Nhộn nhịp mua đồ cúng ông Táo, một số mặt hàng không có để bán

Sáng 24-1, nhằm 22 tháng Chạp, ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn TP.HCM như Hoàng Hoa Thám, Trần Hữu Trang, Nguyễn Văn Trỗi... cho thấy hoạt động mua bán nhộn nhịp nhất là các sạp bán bông, đồ thờ cúng, sạp trái cây.

Giá bán lẻ nhiều loại trái cây cao hơn so với ngày thường. Đơn cử mãng cầu 70.000 đồng/kg, bưởi da xanh miền Tây 45.000-70.000 đồng/kg, xoài cát Hoà Lộc 60.000-90.000 đồng/kg…

Các loại hoa như vạn thọ 15.000 đồng/cây, hoa lay ơn 35.000 đồng/bó, cúc lưới 60.000 đồng/bó…

Một tiểu thương bán bộ đồ cúng ông Táo, chè trôi nước, kẹo thèo lèo 35.000 đồng.

Bộ đồ cúng ông Táo 9.000-10.000 đồng/bộ, kẹo thèo lèo 10.000 đồng/bịch, chè trôi nước 15.000 đồng/ba viên.

Tại một số chợ, cá chép sống tùy kích cỡ lớn, nhỏ được bán giá 40.000-50.000 đồng/con nhưng ít khách mua.

Cá chép sống tùy kích cỡ 40.000-50.000 đồng/con

Khoảng 9 giờ sáng tại sạp đồ thờ cúng bà Tâm- chợ Nguyễn Văn Trỗi tấp nập khách. Bên cạnh mua bộ đồ cúng ông Táo, người dân chủ yếu mua các bộ đồ cúng đưa rước ông bà, cúng giao thừa, cúng mùng 3…

Theo bà Tâm, năm nay do dịch bệnh COVID-19 một số nguyên liệu không nhập về được nên các loại mũ, mão không có để bán. Song song đó, giá đầu vào tăng khoảng 15% nhưng giá bán lẻ không tăng để chia sẻ vì người dân thu nhập giảm khó khăn.

Người dân mua đồ cúng chuẩn bị cúng ông Táo. ẢNH: TÚ UYÊN

Tại chợ Trần Hữu Trang cũng có nhiều người đến mua bánh kẹo, hạt dưa, măng khô, đậu xanh…Tuy nhiên, nhiều tiểu thương cho hay, nếu so với cùng kỳ Tết năm ngoái lượng khách giảm 50%.

Bà Thủy, tiểu thương sạp bánh kẹo chợ Hoàng Hoa Thám cho biết, giá một số mặt hàng tăng như hạt dưa năm nay 180.000 đồng/kg, chưa kể hạt dưa lớn không có hàng để nhập. Các loại hạt dẻ 340.000 đồng/kg, hạt điều 240.000 đồng/kg, hướng dương 120.000 đồng/kg…

Nhiều người mua sắm tại sạp bán bánh kẹo đồ khô. ẢNH: TÚ UYÊN

Đại diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức cho biết, lượng rau củ quả trái cây và hoa tươi nhập chợ từ ngày 18-12-2021 đến 20-1-2022 bình quân 1.776 tấn/đêm, chỉ bằng 52% so với bình quân ngày trước dịch. Trong đó, rau 1.036 tấn, kiệu 46.34 tấn, trái cây 664,13 tấn và hoa 1.000 tấn.

Người dân mua các loại trái cây chuẩn bị cúng ông Táo. ẢNH: TÚ UYÊN

Về giá cả dự kiến các mặt hàng trái cây vào cao điểm Tết 2022 đều giảm so với Tết 2021. Chẳng hạn như bưởi da xanh có cành do được mùa, lượng hàng về nhiều, dự kiến giá 50.000 đồng/kg, giảm 21%-37% so với cao điểm Tết 2021.

Xoài cát Hoà Lộc do nguồn cung tăng sức mua dự kiến không tăng mạnh, giá dự kiến 120.000 đồng/kg giảm 7% so với cao điểm Tết 2021.

Thanh long do bị ảnh hưởng dịch COVID-19 thị trường xuất khẩu khó khăn, bên cạnh đó thời điểm cuối năm đang vô đợt thu hoạch mới nên nguồn cung dồi dào, giá dự kiến 15.000 đồng giảm 17% so với cao điểm Tết 2021....

Nguồn: https://plo.vn/kinh-te/nhon-nhip-mua-do-cung-ong-tao-mot-so-mat-hang-khong-co-de-ban-1040702.htm...Nguồn: https://plo.vn/kinh-te/nhon-nhip-mua-do-cung-ong-tao-mot-so-mat-hang-khong-co-de-ban-1040702.html