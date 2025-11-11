Máy hút ẩm 'cháy hàng' trái mùa

Thông thường vào cuối thu, đầu đông, thời tiết chủ đạo ở miền Bắc là nắng hanh với độ ẩm không khí tầm 50%. Tuy nhiên những ngày qua, thời tiết diễn biến bất thường khi trời nhiều sương mù, có mưa nhỏ và độ ẩm luôn trên 80%, có lúc trên 90%.

Một số chủ cửa hàng điện gia dụng tại Hà Nội cho biết số người đến tham khảo thông tin và mua máy hút ẩm tăng cao. Các mẫu cỡ nhỏ, công suất 10-20 lít với giá khoảng 3 triệu đồng "cháy hàng". Các thương hiệu bán tốt ở phân khúc này là Lumias, Xiaomi, Midea, NWT, Gree, trong khi LG, Electrolux ở tầm trên 10 triệu đồng cũng có doanh số tốt.

Ông Lê Mạnh Toàn, chủ cửa hàng gia dụng trên đường Lê Lợi, TP Hải Phòng, cho biết doanh số máy hút ẩm cuối tuần qua tăng 15-20 lần so với thông thường. Theo ông, đây là mặt hàng mang tính thời điểm, "ngày thường bán túc tắc nhưng cứ nồm ẩm là doanh số tăng mạnh". Tuy nhiên, nhu cầu ngoài dự kiến khiến các cửa hàng không còn máy do cần chờ vận chuyển thêm từ nhà cung cấp, bỏ lỡ cơ hội tăng doanh thu.

Máy hút ẩm bán chạy vào tháng 11 được đánh giá là diễn biến bất ngờ với giới kinh doanh đồ gia dụng. Ông Nguyễn Minh Tân, Giám đốc hệ thống bán lẻ Giga, cho biết sản phẩm này bán chạy nhất vào tháng 1 và 2 hàng năm, hiếm khi diễn ra vào tháng 11. Ngoài các model công suất trung bình, hệ thống còn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh ở phân khúc công suất lớn trên 30 lít.

Máy hút ẩm xếp kín lối đi một cửa hàng để chờ chuyển cho khách cuối tuần qua. Ảnh: Lê Mạnh Toàn

Dù bất ngờ với sức mua trái mùa, bà Nguyễn Hà, Giám đốc marketing của Hợp Long E-commerce, khẳng định các thương hiệu như Lumias, Xiaomi hay NWT vẫn đáp ứng được phần lớn nhu cầu của đại lý bán lẻ. Một số mã hết hàng nhưng đã nằm trong kế hoạch nhập mới và sẽ có đầy đủ trở lại vào cuối tuần tới. Theo bà, ngoài mùa nồm ẩm vào đầu năm, máy cũng được ưa chuộng tại một số khu vực như Sapa, Đà Lạt quanh năm để làm khô không khí, bảo vệ sức khỏe con người cũng như hạn chế hỏng hóc thiết bị điện tử.

Máy hút ẩm chuyên dụng có cơ chế hoạt động với máy nén, dàn ngưng tụ tương tự điều hòa nhưng được làm nhỏ gọn, có khả năng kiểm soát độ ẩm chính xác theo cài đặt, cũng như dễ dàng di chuyển giữa các phòng. So với chế độ Dry trên điều hòa thường làm không khí lạnh hơn, máy hút ẩm khi hoạt động sẽ hạ độ ẩm, tăng nhiệt độ không khí, phù hợp sử dụng trong thời tiết lạnh. Ngoài ra, máy có khả năng kiểm soát chính xác độ ẩm nên đạt hiệu quả cao hơn so với điều hòa.

Sản phẩm thường chia theo công suất hút, như 10, 12, 18, 22, 28, 30, 50 lít... phù hợp với diện tích phòng khác nhau. Ví dụ, mẫu 12L có thể hút, làm ngưng tụ tối đa 12 lít nước một ngày trong không khí (số thực tế tùy điều kiện sử dụng). Các loại nhỏ phù hợp phòng ngủ, căn hộ bé trong khi dòng lớn hơn có thể sử dụng cho toàn bộ căn hộ nhiều phòng, hoặc nhà tầng.

Theo ông Hoàng Anh Dũng, quản lý sản phẩm của Lumias Việt Nam, các model mới ra cuối 2025, dự định bán đầu 2026 sẽ tập trung vào cải thiện mức tiêu thụ điện, giảm độ ồn và thêm tính năng mới. Một số mẫu có thêm màng lọc Hepa chuyên dụng, khử khuẩn, ion âm, tương tự máy lọc khí chuyên biệt. Ngoài ra, một số tính năng khác được bổ sung, nâng cấp như sấy quần áo tiết kiệm điện, điều khiển từ xa qua ứng dụng thông minh.