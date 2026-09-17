Một ông nông dân Đồng Tháp có doanh thu 35 tỷ/năm nhờ nuôi gà kiểu này đây

Cơ ngơi chăn nuôi gà công nghệ cao đạt tiêu chuẩn quốc tế

Tìm về phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, hỏi thăm ông Nguyễn Đức Lữ, ai nấy cũng nhắc đến với sự tôn trọng dành cho một "lão nông tỷ phú" dám nghĩ, dám làm.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo khó, từ nhỏ, ông Lữ đã sớm thấm nhuần đức tính cần cù, chịu khó.

Sau khi lập gia đình, nhận thấy tiềm năng lớn từ mô hình nuôi gia cầm, ông quyết định chọn con đường chăn nuôi gà thương phẩm làm hướng đi chiến lược để phát triển kinh tế gia đình.

Những ngày đầu khởi nghiệp là chuỗi ngày đầy thử thách. Do nguồn vốn eo hẹp, kiến thức khoa học kỹ thuật hạn chế, thị trường bấp bênh cùng dịch bệnh liên tiếp xảy ra, trang trại của ông nhiều lần đối diện nguy cơ phá sản.

Ông Nguyễn Đức Lữ, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp đã gầy dựng nên một trang trại chăn nuôi gà công nghệ cao trị giá hàng chục tỷ đồng theo công nghệ Hà Lan. Ảnh: Vân Nguyễn

Giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát, khi giá cả nông sản sụt giảm nghiêm trọng, nhiều hộ chăn nuôi phải đành ngậm ngùi bỏ nghề. Thế nhưng, ông đã quyết định ngược dòng, mạnh dạn vay vốn ngân hàng, đồng thời lặn lội tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do Hội Nông dân và ngành nông nghiệp tổ chức.

Và trái ngọt đã đến với người nông dân tâm huyết. Hiện ông Lữ đang sở hữu hệ thống trang trại quy mô 0,6 ha, bao gồm 3 dãy chuồng kín diện tích hơn 2.000 m2, luôn duy trì tổng đàn 80.000 con gà mỗi lứa, tổng vốn đầu tư cho đã vượt 33 tỷ đồng.

Ông Lữ chia sẻ: “Trang trại ứng dụng triệt để tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại theo công nghệ Hà Lan. Toàn bộ hệ thống quạt gió, giàn mát, máng ăn, máng uống đều vận hành tự động, định lượng chính xác khẩu phần ăn cho vật nuôi giúp kiểm soát dịch bệnh tối ưu, tiết kiệm chi phí nhân công và nâng cao chất lượng đàn gà”.

Bên cạnh đó, ông còn áp dụng chất độn sinh học để xử lý triệt để chất thải, khử mùi hôi, tạo môi trường chăn nuôi an toàn sinh học và khép kín thành mô hình nông nghiệp tuần hoàn xanh.

Toàn bộ hệ thống quạt gió, giàn mát, máng ăn, máng uống đều vận hành tự động, định lượng chính xác khẩu phần ăn cho vật nuôi giúp kiểm soát dịch bệnh tối ưu, tiết kiệm chi phí. Ảnh: Vân Nguyễn

Để đảm bảo đầu ra vững chắc, ông chủ động ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm dài hạn với các tập đoàn lớn như Công ty Japfa, Indonesia, tạo nguồn cung ổn định với sản lượng hàng trăm nghìn con mỗi năm.

Doanh thu khủng và triết lý "làm giàu phải đi đôi với trách nhiệm xã hội"

Nhờ đầu tư bài bản và quản trị khoa học, hoạt động sản xuất kinh doanh của trang trại luôn đạt hiệu quả kinh tế cao và ổn định trong suốt giai đoạn 2020 - 2025. Hằng năm, trang trại đạt doanh thu bình quân 35 tỷ đồng.

Ông Lữ chia sẻ: “Là người nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thì phải có trách nhiệm với cộng đồng.

Mô hình kinh tế của gia đình hiện đang giải quyết việc làm thường xuyên cho 8 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định 10 triệu đồng/tháng, cùng khoảng 30 lao động thời vụ với thù lao 400.000 đồng/ngày".

Trong xây dựng nông thôn mới, ông Lữ luôn đi đầu bằng những việc làm thiết thực. Điển hình như trong năm 2024, tận dụng nguồn lực cá nhân, ông đã tự nguyện bỏ ra 300 triệu đồng kinh phí để đầu tư xây dựng tuyến đường bê tông nông thôn khang trang, sạch đẹp.

Công trình không chỉ giúp việc vận chuyển nông sản của trang trại thuận lợi mà còn phục vụ đi lại an toàn cho hàng chục hộ dân xung quanh, chấm dứt cảnh "nắng bụi, mưa lầy".

Để đảm bảo đầu ra vững chắc, ông chủ động ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm dài hạn với các tập đoàn lớn như Công ty Japfa, Indonesia, tạo nguồn cung ổn định với sản lượng hàng trăm nghìn con mỗi năm. Ảnh: Vân Nguyễn

Bên cạnh đó, hằng năm ông đều đặn hỗ trợ từ 6 đến 8 hộ nghèo trên địa bàn bằng nguồn vốn không lấy lãi, cung cấp con giống chất lượng cao và trực tiếp chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi để bà con vươn lên thoát nghèo bền vững.

Các hoạt động từ thiện xã hội như ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Khuyến học, Quỹ Hỗ trợ nông dân hay tặng quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn cũng luôn được ông tích cực duy trì với tổng số tiền đóng góp hàng trăm triệu đồng mỗi năm.