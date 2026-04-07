Nhiều cửa hàng xăng dầu chưa triển khai bán xăng sinh học E10

Với mục tiêu giảm lượng tiêu thụ xăng khoáng, thực hiện tiết kiệm năng lượng và chuyển dịch đổi sang nhiên liệu thân thiện với môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cho các doanh nghiệp, cơ quan ban ngành nhanh chóng thúc đẩy lộ trình đưa xăng sinh học E10 vào lưu hành, triển khai rộng rãi trong tháng 4/2026. Chậm nhất có thể là ngày 30/4, các cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc sẽ bắt đầu bán đại trà xăng E10.

Vẫn còn nhiều cửa hàng chưa bán xăng E10.

Mong giá xăng hợp lý

Khi nghe tin xăng E10 sắp được phổ biến, đa số người dân khi được hỏi không quan tâm tìm hiểu nhiều về loại xăng sinh học này nhưng đều sẵn sàng dùng khi cây xăng có bán. Nhiều người cho rằng, nếu xăng đã được cho lưu hành trên thị trường thì đương nhiên đã được kiểm định, đảm bảo an toàn, chỉ mong giá cả hợp lý.

Đa số người đổ xăng có quan điểm "xăng nào cũng được, miễn là xe chạy"

Tuy nhiên, vẫn còn có một số người dân lo ngại về việc loại xăng này gây ảnh hưởng không tốt tới động cơ phương tiện và cần được thông tin đầy đủ hơn trước khi sử dụng.

Anh Nguyễn Văn Thành (một tài xế xe ôm công nghệ) chia sẻ, ngày thường, anh phải chạy hàng trăm cây số để chở khách và giao hàng. "Xăng E10 không gây ô nhiễm môi trường thì cũng tốt, nhưng tôi lo ngại là xe cộ bị hư máy móc. Có nghe nói là đổ nó dễ hư máy lắm, máy móc không tốt bằng xăng kia, máy móc có hư bỏ tiền ra sửa mất mấy triệu, không sửa tốn tiền. Nói chung chạy grab thì cũng không có thu nhập nhiều, bình quân mỗi ngày chạy chắc khoảng hơn 200km. Xăng giờ khan hiếm thì nói chung là có loại nào thay thế được và không hư máy móc thì thay đổi thôi" - anh Thành nói.

Doanh nghiệp sẵn sàng hệ thống

Về phía các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, mới chỉ có một số cửa hàng trên địa bàn thành phố đã triển khai 1-2 trụ bán xăng E10. Đa số các cửa hàng này đã bán từ đợt thí điểm năm trước và đến nay vẫn duy trì, chưa có nhiều sự thay đổi.

Mới chỉ có một vài cây xăng triển khai bán cầm chừng xăng sinh học E10 để thăm dò thị trường.

Còn nhiều điểm bán của các doanh nghiệp khác vẫn chưa triển khai bán loại xăng sinh học này mà tập trung kinh doanh các loại xăng khoáng.

Theo ông Lữ Quý Sang - Chủ cửa hàng xăng dầu Tiên Tiến, hiện nay, đơn vị chưa nhận được nguồn cung xăng từ phía nhà phân phối nhưng cũng đang dần chuẩn bị các công cụ cho hệ thống tích trữ loại xăng mới này. Hệ thống đường ống công nghệ, máy móc, trụ bơm tại trạm kinh doanh xăng dầu đang được cải tiến để khi có xăng E10, cửa hàng sẽ bảo quản tốt hơn.

"Theo chủ trương của Nhà nước, nếu phải thay đổi thì cây xăng cũng sẵn sàng đưa vào sử dụng dần dần. Theo thị hiếu của người dân, nếu mà lượng tiêu thụ tăng thì mình sẽ nhập tăng dần lên. Qua kinh nghiệm sử dụng xăng E5, tôi thấy xăng sinh học háo nước, bảo quản sẽ khó khăn hơn nên cửa hàng sẽ thay bồn bể cao su để chịu được cồn, bảo quản phải thật khô ráo" - ông Sang chia sẻ.

Các loại xăng RON 95, RON 92 được đa số người tiêu dùng lựa chọn do thói quen.

Tương tự, ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Hải Âu Phát chia sẻ, trước đây, khi kinh doanh xăng sinh học E5, ông đã không lường hết khó khăn, chưa nghiên cứu kỹ các khuyến cáo về khoa học kỹ thuật. Điều này dẫn đến đường ống hư hỏng trong quá trình tích trữ, từ đó việc kinh doanh không hiệu quả. Ngoài ra, thị trường xăng dầu còn khó khăn, những vấn đề về xử lý tác hại môi trường nếu không đảm bảo sẽ dễ bị phạt.

Do vậy, đến nay, các cửa hàng của ông Thắng vẫn chưa nhập hàng về để triển khai bán loại xăng sinh học này mà chỉ đang cải tiến hệ thống dự trữ, đồng thời chờ khuyến cáo, văn bản chỉ đạo hướng dẫn kinh doanh xăng E10 của cơ quan quản lý.

"Việc triển khai kinh doanh xăng sinh học liên quan về kỹ thuật, công nghệ, tài chính để thực hiện triển khai. Còn doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu chúng tôi cũng xác định nếu Nhà nước không cho kinh doanh xăng khoáng nữa thì cứ bán hết xăng khoáng thì chuyển sang kinh doanh xăng E5 hoặc E10. Sử dụng lại cái hệ thống hiện có rồi, còn tới khi nào hư hỏng hay là phát sinh những vấn đề thì xử lý sau, còn bây giờ chính sách có rồi thì mình thực hiện theo" - ông Nguyễn Xuân Thắng nói.

Trước đó, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã có nhiều kiến nghị với cơ quan quản lý về việc hạn chế tối đa những tác động tiêu cực từ xăng E10 mang lại cho động cơ phương tiện giao thông cũng như hệ thống máy móc sản xuất kinh doanh.