Nhặt lá rụng đầy đường đem lên mạng bán, người tiêu dùng đổ xô đi mua

Kiếm tiền từ lá rụng: Biến rác thành “vàng”

Vào mùa thu đông, khi lá cây chuyển sang màu vàng đẹp mắt, nhiều người dân Trung Quốc đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh, biến lá rụng thành mặt hàng “hái ra tiền”.

Trên các sàn thương mại điện tử xứ Trung, các chủ shop từ Bắc Kinh, Sơn Đông, Giang Tô và nhiều nơi khác bày bán lá bạch quả tươi, lá ngô đồng và nhiều mặt hàng tương tự với số lượng lớn, phân khúc giá đa dạng. Một số gian hàng trực tuyến đã bán được hơn 500 đơn hàng.

Một nhà bán hàng trên sàn thương mại điện tử ở Bắc Kinh cho biết, gian hàng của họ đang bán lá ngô đồng và lá bạch quả thu hoạch năm nay với giá 29,9 NDT (108.000đ)/set 100 lá. Những loại lá này có thể dùng để chụp ảnh, làm mẫu vật và làm đồ thủ công. Đây là những chiếc lá rụng được thu thập từ nhiều công viên ở Bắc Kinh.

Người bán cho biết, tất cả lá đều được hái và vận chuyển tươi mới mỗi ngày. Khi vận chuyển, lá được bó lại và bọc giấy để bảo vệ, vừa giúp tránh bị dập nát trong quá trình vận chuyển vừa giữ cho lá khô ráo. Lá có thể bị đổi màu sau khi vận chuyển đường dài, do đó nếu khoảng cách giao hàng quá xa hoặc khách không chấp nhận việc lá bị đổi màu, người bán sẽ không khuyến khích bạn đặt hàng.

Trên các nền tảng mua sắm, một gian hàng ở Lâm Nghi, Sơn Đông bán đa dạng các loại sản phẩm, bao gồm lá bạch quả tươi, lá bạch quả khô, lá phong khô và lá ngô đồng khô. Lá bạch quả xanh tươi và lá phong đỏ tươi đều đã hết hàng. Set 100 lá bạch quả tươi có giá 29,9 NDT (108.000đ), trong khi lá phong đỏ khô đắt hơn một chút, 29,9 NDT (108.000đ) cho set 50 lá.

Một số sản phẩm trong gian hàng này đã bán được hơn 500 đơn hàng. Bộ phận chăm sóc khách hàng cho biết, lá bán ra đều được trồng tự nhiên, không phun thuốc trừ sâu nên không cần lo lắng về rủi ro an toàn khi sử dụng. Do không khí lạnh, lá bạch quả trên cây đã bị đóng băng và có thể sẽ sớm hết hàng.