Cận cảnh vườn sầu riêng siêu đắt đỏ ở TP HCM

Ngày 13-6, tại vườn sầu riêng Bách Tùng, xã Kim Long, TPHCM đã diễn ra Lễ ra mắt CLB Doanh nghiệp Nông nghiệp Nhiệt đới thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Nông nghiệp Nhiệt đới.

CLB Doanh nghiệp Nông nghiệp Nhiệt đới là nơi kết nối doanh nghiệp, chuyển giao khoa học công nghệ, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ do ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam làm chủ nhiệm.

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (phải) nhận quyết định là Chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp Nông nghiệp Nhiệt đới

Ngay trước lễ ra mắt, CLB đã tổ chức chuyến tham quan mô hình trồng chuối xuất khẩu tại xã Nghĩa Thành và mô hình trồng sầu riêng Black Thorn ở xã Kim Long.

Tại vườn sầu riêng Bách Tùng, nhiều khách tham quan lần đầu thưởng thức sầu riêng Black Thorn bởi đây là giống còn khá hiếm trên thị trường.

Thử sầu riêng Black Thorn chín rụng tại vườn

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, chủ vườn cho biết vườn có quy mô 3 ha trồng sầu riêng Black Thorn từ cây giống đến 8 tuổi.

Ở vụ năm ngoái, năng suất vườn khoảng 12 tấn/ha, giá bán từ 200.000 đồng/kg giá trị thu về gấp 5-6 lần so với các loại sầu riêng thông thường như Ri6 hay sầu riêng hay Dona.

Đại diện nhà vườn giới thiệu vườn Black Thorn

Một chùm sầu riêng Black Thorn trên cây sắp thu hoạch

Nhờ chăm sóc tốt, vườn sầu riêng này cho trái sau 3 năm

Nhiều khách tham quan mua sầu riêng tại vườn

Sầu riêng thu hoạch được tập kết tại vườn

Đây là giống sầu riêng ngon cơm, dễ trồng nên tương lai dù thị trường nội địa bão hòa, giá giảm thì vẫn là giống sầu riêng có hiệu quả kinh tế tốt.

Theo bà Bích, đây là giống sầu riêng từ Malaysia nhưng rất phù hợp thổ nhưỡng của vùng đất Đông Nam Bộ, nhiều người từ Malaysia khi ăn thử tại vườn cũng khen ngợi là ngon hơn cả sản phẩm tại nước họ nhờ chăm sóc bài bản từ nguồn nước đến phân bón hữu cơ.

"Nhờ buổi kết nối hôm nay, tôi gặp được một số khách muốn mua hàng để xuất khẩu" - bà Bích khoe.