Ngủ ngon trong 90 phút bạn sẽ được gần 327 triệu đồng

Một cuộc thi độc đáo "Matt Race" do công ty nệm Koala Sleep đã diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản nhằm tìm ra người có khả năng chìm vào giấc ngủ nhanh và sâu nhất. Các thí sinh nằm trên những chiếc giường êm ái và cố gắng đi vào giấc ngủ trong khoảng thời gian tối đa là 90 phút. Người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng trị giá hơn 2 triệu yên (tương đương khoảng gần 327 triệu đồng).

Hàng chục người tham gia sự kiện này đã nằm trên nệm trong khi đeo các thiết bị theo dõi giấc ngủ. Họ ngủ trong khoảng thời gian lên tới 90 phút, và thứ hạng được quyết định dựa trên tốc độ đi vào giấc ngủ cũng như độ sâu của giấc ngủ. Không gian sự kiện được giữ tối, và những người tham gia cố gắng ngủ với các thiết bị giám sát giấc ngủ gắn trên đầu.

Ông Riichiro Nakama, giám đốc sáng tạo tại Koala Sleep Japan và là người tổ chức sự kiện, cho biết: "Nhật Bản thường được nhắc đến là quốc gia có tình trạng thiếu ngủ, và người dân nơi đây nổi tiếng là rất chăm chỉ làm việc. Thông qua việc tổ chức một sự kiện như thế này, nơi mọi người cùng nhau ngủ, chúng tôi hy vọng sẽ nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giấc ngủ".

Theo dữ liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), thời gian ngủ trung bình mỗi ngày của người Nhật là 7 giờ 24 phút, mức thấp nhất trong số các quốc gia thành viên OECD được khảo sát. Các chuyên gia cho rằng, tình trạng thiếu ngủ này xuất phát từ những yếu tố như thời gian làm việc kéo dài, thời gian di chuyển đến nơi làm việc lâu và văn hóa giải trí về đêm kéo dài đến tận khuya.

Chị Chisato Honda (32 tuổi), một người tham gia sự kiện, chia sẻ: "Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt. Tôi ước gì mình có thể ngủ thêm một chút nữa".

Người chiến thắng là một cá nhân chỉ được biết đến với biệt danh "Suimii". Người này cho biết sẽ dùng số tiền thưởng để trang trải chi phí chuyển nhà và mua một chiếc giường "phong cách công chúa".