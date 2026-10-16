Nhãn hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết lên tiếng khi sản phẩm bị tiêu hủy tại Nhật

Sau thông tin sản phẩm mang nhãn hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết bị tiêu hủy tại Nhật Bản, nhiều bình luận xuất hiện, đặt vấn đề về chất lượng sản phẩm, hoạt động quảng cáo và trách nhiệm của thương hiệu. Trong ảnh chụp các bình luận được chia sẻ, có ý kiến đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, nhưng cũng có những nhận định mang tính suy đoán về chất lượng và cách thức quảng bá sản phẩm.

Được biết, trước đó, ngày 9/10/2026, Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản công bố việc kiểm tra một cửa hàng tại tỉnh Ibaraki vào ngày 29/9 và tiêu hủy các sản phẩm thịt không đáp ứng điều kiện nhập khẩu theo quy định của Nhật Bản.

Trong thông báo ngày 11/10/2026, Công ty Cổ phần Thực phẩm Ăn Cùng Bà Tuyết cho biết chưa ký kết, chỉ định hoặc ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào xuất khẩu hay phân phối sản phẩm tại Nhật Bản. Do hàng hóa đã bị tiêu hủy, thông báo của phía Nhật Bản không nêu nguồn cung cấp cho cửa hàng, doanh nghiệp cho biết chưa có mẫu vật để xác định cụ thể lô sản xuất. Công ty sẽ rà soát dữ liệu phân phối trong nước nhằm làm rõ hơn nguồn hàng.

Như vậy, những câu hỏi về nguồn gốc sản phẩm, đường đi của hàng hóa và trách nhiệm của các bên trung gian vẫn cần được tiếp tục xác minh.

Hình ảnh sản phẩm Ăn Cùng Bà Tuyết.

Minh bạch thông tin phải đi cùng biện pháp kiểm soát

Sau sự việc, Ăn Cùng Bà Tuyết cho biết sản phẩm hiện chỉ được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp dự kiến triển khai các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng sản phẩm bị tự ý đưa ra nước ngoài.

Cụ thể, trong tháng 10/2026, công ty sẽ ban hành văn bản yêu cầu toàn bộ đại lý, nhà phân phối và gian hàng trực tuyến chính thức không nhận đơn, không quảng cáo hoặc hỗ trợ gửi sản phẩm tới những thị trường chưa được doanh nghiệp xuất khẩu chính ngạch, trong đó có Nhật Bản.

Đơn vị này cũng thừa nhận không thể ngăn hoàn toàn việc cá nhân mua sản phẩm tại Việt Nam rồi tự mang hoặc gửi ra nước ngoài. Vì vậy, công ty dự kiến thông tin rộng rãi để người tiêu dùng, đặc biệt là cộng đồng người Việt ở nước ngoài, hiểu rõ nguy cơ pháp lý khi mang sản phẩm từ thịt vào các thị trường có quy định kiểm dịch nghiêm ngặt.

Theo doanh nghiệp, khi xuất khẩu sang bất kỳ thị trường nào trong tương lai, sản phẩm sẽ được đưa đi theo con đường chính ngạch và đáp ứng đầy đủ yêu cầu kiểm dịch của nước nhập khẩu. Công ty đồng thời khuyến nghị người tiêu dùng ở nước ngoài không mua sản phẩm qua các kênh không chính thức.

Những biện pháp này là bước cần thiết để giảm rủi ro, nhưng hiệu quả thực tế vẫn cần được đánh giá qua quá trình triển khai và kết quả kiểm soát.

Nhiều bình luận tiêu cực về nhãn hàng khi sự việc xảy ra.

Từ nghi vấn đến kết luận vẫn cần chờ cơ quan chức năng làm rõ

Một bình luận như "cần làm rõ nguyên nhân lô hàng bị tiêu hủy" khác hoàn toàn với lời khẳng định "sản phẩm không an toàn" khi chưa có kết quả kiểm nghiệm hoặc kết luận tương ứng. Số lượng bình luận đồng tình cũng không thể thay thế bằng chứng.

Điều đó không có nghĩa mọi lời chỉ trích đều là quy chụp. Nếu doanh nghiệp có sai phạm, cần xác định và xử lý theo quy định. Nếu hệ thống phân phối còn lỗ hổng, doanh nghiệp phải có trách nhiệm khắc phục. Nhưng nếu thông tin chưa đầy đủ, việc vội vàng kết tội cũng có thể gây tổn hại đến uy tín thương hiệu và làm người tiêu dùng hiểu sai bản chất sự việc.

Câu chuyện Ăn Cùng Bà Tuyết vì thế không chỉ đặt ra yêu cầu về minh bạch và quản lý phân phối, mà còn là lời nhắc về trách nhiệm của mỗi người khi tiếp nhận, bình luận và chia sẻ thông tin. Mong rằng sự việc cũng sớm nhận được kết luận từ phía cơ quan chức năng.