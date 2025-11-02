Mưa dầm kỷ lục: Nông dân chi 11 triệu tự chế máy sấy, cứu 100 tấn ngô

Mùa mưa kỷ lục, ngô “đuối nước” khiến nông dân suy sụp

Mùa mưa lũ luôn là cơn ác mộng đối với người nông dân, không chỉ gây thiệt hại về cây trồng tại ruộng mà còn đe dọa trực tiếp đến nông sản sau thu hoạch. Lượng mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng ngập úng trên diện rộng, khiến kho bãi và nơi lưu trữ nông sản bị ẩm ướt nghiêm trọng.

Ảnh: Jimu News

Để giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa kéo dài, ông Liao Hui - một nông dân tại thôn Cheng Luan, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã tự chế ra máy sấy để “cứu” 100 tấn ngô.

Được biết, Hà Nam đã trải qua trung bình 25,3 ngày mưa, nhiều hơn 14 ngày so với trung bình nhiều năm, với ít nhất 10 đợt mưa trên diện rộng kể từ tháng 9.

170 mẫu ngô của ông Liao Hui đã bị ngâm trong mưa hơn một tháng cho đến sáng ngày 21/10, khi thời tiết ở địa phương cuối cùng cũng quang đãng hoàn toàn.

Liao Hui là một “nhà phát minh” nổi tiếng trong làng. Ông từng cải tiến máy gặt lúa mì một vụ thành máy gặt ngô hai vụ.

Ảnh: Jimu News

Khi chứng kiến những cơn mưa thu liên miên cùng cảnh tượng ngô bị ngâm nước trên đồng ruộng, những bắp ngô đã được thu hoạch bắt đầu mốc meo và nảy mầm, Liao Hui đã nảy ra ý tưởng làm máy sấy.

Nguyên lý cơ bản của máy sấy tự chế Liao Hui như sau: một quạt gió được kết nối với một bếp lò, bếp lò này lại được kết nối với một kho chứa ngũ cốc. Quạt gió sẽ đưa nhiệt độ cao từ lò củi đến thùng chứa ngũ cốc, nhờ đó loại bỏ độ ẩm trong ngũ cốc.

Ảnh: Jimu News

Nghe thì có vẻ dễ, nhưng thực hiện lại hơi rắc rối. Thứ nhất, nếu luồng khí của quạt quá mạnh, lửa trong lò sẽ bị thổi tắt ngay lập tức. Thứ hai, ngũ cốc trong kho đặt trên mặt đất, nên lớp ngũ cốc dưới đáy sẽ không khô hoàn toàn. Thứ ba, nếu ngũ cốc trong thùng không được đảo đều, ngũ cốc gần bếp lò sẽ bị chín, trong khi ngũ cốc ở xa hơn sẽ không khô.

Vì vậy, ông đã dùng một thùng đựng xăng cũ để đậy lên lò lửa, để lò lửa làm nóng thùng. Gió từ quạt đi qua thùng hình trụ có thể thổi đều vào kho ngũ cốc. Tiếp đó, ông dùng 7 ống thép cũ đã đục lỗ, mua thêm 10 tấm lưới thép và dùng các ống này để chế ra một ống dẫn khí treo cách mặt đất 30 cm. Ông phủ lưới thép lên trên các ống và lắp đặt một băng tải con lăn phía trên kho ngũ cốc. Nhờ đó, một máy sấy tự chế đã ra đời. Ông đã thử nghiệm lần đầu trên chính 5 tấn ngô của mình và thành công.

“Cứu” cả làng nhờ máy sấy tự chế chỉ hơn 10 triệu đồng

Ông Liao Hui cho biết toàn bộ thiết bị chỉ tốn 3.200 NDT (11,5 triệu đồng). Máy sấy có giá 2.100 NDT (7,5 triệu đồng) được mua trên mạng, lưới thép 1.100 NDT (3,9 triệu đồng), còn ống thép, thùng xăng, cào tre, gạch, củi... đều do ông tự làm. Ông và vợ cũng tự lắp ráp toàn bộ. Vợ ông ban đầu phản đối, lo sợ máy sấy sẽ không hoàn thành và lãng phí vật liệu. Tuy nhiên, với sự kiên trì của Liao Hui, hai người đã cùng nhau chế tạo máy sấy ngũ cốc thành công.

Ảnh: Jimu News

Sau khi nghe được thông tin về chiếc máy sấy tự chế của ông Liao Hui, dân làng đã ồ ạt kéo đến nhà ông để “cứu” ngũ cốc. Ông Hui cho biết thêm, thực chất vì giá thuê máy sấy hơi cao nên ông đã nảy ra ý tưởng tự làm máy sấy.

Nông dân xếp hàng tại nhà Liao Hui để sấy ngô, ông chỉ tính tiền điện, trung bình chưa đến 0,04 NDT (144đ)/kg. Chiếc máy sấy tự chế của ông đã “cứu” được 100 tấn ngô.