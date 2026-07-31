Phát hiện thỏi bạc hiếm 10,2kg từ xác tàu đắm hơn 400 năm tuổi

Những người săn tìm kho báu cùng với thỏi bạc nặng 10,2kg. Ảnh: Nhóm săn kho báu Mel Fisher

Một nhóm săn tìm kho báu tại bang Florida (Mỹ) đã trục vớt thành công thỏi bạc nặng khoảng 10,2kg từ xác tàu Tây Ban Nha Nuestra Senora de Atocha hôm 15/6. Ước tính hiện vật có giá trị từ 50.000 đến 100.000 USD (1,3 đến 2,6 tỷ đồng).

Đây là nhóm thợ săn kho báu do ông Mel Fisher sáng lập. Ông từng gây tiếng vang khi phát hiện "kho báu Atocha" vào năm 1985. Mel Fisher đã qua đời năm 1998 nhưng các thành viên vẫn tiếp tục thám hiểm trong khu vực để tìm kiếm những hiện vật còn sót lại.

Thỏi bạc được tìm thấy ở độ sâu khoảng 15m dưới đáy biển.

Sean Browne, một thành viên đoàn, cho biết một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của thỏi bạc là vết lõm nhỏ trên bề mặt, dấu tích của quá trình kiểm tra độ tinh khiết trước khi nó được chất lên tàu Atocha trong chuyến đi năm 1622.

Dựa trên tình trạng và giá trị lịch sử, hiện vật được ước tính có giá trị từ 50.000 đến 100.000 USD.

Con tàu Nuestra Senora de Atocha chở theo những kho báu vô giá khi bị đắm vào năm 1622. Sáng ngày 5/9/1622, một cơn bão lớn đã đẩy tàu Atocha cùng nhiều tàu Tây Ban Nha khác vào các rạn san hô thuộc quần đảo Florida Keys. Một con sóng lớn đẩy con tàu va vào đá khiến tàu bị chìm. Trong số 265 người trên tàu, chỉ có 5 người sống sót.

Các nhà nghiên cứu cho rằng tàu Atocha đang vận chuyển khối lượng lớn tài sản quý giá, bao gồm hàng nghìn đồng tiền bạc, hàng trăm thỏi bạc, nhiều hiện vật bằng vàng, đồ trang sức và ngọc lục bảo khai thác từ các mỏ Muzo nổi tiếng của Colombia, theo People.

Phát hiện mới nhất cho thấy sau hơn 400 năm, khu vực xác tàu Atocha vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật lịch sử quý giá đang chờ được khám phá.