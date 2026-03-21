Nguồn mới cung ứng hơn 40.000 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng cho Việt Nam

Thông tin từ Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), ngày 20/3, gần 38.000 tấn LPG từ Australia đã cập cảng Thị Vải. Trước đó 3 ngày, khoảng 5.000 tấn LPG từ Mỹ cũng đã được đưa về Việt Nam, góp phần bù đắp phần thiếu hụt từ nguồn cung truyền thống.

Đây là tin vui trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông và gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz. Theo PVGAS, khoảng 70% lượng LPG nhập khẩu của Việt Nam phụ thuộc vào khu vực này, nên khi nguồn cung bị gián đoạn đã lập tức tác động đến thị trường trong nước.

Áp lực còn gia tăng khi các quốc gia tiêu thụ lớn như Trung Quốc, Ấn Độ đẩy mạnh mua vào để tích trữ, khiến thị trường thêm khan hiếm. Tại châu Á, mức phụ phí LPG (premium) đã tăng lên mức cao kỷ lục, gấp 10-15 lần so với trước khi xảy ra xung đột.

Trước tình hình đó, PV GAS và đơn vị thành viên PVGAS TRADING kích hoạt các phương án ứng phó khẩn cấp, tập trung vào hai hướng chính là tăng nội lực và đa dạng hóa nguồn cung. Doanh nghiệp cho biết đã tăng tối đa huy động khí nội địa, điều chỉnh vận hành các nhà máy xử lý khí để gia tăng sản lượng LPG, đồng thời cân đối tồn kho nhằm duy trì cấp hàng liên tục cho thị trường.

Tàu Clippver Vanguard mang gần 38.000 tấn LPG từ Australia cập cảng Thị Vải hôm nay 20/3.

Nguồn nhập khẩu được chuyển dịch nhanh sang các thị trường ngoài Trung Đông như Mỹ, Australia, Đông Á và Đông Nam Á. Ngoài LPG, doanh nghiệp cũng tăng cường cung cấp các sản phẩm khí thay thế như khí đường ống và CNG cho khách hàng công nghiệp nhằm giảm áp lực nguồn cung.

Theo kế hoạch, sau các lô hàng trong tháng 3, PV GAS dự kiến tiếp tục nhập khẩu khoảng 48.000 tấn LPG từ Mỹ trong tháng 4, cùng với các chuyến hàng bổ sung quy mô nhỏ hơn để đáp ứng nhu cầu thị trường. Doanh nghiệp cho biết đã cơ bản bảo đảm nguồn cung cho tháng 3 và tháng 4, đồng thời đang triển khai các phương án đáp ứng phần lớn nhu cầu trong tháng 5.

Trước đó, PV GAS TRADING đã phát đi thông báo khẩn tới khách hàng về nguy cơ gián đoạn nguồn LPG nhập khẩu từ Trung Đông. Theo thông tin gửi tới đối tác, một số lô hàng không thể giao đúng kế hoạch do ảnh hưởng của xung đột và rủi ro vận chuyển, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh tiến độ giao hàng trong ngắn hạn.

Doanh nghiệp cũng cảnh báo tình trạng khan hiếm nguồn hàng trên thị trường quốc tế khi nhu cầu tích trữ gia tăng, kéo theo chi phí phát sinh lớn. Trong bối cảnh đó, các bên đã thống nhất cơ chế phối hợp tìm kiếm nguồn hàng bổ sung trên thị trường giao ngay và chia sẻ chi phí để duy trì nguồn cung ổn định.