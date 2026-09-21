Dịch vụ làm “con thuê”

Thế hệ trung niên Trung Quốc hiện chịu áp lực gánh nặng kép khi vừa nuôi con vừa phụng dưỡng cha mẹ hai bên. Ảnh minh họa

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đến năm 2040, quốc gia này sẽ có 402 triệu người trên 60 tuổi, chiếm 28% dân số. Ảnh hưởng từ chính sách một con (1979-2015) khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh "tổ ấm trống rỗng" sau khi con đã trưởng thành và dọn ra ở riêng. Trước thực tế đó, nhiều công ty như Happy Home (Thiên Tân) hay Time Bank (Tô Châu) cung cấp nhân sự ở độ tuổi 20-30 để trò chuyện, cài đặt điện thoại hoặc đưa người già đi khám bệnh. Giá dịch vụ dao động từ 195 đến 590 NDT (khoảng 756.000 - 2.290.000 VNĐ) cho 3 giờ. Time Bank áp dụng quy trình kiểm duyệt, ưu tiên ghép cặp cùng giới và yêu cầu nhân viên đeo camera giám sát.

Chuyên gia kinh tế Bingqin Li (Đại học New South Wales) và ông PengXizhe (Đại học Phúc Đán) đều đánh giá đây là giải pháp thiết thực, giúp con cái ở xa thực hiện nghĩa vụ hiếu thảo. Hiện chính phủ Trung Quốc hướng tới bao phủ 70% mô hình chăm sóc tương trợ (hàng xóm hoặc những người già tự hỗ trợ nhau) vào năm 2030, trong khi các công ty công nghệ đẩy mạnh sản xuất robot hỗ trợ.