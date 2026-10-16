Ngân hàng rao bán máy ATM cũ giá từ vài trăm nghìn đồng

Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Hà Giang hôm 14/10 thông báo thanh lý một máy ATM từng được đưa vào sử dụng từ năm 2018.

Máy ATM có giá gốc 748 triệu đồng. Theo VietinBank, thiết bị đã hỏng, không đáp ứng yêu cầu công việc nên không còn nhu cầu sử dụng. Thiết bị hiện cũng đã khấu hao hết, giá trị còn lại trên sổ sách bằng 0.

Giá khởi điểm được nhà băng đưa ra là 2,2 triệu đồng, bên mua tự chịu chi phí tháo dỡ và vận chuyển.

Tháng trước, hai chi nhánh nhà băng này tại Bến Tre và TP HCM cũng thanh lý 10 máy ATM cũ.

Cụ thể, chi nhánh Bến Tre rao bán lô 6 máy được đưa vào sử dụng từ năm 2007 đến 2009. Các thiết bị đã hết khấu hao, cấu hình thấp, không đáp ứng tiêu chuẩn EMV, một số bộ phận hỏng, đã ngừng bảo trì và được lưu kho. Giá khởi điểm cho cả lô là 4,2 triệu đồng, tương đương 700.000 đồng mỗi máy.

Còn tại TP HCM, VietinBank cũng thanh lý 4 máy ATM đã cũ, hỏng hóc, với giá khởi điểm mỗi chiếc 1,5 triệu.

Theo Ngân hàng Nhà nước, thói quen của người dân thay đổi khi các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đang dần chiếm ưu thế và thay thế việc rút tiền mặt truyền thống. Tính đến cuối tháng 3, số máy ATM giảm 3% so với cùng thời điểm năm ngoái, số lượng giao dịch rút tiền qua kênh này cũng giảm 9%.