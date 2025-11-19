Nhặt được “báu vật” tiền triệu giữa đường, quyết trả lại người mất

Hy hữu “báu vật” suýt bị cán bẹp giữa đường

Đầu tháng 11 vừa qua, ông Xiong tại Trung Quốc đã vô tình để quên một nhạc cụ đắt đỏ trên đường Yên Giang. Nhạc cụ này là một cây sáo điện tử có giá lên đến 4.000 NDT, tương đương 14,4 triệu đồng.

Trong phần lớn các trường hợp tương tự, cây sáo có thể đã bị các phương tiện giao thông trên đường cán bẹp, hoặc bị thất lạc và rất khó có cơ hội được trở về với chủ nhân.

Ảnh: Jimu News

Tuy nhiên, dường như vận may đã mỉm cười với ông Xiong, bởi ngay sau đó, một người đàn ông tên Wei đã phát hiện ra cây sáo trên đường và đã dừng xe lại để nhặt. Cây sáo sau đó đã được trả lại nguyên vẹn cho chủ nhân là ông Xiong.

Được biết, anh Wei, người “nhặt của rơi trả người bị mất” đang phục vụ tại một đơn vị biên phòng ở Quảng Tây. Trong thời gian phục vụ, anh đã nhận được bằng khen của trung đoàn. Ngoài ra, anh cũng từng được trao tặng Huy chương Vàng Hiến máu Tình nguyện Quốc gia năm học 2020-2021.

Ông Xiong, chủ nhân của cây sáo cũng từng phục vụ trong quân ngũ và hiện là một cựu chiến binh. Ông rất xúc động khi nhận lại được “báu vật” quý giá của mình, đồng thời trao tặng tận tay anh Wei một lá cờ biểu dương thay cho lời cảm ơn.