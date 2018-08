Mặt hàng lành mạnh này tăng giá khiến tỷ lệ tội phạm tăng bất ngờ cao đột biến

Thứ Sáu, ngày 24/08/2018 05:00 AM (GMT+7)

Bản tin tài chính kinh doanh Sự kiện:

Ở Việt Nam, chúng ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp mặt hàng này.

Tại New Zealand, bơ là loại quả giàu giá trị thương mại. Doanh thu từ ngành công nghiệp bơ ở đây đạt mức 150 triệu NZD (2.319 tỷ VND), trong đó 105 triệu NZD (1.624 tỷ VND) là doanh thu từ thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, nguồn cung bơ ở New Zealand ngày càng thiếu do nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Thậm chí, nhiều băng nhóm tội phạm cũng đang nhắm đến mặt hàng nông sản này.

Thậm chí, cả người cao tuổi cũng tham gia vào 1 trong các vụ trộm

Giám đốc điều hành công ty bơ New Zealand, ông Jen Scoular cho hay, sản lượng bơ New Zealand vào 5 năm trước là 30.000 cây, đến nay đã tăng lên đến 200.000 cây. Tuy nhiên, do sản lượng kém, thời kỳ sinh trưởng tối ưu của cây cũng đã qua nên giá quả bơ đã tăng chóng mặt. Trong tháng 5 năm nay, giá trung bình cho một quả bơ nặng 200g là 5,06 NZD (78.000 VND), tăng 37% so với tháng 4 và 50% so với tháng 5 năm ngoái.

Nhu cầu tiêu thụ quá lớn đã khiến 2 khu vực trồng bơ chính của New Zealand phải gia tăng sản lượng, đồng thời xây dựng thêm 3 khu trồng bơ mới với quy mô lớn. Bên cạnh đó, giá bơ tăng cao cũng thúc đẩy nhiều người dân tự trồng bơ ở nhà.

Trước đó, phía cảnh sát còn phát hiện một “làn sóng trộm cắp bơ” ở vịnh Plenty, đảo Bắc New Zealand. Tháng 4 năm nay đã xuất hiện hàng loạt vụ trộm bơ, hầu hết trong số đó đều diễn ra vào ban ngày. Từ tháng 5 đến cuối tháng 7, cảnh sát đã nhận được 9 báo cáo về các vụ trộm trong cùng khu vực. Thậm chí còn có những tội phạm là người cao tuổi. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng phát hiện ra một số chủ doanh nghiệp nhỏ đang nhắm mắt làm ngơ và bán những quả bơ “ăn cắp”.

Thậm chí, cả người cao tuổi cũng tham gia vào 1 trong các vụ trộm

Vườn cây Athenree ở vịnh Plenty từng bị 4 tên đạo tặc ghé thăm, nhưng chúng đã chạy trốn trước khi cảnh sát đến. Bruce Polley, một người trồng bơ cho biết, anh sẽ dùng xích sắt khóa cửa để đề phòng các tên trộm. Một người khác là Ron Bailey thì lắp đặt đèn an ninh và camera để ngăn kẻ trộm vào vườn. Ông Scoular – giám đốc công ty bơ New Zealand cho biết, tất cả bơ được thu hoạch ở New Zealand đã bi cắt cụt, chỉ còn lại phần cuống ngắn.

Biểu đồ tăng trưởng giá bơ ở New Zealand từ năm 2012-2018

Được biết, những kẻ trộm bơ có khả năng bị phạt tù tối đa 10 năm. Trong khi đó, nếu các cửa hàng cố tình mua bơ bị đánh cắp, có thể họ sẽ bị buộc tội và phạt tù tối đa 7 năm. Do đó, cảnh sát New Zealand đã tới các cửa hàng rau củ quả để các chủ hàng nắm rõ hậu quả phải gánh nếu làm sai.