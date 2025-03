Nóng nhất trong ngày: Giá vàng áp sát mốc 100 triệu đồng; Trà sữa Chagee tháo logo sau vụ "đường lưỡi bò"

Giá vàng tăng điên cuồng, vượt mốc 98 triệu đồng/lượng, hàng loạt cửa hàng ra thông báo bất ngờ

Ngày 18/3/2025, giá vàng trong nước tiếp tục tăng tốc, chính thức vượt mốc 98 triệu đồng/lượng. Mặc cho giá vàng liên tục lập đỉnh mới, hàng trăm người vẫn đứng xếp hàng trước các cửa hàng kinh doanh vàng lớn để mua.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn chính thức vượt mốc 97 triệu đồng/lượng. Trong đó, lúc 10h50, vàng miếng SJC được các đơn vị niêm yết ở mức 95,8-97,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), vàng nhẫn được nhiều đơn vị niêm yết sát mốc 98 triệu đồng/lượng.

Chiều 18/3, vàng miếng SJC tại Mi Hồng niêm yết bán ra 98,2 triệu đồng/lượng, mua vào 97,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 bán ra 98,2 triệu đồng/lượng, mua vào 96,5 triệu đồng/lượng. So với đầu ngày, mỗi lượng vàng nhẫn đã tăng vài triệu đồng.

Theo ghi nhận của PV trên phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội), mặc dù giá vàng tăng như "vũ bão", hàng trăm người vẫn đến trước cửa một số tiệm vàng lớn để xếp hàng chờ mua vàng.

Dự định mua 2 chỉ vàng để mừng cưới cháu, bà Đào Thị Lan Anh (Hà Nội) ra phố vàng. Tuy nhiên, đến nơi, bà bất ngờ vì hàng dài người đứng xếp hàng ra tận quán phở bên cạnh. "Tôi thấy bên này xếp hàng đông quá, sang cửa hàng DOJI bên cạnh thì nhân viên thông báo hết vàng nhẫn. Sợ quá đi thôi, hôm qua giá vàng nhẫn mới 96,9 mà hôm bây giờ đã lên 97,5 triệu đồng/lượng rồi. Tăng quá nhanh và quá cao", bà Lan Anh thở dài.

Ngư dân đánh bắt được cá "khủng" phải vài người khiêng lên bờ

Sau nửa tháng đánh bắt, đoàn thuyền từ ngư trường Hoàng Sa trở về cập cảng Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) mang theo mẻ cá "khủng", nhiều con phải hai, ba người khiêng.

Ông Huỳnh Cư Dũng - ngư dân quận Sơn Trà - cho hay ngay sau khi tàu vào, các thương lái đã tìm mua cá khủng. Trong buổi sáng đã bán một số cá ngừ, cá cờ, cá nhám. Số còn lại để trên thuyền đợi bạn hàng đến lấy trong chiều. "Gặp được cá lớn anh em phấn khởi lắm, chỉ cần chục con là chuyến đó coi như ấm áp rồi", ông Dũng hồ hởi nói.

Ngư dân "vật lộn" với những con cá ngừ đại dương, cá cờ, cá nhám trên dưới nửa tạ. Ảnh: Thanh Hiền.

Con cá cờ dài, nặng phải ba người khiêng. Theo các tàu, các loại cá to bán sỉ khoảng 100.000 đồng/kg cho các thương lái. Con cá nhám gần 50kg đã được chốt mua trong vòng "ba nốt nhạc".

Một con cá cờ gần 60kg cũng lên bàn cân, tính tiền ngay sau khi xuống tàu. Anh Nguyễn Minh (tiểu thương) cho hay các loại cá khủng này anh mua về và bán lại nguyên con cho bạn hàng. Cá cờ lớn có vị rất ngọt, thịt dai, dùng nấu bún hoặc kho rất ngon. "Giới nhà giàu thường mua nguyên con chia nhau ăn hoặc làm quà biếu, họ cũng không mặc cả, miễn có cá nên bán rất đã tay", anh nói.

Người Việt chi hơn 300 tỷ mỗi ngày để uống cà phê, trà sữa

Báo cáo thị trường năm 2024 của iPOS - nền tảng cung cấp giải pháp quản lý cho hơn 100.000 doanh nghiệp nhà hàng và quán cà phê - phối hợp cùng Euromonitor và VIRAC cho thấy doanh thu cửa hàng đồ uống toàn quốc năm ngoái ước tính đạt 118.262 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước đó. Đây là mức doanh thu cao nhất và cũng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2018. Trung bình mỗi ngày, ngành đồ uống thu về hơn 323 tỷ đồng doanh thu.

