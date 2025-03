Nóng nhất trong ngày: Giá vàng tăng sốc vượt 96 triệu đồng; Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cúi đầu nhận lỗi vụ kẹo rau củ

Hằng "Du Mục", Quang Linh Vlogs cúi đầu nhận lỗi vụ quảng cáo "lố" kẹo rau củ

Trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 14/3, đại diện Công ty Chị Em Rọt gửi lời xin lỗi "vì những sai sót không đáng có dẫn đến thông tin sai lệch ảnh hưởng tới mọi người" và cho rằng "những vấn đề này đến từ sự non trẻ, thiếu va vấp, ít kinh nghiệm”.

Buổi gặp mặt báo chí để thông tin về vụ việc trên với sự có mặt của Quang Linh Vlogs và Hằng "Du Mục" và ông Lê Tuấn Linh, Tổng Giám đốc CER.

Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt cúi đầu xin lỗi sau sự cố gây lùm xùm.

Trong buổi gặp, Quang Linh Vlogs cho biết sẽ nghỉ bán hàng livestream trong thời gian dài để quay lại châu Phi. Trong khi đó, Hằng “Du Mục” khóc, nhận sai sót trong quá trình phát ngôn, giới thiệu các sản phẩm như viên kẹo Kera hay yến. Bà Hằng bày tỏ bản thân có nhiều thiếu sót, “quá non trẻ, thành công đến quá nhanh nên có thể khiến đi sai lối”.

Về phát ngôn “một viên kẹo bằng đĩa rau”, Quang Linh Vlogs cho biết “bản thân chưa từng nói ăn kẹo thay thế được rau trên nền tảng mạng xã hội”. Anh khẳng định sản phẩm không thay thế được rau mà chỉ là sản phẩm bổ sung dinh dưỡng đồng thời xin lỗi phát ngôn gây nhiều hiểu nhầm trên mạng xã hội.

Giá vàng 14/3: "Bay phấp phới" vượt 96 triệu đồng/lượng, phố vàng Hà Nội đông như hội

Sáng 14/3/2025, giá vàng thế giới đã tăng vọt lên mức cao chưa từng thấy. Vào lúc 9h, theo giờ Việt Nam, vàng thế giới đang được giao dịch với giá 2.988 USD/ounce, tăng gần 50 USD/ounce so với phiên trước.

Cùng với đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước bật tăng như "vũ bão", vàng miếng SJC được các đơn vị kinh doanh niêm yết ở mức 94,1-95,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn cũng được các đơn vị điều chỉnh tăng vọt, vượt mức 96 triệu đồng/lượng.

Theo khảo sát của PV trên phố vàng Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội), cảnh tượng mua bán của người dân hôm nay trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn cả những ngày trước đó.

Dòng người xếp hàng mua vàng

Từ trước 9 giờ sáng, khi các cửa hàng kinh doanh vàng lớn còn chưa mở cửa, hàng trăm người đã kéo đến xếp hàng ngay trên vỉa hè, trước cửa hàng. Cứ 10 người xếp hàng thì có đến 9 người đến mua vàng.

Tiểu thương tiết lộ lý do khiến nho sữa thượng hạng tươi rói bỗng có giá "rẻ bèo"

Nho sữa được đánh giá là mặt hàng trái cây ngon nhất trong các loại nho nhập ngoại, tuy nhiên, thời gian gần đây, mặt hàng này đang có giá bán lẻ ở chợ Việt rất rẻ.

Ngày 12/3, ghi nhận của phóng viên tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội, nho sữa đang được chào với nhiều mức giá nhưng trung bình từ 33.000 – 99.000 đồng/kg.

Bà L.T.T - tiểu thương tại chợ Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, nho sữa được đánh giá là mặt hàng nho nhập khẩu ngon nhất, giá bán cũng rất đắt đỏ, có những thời điểm, mặt hàng này có giá hơn 2 triệu đồng/kg nhưng từ cuối tháng 2/2025 đến nay, giá bán lẻ cũng như bán sỉ loại trái cây này rất rẻ.

Cũng theo các tiểu thương, sở dĩ nho sữa nhập khẩu có giá bán rẻ chưa từng có là do mặt hàng này đang bước vào chính vụ.

Nguyên nhân thứ hai là vào thời điểm tháng 10/2024, nho sữa Trung Quốc từng được phát hiện có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép, dẫn đến không ít người tiêu dùng e ngại, hạn chế mua để sử dụng nên lượng hàng nhiều, dẫn đến giá bán tốt hơn.

