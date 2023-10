Máy in nhiệt mini giá rẻ… thành đắt?

Máy in nhiệt thường được sử dụng để in hóa đơn thanh toán và phiếu tạm giúp khách hàng xác minh thông tin mua hàng của mình. Đồng thời, người quản lý có thể kiểm soát, quản lý doanh số bán hàng và doanh thu trong ngày…

Hiện nay trên thị trường, máy in nhiệt có nhiều thương hiệu và giá bán khác nhau, như: Máy in nhiệt Xprinter XP-480B, giá bán 1,4 triệu đồng; máy in nhiệt Epson TM-T82II, giá bán 2,1 triệu đồng; máy in nhiệt Zebra ZD220 có giá gần 4,3 triệu đồng… Bên cạnh các phẩm này, thị trường cũng xuất hiện dòng sản phẩm máy in nhiệt mini giá rẻ, như: Máy in nhiệt mini Dreamee, có giá bán từ 55.000- 239.000 đồng; máy in nhiệt A7 bluetooth, giá bán 145.000 đồng; máy in nhiệt mini 2inch, giá bán gần 380.000 đồng…

Máy in nhiệt mini Dreamee, được rao bán trên mạng với giá từ 55.000- 239.000 đồng.

Anh Phan Quốc Ngọc (ngụ quận 6, TP HCM) cho biết, anh đặt mua 2 máy in nhiệt mini giá rẻ nhưng chất lượng không như quảng cáo.

“Chất lượng máy rất tệ, một máy máy thì kết nối bluetooth chập chờn, khi kết nối được thì in bị sọc. Cái còn lại sạc pin không vào nên không dùng được”, anh Ngọc nói.

Chia sẻ về cách chọn mua máy in nhiệt đảm bảo chất lượng, Anh Nguyễn Tấn Lộc (chủ cửa hàng thiết bị tin học Lộc Phát, quận 3, TP HCM) cho biết, để lựa chọn được một máy in nhiệt cho nhu cầu của mình, bạn phải quan tâm đến tính tính năng và tiện ích mà máy in đó mang lại, bạn cũng cần quan tâm đến một số thông số cơ bản của máy in như sau:

Tốc độ in của máy in: Máy in nhiệt tốc độ in trung bình của các máy từ 100-250mm/s; khổ giấy in sử dụng: Khổ K57, K75 hay K80; Kết nối: Ngoài các máy in kết nối trực tiếp với máy tính qua cổng USB, nhiều loại máy khác kết nối qua Bluetooth, Wifi (giá thành khá cao)… hay máy in nhiệt cần kết nối với nhiều máy tính, bạn phải cân nhắc xem mô hình kinh doanh của mình nên sử dụng kết nối nào thuận tiện nhất.

Ngoài ra, bạn cũng nên quan tâm thêm đến độ phân giải của máy in hay kích thước, trọng lượng của máy để xem có phù hợp với quầy thu ngân của mình hay không. Đặc biệt, nên chọn mua các sản phẩm chính hãng, từ thương hiệu lớn để được đảm bảo về chất lượng, độ bền, tính năng cùng hiệu quả sử dụng lâu dài.

