Mưu sinh trong đêm mưa rét 12 độ ở Hà Nội

Đêm 18/11, nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu, chỉ còn 12-14 độ C; càng về khuya, trời càng lạnh hơn, kết hợp với mưa làm không khí giá rét thêm rõ rệt.

Những người lao động mưu sinh trong đêm rét gồng mình giữa mưa phùn và gió lạnh. Họ khoác áo mưa, quàng khăn, trùm kín đầu, cố giữ ấm để tiếp tục công việc xuyên đêm.

Người đàn ông làm cửu vạn oằn mình kéo hàng nặng vào chợ Long Biên.

Ngồi co ro một góc chờ khách, bà Lan, chủ sạp hoa vỉa hè đối diện chợ Long Biên, cho biết trời lạnh đầu đông lại thêm mưa khiến việc buôn bán chật vật hơn thường ngày. Ngồi nhiều giờ ngoài trời, bà thừa nhận rét buốt nhưng đã quen: 'Rét thì mặc ấm thôi'.

Dù mưa gió, buổi tối bà Lan vẫn phải ăn uống ngay tại sạp, tranh thủ ăn vội trong lúc vắng khách.

Anh Chu Hữu Hoành (43 tuổi) làm nghề bán hoa tươi hơn 20 năm. Mỗi ngày, anh bắt đầu công việc từ hơn 19h và nếu suôn sẻ thì khoảng 5h sáng hôm sau sẽ về.

Thời tiết lạnh đầu đông khiến việc buôn bán bất tiện hơn, nhưng anh Hoành cho biết đã quen: 'Lạnh thì bẩn thỉu, nhếch nhác hơn. Vận động thì không sao, nhưng ngồi lâu là người nguội, buốt tay chân. Mưa gió không ủng hộ, khổ hơn ngày thường nhưng vì cuộc sống nên mình vẫn cố. Chỉ mong rét cũng được, miễn là đừng mưa', anh nói.

Chị Nguyễn Thị Mến (42 tuổi) công nhân vệ sinh phường Ba Đình, mỗi ngày bắt đầu ca làm từ 17h chiều hôm trước và kết thúc lúc 4h sáng hôm sau. Trời rét khiến công việc thu gom rác vất vả hơn, song chị đã quen với nhịp làm việc trong giá lạnh. 'Hôm nay lạnh hơn bình thường nhưng tôi chuẩn bị áo ấm, áo mưa. Làm mãi rồi nên cũng quen tay chân', chị cho biết.

Theo chị Mến, thời tiết tác động rõ rệt đến lượng rác thải hàng đêm. 'Trời nắng thì dân ra đường đông, ăn uống nhiều nên rác nhiều. Lạnh thế này người ta hạn chế ra ngoài, rác ít lắm', chị nói.

Đi dọc tuyến phố Quán Thánh nhặt ve chai, người phụ nữ cho biết bà làm việc xuyên đêm, chỉ trở về khi không còn đủ sức vác hàng nặng.

Vắng khách, các sạp hàng lưu niệm trên phố Tràng Tiền dọn hàng lúc gần 21h, sớm hơn so với bình thường.

Với áo mưa mỏng, nhiều người lao động tự do vẫn miệt mài giữa mưa rét, bám trụ với công việc thường nhật.

Du khách nép mình tránh bị mưa tạt khi dạo phố đêm Hà Nội. Trời rét và mưa khiến lượng khách đi xích lô giảm, đường phố vắng hơn thường ngày.

Trên phố Bà Triệu, người vô gia cư co ro giữa giá rét, dùng bao bì mỏng làm chăn đắp giữ ấm.

Người phụ nữ ngồi rung chân để làm ấm cơ thể trong lúc chờ xe buýt tại điểm trung chuyển Long Biên.

Gió thổi từng cơn khiến đôi bạn trẻ co người lại khi chờ bạn trên phố Tràng Tiền.

Đôi bạn trẻ thong thả đi dạo quanh Nhà thờ Lớn.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, ngày mai nhiệt độ Hà Nội tăng khoảng 6 độ so với hôm nay lên mức 16-22 độ, đến cuối tuần ở mức 15-26 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) từ mai nền nhiệt cũng sẽ nhích dần, đến chủ nhật ở mức 7-16 độ C.