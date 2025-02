Dùng điều hòa hay máy hút ẩm tốn tiền điện nhiều hơn?

Dùng máy hút ẩm hay điều hòa tốn điện hơn?

Miền Bắc đang mùa nồm ẩm, thời tiết liên tục mưa phùn, độ ẩm trong không khí cao khiến nền nhà và đồ dùng liên tục “đổ mồ hôi”, ẩm ướt gây khó chịu.

Để kiểm soát độ ẩm, có 2 lựa chọn phổ biến là sử dụng máy điều hòa không khí với chế độ Dry (Dry Mode) hoặc dùng máy hút ẩm chuyên dụng.

Máy hút ẩm và điều hòa được dùng nhiều trong mùa nồm ẩm.

Theo một thợ điện máy có hơn 20 năm kinh nghiệm, cơ chế hoạt động của điều hòa và máy hút ẩm là tương tự nhau. Hơi ẩm trong không khí được hút vào, đi qua hệ thống làm lạnh để ngưng tụ thành nước, chuyển tới ngăn chứa và đi theo đường nước thải ra ngoái. Không khí khô được trả lại môi trường.

Với máy hút ẩm, toàn bộ quy trình diễn ra trong thân máy. Còn với điều hòa, công đoạn làm mát dàn nóng được thực hiện ở cục nóng được đặt bên ngoài.

Điểm khác biệt rõ rệt nhất trong việc hút ẩm bằng hai thiết bị này chính là mức độ tiêu thụ điện năng.

Điều hòa gồm có 2 bộ phận là dàn lạnh và dàn nóng. Để vận hành được một chiếc điều hòa, chúng ta phải kích hoạt và cấp điện cho cả 2 bộ phận nêu trên.

Cụ thể, khi cục nóng hoạt động, bộ phận ngốn nhiều điện nhất chính là máy nén. Máy nén có nhiệm vụ liên tục vận chuyển dung môi theo vòng tròn tuần hoàn giữa dàn nóng (ngoài trời) và dàn lạnh (trong nhà) để làm mát, sưởi ấm hoặc hút ẩm. Kèm theo đó là 1 chiếc quạt làm mát để tản nhiệt, giúp dàn nóng không bị quá tải.

Tiếp theo đó là dàn lạnh bên trong. Dàn lạnh cũng có một chiếc quạt để luân chuyển khí lạnh hoặc khí nóng đi khắp phòng, giúp không gian thông thoáng dễ chịu.

Đối với máy hút ẩm, máy này cũng có quạt, máy nén và dàn ống chứa dung môi. Nhưng vì toàn bộ được sắp xếp trong một khối nhỏ gọn, vòng luân chuyển nhỏ nên máy nén có công suất thấp hơn nhiều so với trong điều hòa. Thêm vào đó, máy hút ẩm cũng chỉ có 1 quạt, so với 2 quạt ở 2 dàn so với điều hòa.

Chính vì vậy, có thể thấy rằng khả năng tiêu thụ điện của một chiếc điều hòa sẽ lớn hơn so với một chiếc máy hút ẩm. Công suất trung bình của máy hút ẩm vào khoảng 480W, còn với điều hòa là 2900W.

Nếu sử dụng 8 tiếng mỗi ngày, máy hút ẩm tiêu thụ trung bình 3840W. Điều hòa tiêu thụ trung bình 16800W.

Tạm tính theo giá điện sinh hoạt bậc 2 (1.956 đ/kWh), tiền điện cho một ngày 8 tiếng dùng máy hút ẩm khoảng 7.500 đồng và dùng điều hòa hút ẩm là 32.800 đồng.

Lưu ý, mức chi phí này chỉ là tạm tính trên trung bình, để chính xác cần xem công suất cụ thể trên nhãn năng lượng của từng thiết bị. Chẳng hạn điều hòa tích hợp công nghệ Inverter chắc chắn sẽ tiết kiệm điện hơn mức trung bình trên.

Tương tự, chuyên gia điện gia dụng Nguyễn Minh Tiến cho biết, về cơ bản máy hút ẩm tiêu thụ điện ít hơn nhiều các thiết bị "ngốn" điện quen thuộc như máy nước nóng, điều hòa, thậm chí cả máy sấy tóc.

Với máy hút ẩm công suất 22 lít, công suất thường khoảng 450W. Sản phẩm chỉ tốn điện khi mới bật, cần giảm độ ẩm về mức cài đặt, sau đó sẽ chỉ duy trì mức thấp, cần rất ít điện.

Lời khuyên khi chọn mua máy hút ẩm tiết kiệm điện

Điều hòa và máy hút ẩm đều có thể làm khô không gian sống. Nếu nhu cầu sử dụng thấp và chưa có điều kiện mua máy hút ẩm, bạn có thể tận dụng luôn chiếc điều hòa của gia đình mình. Còn những hộ gia đình chịu ảnh hưởng lớn từ thời tiết nồm ẩm thì trang bị một chiếc máy hút ẩm chuyên dụng là lựa chọn tối ưu.

Khi chọn mua máy hút ẩm, hãy ưu tiên các sản phẩm có công nghệ tiết kiệm điện, đạt chứng nhận Energy Star hoặc tương tự. Ngoài ra, hãy chú ý đến các tính năng đi kèm như cảm biến độ ẩm thông minh, hẹn giờ, hoặc màng lọc khí tích hợp. Các tính năng này không chỉ tăng cường hiệu quả sử dụng mà còn giúp tiết kiệm điện hơn trong dài hạn.

Đại diện một công ty chuyên cung cấp các thiết bị điện đã chia sẻ 4 kinh nghiệm để tối ưu hóa việc sử dụng và giảm chi phí điện năng.

Cụ thể, bạn nên chọn máy phù hợp với diện tích phòng. Không nên sử dụng máy công suất lớn cho phòng nhỏ hoặc máy nhỏ cho phòng lớn, vì như vậy sẽ gây lãng phí hoặc máy phải hoạt động liên tục để đáp ứng nhu cầu.

Độ ẩm lý tưởng cho không gian sống dao động từ 40-60%. Không nên cài đặt mức độ ẩm quá thấp, vừa không cần thiết, vừa gây tiêu tốn điện năng.

Các dòng máy hiện đại có cảm biến độ ẩm và chế độ tự động tắt khi đạt độ ẩm yêu cầu, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí điện.

Cuối cùng, chỉ sử dụng khi độ ẩm tăng cao, chẳng hạn vào những ngày trời nồm hoặc mưa kéo dài, tránh để máy hoạt động liên tục suốt cả ngày.