Cửa hàng ồ ạt xả lỗ đồ chơi Baby Three

Chưa đầy một năm sau khi gây sốt, búp bê Baby Three - đồ chơi Trung Quốc theo phong cách blind box (hộp mù) đối mặt làn sóng tẩy chay mạnh tại Việt Nam. Nghi vấn sản phẩm chứa hình ảnh liên quan "đường đứt đoạn" khiến nhiều cửa hàng ồ ạt xả hàng bất chấp thua lỗ, trong khi cơ quan chức năng siết chặt kiểm tra.

Ngọc Hằng, chủ cửa hàng đồ chơi tại quận 12 (TP HCM), cho biết sức mua Baby Three giảm một nửa sau khi xuất hiện thông tin sản phẩm có hình vẽ nhạy cảm. "Người tiêu dùng đua nhau tẩy chay, tôi buộc phải giảm giá 30-50% để giải phóng hàng tồn. Với hơn 200 hộp phải xả lỗ, tôi mất cả chục triệu đồng, chưa kể chi phí nhập hàng và vận hành", Hằng nói.

Baby Three được một cửa hàng ở quận Gò Vấp (TP HCM) rao bán 250.000 đồng một hộp, rẻ hơn 30% so với trước. Ảnh: Nguyễn Cường

Hằng đang bán Baby Three Thỏ thị trấn từ 350.000 đồng một hộp, giảm còn 199.000 đồng. Dòng Baby Three Thỏ MCR mắt ướt chỉ còn 150.000 đồng. Với Baby Three côn trùng giá chỉ 85.000-99.000 đồng một hộp.

Không chỉ Hằng, nhiều chủ shop khác cũng lao đao. Một cửa hàng trên đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp (TP HCM) chấp nhận bán lỗ, giảm giá Baby Three xuống còn 100.000-500.000 đồng một hộp.

Mua 8 hộp việt quất trên livestream, tá hỏa nhận về... 46 quả

Sự việc bắt đầu vào ngày 9/3, khi một người dùng mạng ở Liêu Ninh (Trung Quốc) đăng video “bóc phốt” lô hàng việt quất vừa nhận được. Trong video, anh cho thấy đúng là có 8 hộp, nhưng mỗi hộp chỉ chứa vài quả nhỏ xíu, tổng cộng cả 8 hộp chỉ được 46 quả. “Nói là 8 hộp mà thế này thì ai mà chấp nhận nổi!” - anh bức xúc.

Không chỉ ở Liêu Ninh, nhiều khách hàng từ các tỉnh khác như Giang Tô, Sơn Đông, Tứ Xuyên cũng lên tiếng gặp tình trạng tương tự. Một người ở Sơn Đông kể: “Tôi mua 8 hộp, quảng cáo mỗi hộp 100 gam, vậy mà mỗi hộp chỉ có 5 quả, tính ra chả được bao nhiêu!” Một người khác ở Thành Đô, Tứ Xuyên thì ngay lập tức yêu cầu hoàn tiền sau khi mở hàng.

Hộp việt quất lèo tèo vài quả

Phóng viên của Jimu News đã tìm đến một cửa hàng trực tuyến bán việt quất để làm rõ sự việc. Theo thông tin sản phẩm trên trang web, khách mua 4 hộp (mỗi hộp 100 gam) sẽ được tặng thêm 4 hộp, tổng cộng 8 hộp, nặng 800 gam, giá 69,9 nhân dân tệ. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa quảng cáo.

Chủ cửa hàng, một người mới kinh doanh online, giải thích rằng cô cũng “ngã ngửa” khi thấy hàng khách nhận được. Cô cho biết vài ngày trước, một người đàn ông liên hệ qua mạng đề nghị cô phân phối việt quất. Mọi khâu giao hàng, vận chuyển và quảng bá qua livestream đều do bên kia lo, còn cửa hàng chỉ nhận đơn và trả 40 nhân dân tệ mỗi đơn. Từ ngày 5-6/3, cửa hàng bán được khoảng 500 đơn, nhưng sau đó liên tục nhận phản ánh từ khách hàng. “Chúng tôi phải hoàn tiền liên tục mấy ngày nay, mệt muốn xỉu luôn. Đã vậy còn lỗ nặng”, cô than thở.