại một thời, nay trở thành món ăn khoái khẩu của dân phố thị. Ảnh: An An

Theo bà con, cây rau hẹ nước là "lộc trời" cho, không phải bỏ chi phí trồng hay chăm sóc.

"Cứ mưa xuống, nước ngập mặt ruộng là rau hẹ nước lại mọc lên, cá biệt có những gia đình ruộng nhiều thì qua mỗi vụ có thể thu về gần cả trăm triệu đồng từ việc bán chúng", anh La Thành Trung cho biết.

Chị Nguyễn Kim Thuỷ, ngụ phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau cho biết, ở thời điểm đầu mùa, giá hẹ nước có lúc lên đến 25.000 đồng/kg, hiện tại giá đã giảm, chỉ còn hơn 10.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, sau mỗi lần thu hoạch hẹ nước, chủ đất sau khi trừ tiền thuê nhân công làm sạch hẹ, còn kiếm được vài trăm nghìn đồng mỗi ngày, tuỳ theo diện tích đất ít hay nhiều.

Người dân cho biết, ở thời điểm đầu mùa, giá hẹ nước có lúc lên đến 25.000 đồng/kg, hiện tại giá đã giảm, chỉ còn hơn 10.000 đồng/kg. Tuy nhiên, sau mỗi lần thu hoạch hẹ nước, chủ đất trừ tiền thuê nhân công làm sạch hẹ, còn kiếm được vài trăm nghìn đồng mỗi ngày. Ảnh: An An

Ông Nguyễn Quốc Pháp, ngụ xã Khánh Lâm cho biết, mùa hẹ nước bắt đầu vào khoảng đầu tháng 6 hàng năm, khi mùa mưa bắt đầu, và kéo dài cho đến khi gần Tết.

“Bình quân hộ dân có đất nhiều, khi thu hoạch được 50kg hẹ nước thì đem về nguồn thu 350.000 đồng/ngày”, ông Pháp cho biết.

Không chỉ có chủ đất mới có nguồn thu từ loài rau trời cho nay, mà ngay cả những người lao động nhàn rỗi ở địa phương cũng kiếm được tiền từ việc làm thuê cho chủ đất.

Chị Phạm Hồng Mơ cho biết, những lao động nhàn rỗi ở địa phương như chị cũng có thể kiếm thêm thu nhập từ vài chục, đến hơn 100.000 đồng mỗi ngày nhờ vào việc rửa hay làm sạch hẹ nước.

Vào mùa thu hoạch hẹ nước ở Cà Mau, không chỉ chủ đất mới có thu nhập, mà ngay cả những lao động nhàn rỗi ở các địa phương cũng có thể kiếm về trên dưới 100.000 đồng mỗi ngày nhờ vào nghề làm sạch hẹ nước thuê cho chủ đất. Ảnh: An An

Cây hẹ có cọng non dài hơn 3 tấc, mặt lá có bề rộng hơn một ngón tay là món ăn khoái khẩu của nhiều người.

Trước đây, cây hẹ nước là loại rau dân dã, mọc tự nhiên ngoài đồng ít ai nghĩ đến loại này sẽ bán được. Những năm gần đây, loại rau dại này trở thành món ngon bữa cơm của nông dân, trở thành món đặc sản lạ miệng trong các nhà hàng, hay trong bữa cơm thịnh soạn của người dân phố thị.

Rau hẹ nước mềm như bún có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, nhưng đặc biệt ngon nhất là khi được ăn kèm với mắm, người ta sẽ cảm nhận được hương vị trọn vẹn của mắm, độ ngọt và giòn tan của rau hẹ tạo cho cảm giác nhớ mãi không quên.