Đơn vị thống kê cho biết sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi lối sống bận rộn của người tiêu dùng trở lại như thời kỳ trước đại dịch, khi các cửa hàng cà phê, trà sữa và quán bar không chỉ là nơi thưởng thức đồ uống mà còn trở thành không gian đa chức năng.

Người tiêu dùng tìm đến những địa điểm này vì nhiều mục đích khác nhau như gặp gỡ bạn bè, làm việc từ xa, học tập, hoặc tổ chức các cuộc họp kinh doanh. Ngoài ra, sự phát triển của văn hóa cà phê tại Việt Nam, cùng xu hướng tiêu dùng hiện đại và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, cũng góp phần quan trọng vào sự phục hồi và tăng trưởng bền vững của ngành này trong những năm gần đây.

Cửa hàng sắp khai trương của trà sữa Chagee tháo logo sau vụ "đường lưỡi bò"

Liên quan đến câu chuyện trà sữa Chagee lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam, toàn bộ bảng quảng cáo cửa hàng tại giao lộ Đồng Khởi - Nguyễn Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM đã được tháo gỡ.

Ghi nhận vào trưa 18/3, tại mặt bằng số 131-133 Đồng Khởi đã không còn bảng quảng cáo nền màu đỏ kèm logo thương hiệu Chagee như vài ngày trước. Thay vào đó là hàng rào chắn thi công màu xanh sẫm. Trao đổi với PV VietNamNet, nhân viên bảo vệ của một cửa hàng gần đó cho biết việc thay bảng quảng cáo tại mặt bằng mở cửa hàng trà sữa Chagee được thực hiện vào tối qua.

Mặt bằng được thương hiệu Chagee dự kiến mở cửa hàng nằm ngay giao lộ Đồng Khởi - Nguyễn Thiệp, là căn nhà hai mặt tiền đường, quy mô một trệt và 2 lầu, diện tích sàn sử dụng khoảng 708m2.

Gần đây, mặt bằng này được rao cho thuê với giá 1 tỷ đồng/tháng. Dù không còn logo thương hiệu trà sữa Chagee trên bảng rào chắn thi công nhưng bên trong công trình, công nhân tiếp tục cải tạo, sửa chữa.

Những ngày qua, thương hiệu trà sữa Chagee của Trung Quốc bị người tiêu dùng trong nước kêu gọi tẩy chay do ứng dụng di động (app) của nhãn hàng này hiển thị bản đồ có “đường lưỡi bò” phi pháp, vi phạm chủ quyền Việt Nam.

Baby Three "xả lỗ" ngập thị trường nhưng vẫn "ế" khách mua

Từ khi dính nghi vấn có in hình "đường lưỡi bò", tại nhiều cửa hàng bán búp bê Baby Three mặc dù đã treo biển giảm giá sâu nhưng đổi lại vẫn là sự thờ ơ của khách hàng. Từ thị trường truyền thống cho đến "chợ mạng" các tiểu thương đồng loạt "xả lỗ" Baby Three, giá dao động từ 100.000 - dưới 500.000 đồng/sản phẩm.

Nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng Baby Three chia sẻ, trước đây loại búp bê này được rất nhiều người ưa chuộng, "bóc túi mù (Blind box)" trở thành trào lưu của giới trẻ, hàng nhập đến đâu hết đến đó thì nay bị mọi người tẩy chay vì có hình nhạy cảm.

Anh N.T.T tiểu thương kinh doanh đồ chơi (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Những người bán búp bê Baby Three như chúng tôi hiện tại rất đau đầu và lo lắng, hàng tồn dù hạ giá sâu vẫn không bán được mà cũng không dám nhập thêm hàng nữa. Chỉ mong vớt vát bán được để thu hồi vốn".

Bạn H.T (Tây Hồ, Hà Nội) cho hay: "Tôi đã từng rất thích Baby Three, có phiên bản nào mới tôi đều sưu tầm bằng được. Nhưng kể từ khi có dính tới việc in 'hình lưỡi bò' tôi không còn mặn mà và cũng sẽ không mua thêm bất kì sản phẩm nào nữa".