Giá sầu riêng miền Đông và Tây Nguyên tăng vọt, chạm 105.000 đồng/kg, thương lái ráo riết gom hàng

Sau nhiều tháng chìm trong đà giảm, thị trường sầu riêng miền Đông và Tây Nguyên bất ngờ nóng lên. Tại các vùng trồng, thương lái liên tục phát tín hiệu “khát hàng”, ráo riết gom sản lượng phục vụ đợt tiêu thụ dịp lễ.

Giá sầu riêng tăng 20–30%, hàng tuyển chạm 105.000 đồng/kg

Theo thông tin từ các hội nhóm giao thương nông sản, giá sầu riêng tại Đắk Lắk đã tăng khoảng 20–30% trong hơn một tuần qua. Mức tăng này đưa hàng tuyển loại đặc biệt lên 100.000 đồng/kg tại kho, thậm chí có nơi ghi nhận 105.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng miền Đông và Tây Nguyên tăng mạnh khiến nông dân vui như tết. Ảnh: T.Đ

Cụ thể, Monthong tuyển chọn đặc biệt, với tiêu chí cơm vàng, vị ngọt, vỏ xanh, gai nhím và trái tròn đều, đang được một số vựa thu mua ở mức 100.000–105.000 đồng/kg.

Sầu riêng loại A, đạt quy cách 2,7 hộc, có giá khoảng 90.000–95.000 đồng/kg, trong khi loại B dao động 60.000–70.000 đồng/kg. So với tháng trước, mặt bằng giá này tăng 20–30%, tạo nên cú hích đáng kể sau thời gian dài thị trường ảm đạm.

Đáng chú ý, đà tăng hiện nay diễn ra trong bối cảnh giá sầu riêng từng xuống thấp từ đầu tháng 5, khi nguồn cung tăng mạnh. Có thời điểm, hàng loại A chỉ còn khoảng 60.000 đồng/kg tại kho, tương đương 45.000–50.000 đồng/kg tại vườn.

Sự đảo chiều của giá khiến những nhà vườn còn sầu riêng thu hoạch muộn có thêm cơ hội cân nhắc thời điểm bán, thay vì phải vội vàng chốt giá trong lúc thị trường đi xuống.

Ông Võ Bảo (xã Thuận An, Lâm Đồng), chủ vườn sầu riêng cho biết, vườn nhà ông vừa được thương lái đặt cọc 70.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 20% so với tháng 8.

Tuy nhiên, ông chưa nhận cọc vì cả tháng nữa mới thu hoạch.

Quyết định chưa vội chốt giá cho thấy tâm lý thận trọng của nhà vườn trước diễn biến bất ngờ của thị trường. Sau giai đoạn giá giảm sâu, người trồng có xu hướng quan sát thêm, kỳ vọng tận dụng được mặt bằng giá tốt hơn khi bước vào thời điểm thu hoạch.

Khan hàng cục bộ, hàng dạt cũng được thương lái săn đón

Theo anh Nguyễn Tiến, một thương lái thu mua sầu riêng, nguyên nhân chính khiến giá tăng là nhiều vùng trồng đã hết vụ, trong khi Đắk Lắk vẫn còn hàng nhưng sản lượng thu hoạch không đều giữa các vườn.

Thương lái săn đón thu mua sầu riêng. Ảnh: T.Đ

Bên cạnh đó, mưa nhiều khiến một số trái không đạt chuẩn, làm nguồn hàng đủ chất lượng trên thị trường bị thu hẹp.

Khi nguồn cung giảm, nhu cầu thu mua phục vụ dịp lễ lại tăng, cuộc đua gom hàng lập tức nóng lên. Thương lái không chỉ tìm hàng tại vườn mà còn liên tục săn sản lượng ở các kho tập kết.

Nếu như giữa vụ, tiêu chuẩn tuyển chọn thường được siết chặt thì hiện nay, áp lực nguồn cung khiến một số kho thu mua sẵn sàng nới lỏng biên độ lựa hàng, chấp nhận “xả mẫu, xả cơm” để nhanh chóng gom đủ sản lượng đóng thùng xuất khẩu và phân phối nội địa.

Điều này cho thấy thị trường sầu riêng đang có sự phân hóa rõ rệt: hàng đẹp, đạt chuẩn vẫn giữ giá cao, trong khi những phân khúc trước đây khó tiêu thụ cũng bắt đầu được săn đón.

Mặt bằng giá thu mua hàng nguyên loại A hiện ở mức 85.000–88.000 đồng/kg. Đáng chú ý, sầu riêng loại A có lỗi nhẹ hoặc mẫu mã kém hoàn hảo vẫn được trả 65.000–83.000 đồng/kg.

Đây là mức giá hấp dẫn, bởi ở nhiều thời điểm trầm lắng, những sản phẩm này thường phải chịu áp lực giảm giá mạnh hơn so với hàng tuyển.

Không chỉ hàng đẹp, phân khúc hàng dạt, hàng kem cũng đang được thương lái quan tâm. Giá thu mua ghi nhận khoảng 35.000 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với tâm lý e ngại thường thấy đối với hàng kém chất lượng.

Nhiều thương lái thậm chí cam kết về tận kho bắt cả hàng rớt, giúp nhà vườn tận thu sản lượng, giảm nguy cơ tồn đọng sau thu hoạch.

Anh Nguyễn Tiến cho biết: “Bên tôi đang cần hàng gấp để kịp chạy bán đợt lễ. Thị trường hiện chấp nhận xả mẫu, xả cơm để gom đủ sản lượng. Nhà vườn có hàng rớt ở bất kỳ đâu chỉ cần alo là về bắt sạch toàn bộ, bao gồm cả dạt lẫn kem”.

Giá tăng mạnh nhưng chưa thể chủ quan

Nhìn từ diễn biến thị trường, đợt tăng giá sầu riêng lần này không chỉ đến từ sức mua, mà còn phản ánh sự thay đổi nhanh của cán cân cung – cầu.

Giá sầu riêng đang nóng trở lại, nhưng câu hỏi lớn là đà tăng này sẽ kéo dài bao lâu. Ảnh: TLDV

Khi nhiều vùng trồng đã hết vụ, nguồn hàng còn lại trở nên có giá trị hơn. Trong khi đó, nhu cầu gom hàng phục vụ dịp lễ tạo thêm áp lực lên các kho thu mua. Chỉ cần nguồn hàng đủ chuẩn giảm, giá có thể lập tức được đẩy lên.

Với nhà vườn, giá tăng là tín hiệu đáng mừng sau nhiều tháng khó khăn. Nhưng bài toán quan trọng vẫn là lựa chọn thời điểm bán phù hợp, giữ chất lượng trái và hạn chế phụ thuộc vào những lời đặt cọc sớm.

Đợt tăng giá cũng cho thấy một thực tế: trong chuỗi giá trị sầu riêng, không chỉ hàng đẹp mới có cơ hội tiêu thụ. Khi nhu cầu đủ lớn, cả hàng dạt, hàng kem cũng có thể trở thành nguồn thu đáng kể cho người trồng.

Dẫu vậy, để đà tăng mang lại lợi ích bền vững, thị trường vẫn cần nguồn cung ổn định, chất lượng được kiểm soát và đầu ra rõ ràng.

Sầu riêng đang nóng trở lại, nhưng câu hỏi lớn là đà tăng này sẽ kéo dài bao lâu và người trồng có tận dụng được cơ hội để bán với giá tốt hay không.