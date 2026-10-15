Giá xăng dầu hôm nay 15/10: Thế giới đi xuống, trong nước chiều nay điều chỉnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 14/10 tăng nhẹ. Giá dầu Brent trong phiên này được giao dịch trên mốc 105 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch 14/10, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 0,35%, lên mức 106,06 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 1,01%, lên mức 95,09 USD/thùng, mức cao nhất trong 3 tuần.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (15/10), giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ.

Dữ liệu từ Oilprice cho thấy, vào lúc 7h10' ngày 15/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 105,8 USD/thùng, giảm 0,22% so với phiên liền trước. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 94,85 USD/thùng, hạ 0,25% so với phiên liền trước.

Theo Reuters, giá dầu trong phiên 14/10 nhích nhẹ sau khi lực lượng Houthi ở Yemen (được Iran hậu thuẫn) tấn công vào một tòa nhà hành chính của Saudi Aramco, tập đoàn dầu khí quốc gia của Saudi Arabia. Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết, vụ việc gây ra một đám cháy nhỏ tại thành phố Dhahran.

Trong khi đó, các quan chức Iran tiết lộ rằng họ đang triển khai các chiến thuật mới để nhắm mục tiêu vào tàu thuyền, nhằm duy trì giá dầu ở mức cao và gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Một quan chức cho biết Iran đã bắt đầu áp dụng các chiến thuật tấn công khác nhau từ khoảng 10 ngày trước.

Trong một diễn biến khác, một tàu container đã bị chìm ở vùng biển phía nam eo biển Hormuz sau khi trúng thủy lôi và bốc cháy.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh vào chiều nay. Ảnh: Tuấn Hùng

Những diễn biến trên làm gia tăng nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz - một trong những tuyến hàng hải năng lượng quan trọng bậc nhất của thế giới - từ đó tiếp tục gây sức ép lên giá dầu.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang trở lại, hoạt động xuất khẩu dầu thô của khu vực Trung Đông - trung tâm năng lượng của thế giới - đang lao dốc nghiêm trọng. Có thời điểm, xuất khẩu dầu thô của khu vực giảm mạnh, chỉ còn chưa đầy 1/3 so với giai đoạn trước.

Dữ liệu phân tích hàng hải của hãng Kpler cho hay, trong ngày 11/10, xuất khẩu dầu thô của khu vực Trung Đông, bao gồm cả tuyến qua eo biển Hormuz - vịnh Ba Tư và tuyến qua eo biển Bab el-Mandab - biển Đỏ, chỉ đạt 6,7 triệu thùng dầu thô, chưa bằng 1/3 của mức 21,1 triệu thùng ngày 8/10.

Trước khi xung đột bùng phát, xuất khẩu dầu thô của Trung Đông đạt trung bình khoảng 23,3 triệu thùng mỗi ngày.

Theo các chuyên gia, giá dầu thế giới trong những ngày tới có thể tiếp tục biến động mạnh khi giới giao dịch đánh giá thông tin về nguồn cung tại Trung Đông, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và diễn biến tồn kho dầu tại Mỹ. Nếu nguy cơ gián đoạn nguồn cung gia tăng, giá dầu có thể chịu thêm áp lực tăng. Trái lại, hoạt động vận chuyển ổn định hơn hoặc nhu cầu tiêu thụ suy yếu có thể khiến đà tăng của giá dầu chậm lại.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (15/10), theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 27.703 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 28.254 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.128 đồng/lít. Giá bán lẻ dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.092 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Mới đây, Bộ Công Thương đã gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành, doanh nghiệp và hiệp hội liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, gửi kèm Tờ trình số 8153 ngày 8/10.

Trong bản dự thảo lần này, Bộ Công Thương đề xuất tất cả các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đều được tự quyết định giá xăng dầu. Thông qua dữ liệu kê khai giá để theo dõi hành vi thiết lập giá, ngăn chặn thỏa thuận ngầm, liên minh độc quyền...