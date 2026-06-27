Người Anh xếp hàng dài mua điều hòa

Sau hai ngày liên tiếp lập kỷ lục nắng nóng tháng 6, giới khí tượng Anh dự báo mức nhiệt sẽ còn tăng cao. Nhiệt độ tại một số khu vực thuộc Norfolk và Suffolk được dự báo chạm ngưỡng 40 độ C vào chiều 27/6, vượt mức kỷ lục 36,7 độ C ghi nhận hôm 25/6 tại Merryfield, hạt Somerset.

Để đối phó với đợt nắng nóng, hôm 26/6, hàng chục người xếp hàng từ sáng sớm tại bãi đỗ xe của một siêu thị Lidl ở Southampton để mua những chiếc điều hòa được giảm còn 149 bảng Anh.

Một khách hàng chia sẻ video ghi lại cảnh cô vội vã chạy khắp siêu thị để tìm mua điều hòa, nhưng toàn bộ sản phẩm đã cháy hàng. Người này cho biết cô xếp hàng từ 7h30 sáng và phía sau còn có ít nhất 50 người khác. Dù sau đó đã ghé nhiều siêu thị khác, cô vẫn không mua được một chiếc điều hòa nào.

Người dân xếp hàng chờ mua điều hòa bên ngoài siêu thị Lidl hôm 26/6. Ảnh: Solent News

Không chỉ Lidl, đợt nắng nóng cực đoan cũng khiến doanh số quạt điện và các thiết bị làm mát tăng vọt trong tuần này, nhiều nhà bán lẻ ghi nhận mức tiêu thụ chưa từng có.

Chuỗi bán lẻ đồ gia dụng Lakeland cho biết quạt điện chiếm tới 17% doanh số bán hàng trực tuyến từ ngày 24 đến 26/6, trong khi tỷ lệ thông thường chỉ khoảng 2%. Theo Lakeland, doanh số bán quạt điện trong giai đoạn này tăng tới 600% so với tuần trước.

Chuỗi bán lẻ Toolstation cũng tiết lộ doanh số bán quạt làm mát trong tuần này tăng 333% so với tuần trước, trong khi doanh số bán điều hòa tăng 220%.

Bên cạnh đó, nhu cầu mua các thiết bị tưới nước ngoài trời như vòi tưới tăng 38%, còn doanh số vòi phun nước tăng 37%, khi người dân tìm cách giải nhiệt giữa đợt nắng nóng kỷ lục.

Những con số trên được công bố trong bối cảnh hạt Kent đã áp dụng lệnh cấm sử dụng vòi tưới nước do nhu cầu tiêu thụ tăng đột biến. Nhiều trường học, nhà trẻ vẫn phải đóng cửa, giao thông bị gián đoạn và một hãng đường sắt thậm chí khuyến cáo người dân không nên đi biển vì nắng nóng cực đoan.

Người dân uống, hứng nước vào chai tại một đài phun nước trong công viên ở London, khi nhiệt độ tại hạt Suffolk đạt 36,9 độ C hôm 26/6. Ảnh: EPA

Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) đã ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng đối với khu vực thủ đô London, Đông Nam nước Anh và miền Đông nước Anh, có hiệu lực đến 21h.

Theo Met Office, đợt nắng nóng lần này còn đi kèm độ ẩm cao, làm gia tăng cảm giác khó chịu và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.