Măng cụt được mùa, giá xuống đáy

Sở hữu 70 gốc măng cụt tại Bình Dương, ông Phạm Văn Hoàng cho biết năm nay sản lượng đạt khoảng 5 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, niềm vui được mùa không đi cùng giá bán.

Theo ông Hoàng, ngay từ đầu vụ, giá măng cụt đã thấp hơn khoảng 20-25% so với năm ngoái. Hơn một tháng trở lại đây, giá tiếp tục lao dốc, hiện chỉ còn khoảng 20.000 đồng một kg tại vườn.

"Nếu tính bình quân cả vụ, năm nay gia đình gần như không có lãi vì chi phí phân bón, nhân công đều tăng", ông Hoàng nói.

Măng cụt của nhà vườn ở Bình Dương cũ (nay TP HCM). Ảnh: Thi Hà

Tại Đồng Nai, vườn măng cụt hơn 1,5 ha của gia đình ông Thành cũng trong tình cảnh tương tự. Đầu vụ, gia đình bán cho các cửa hàng trái cây sạch với giá khoảng 65.000 đồng một kg, còn thương lái thu mua khoảng 40.000 đồng. Tuy nhiên, đến những đợt thu hoạch cuối cùng cách đây hai tuần, giá chỉ còn 22.000 đồng một kg.

"Đầu vụ tưởng năm nay có lãi nhưng từ giữa vụ giá giảm quá nhanh nên sau khi trừ chi phí chỉ còn lãi vài chục triệu đồng", ông Thành cho biết.

Tình trạng giá giảm không chỉ xảy ra ở một vài vườn mà xuất hiện tại nhiều vùng trồng măng cụt ở phía Nam khi thị trường bước vào giai đoạn thu hoạch rộ.

Ông Vũ Văn Hòa, thương lái thu mua măng cụt tại vùng Lái Thiêu (TP HCM), cho biết hiện giá mua xô tại vườn thấp nhất từ trước tới nay.

Theo ông Hòa, lượng hàng năm nay nhiều hơn đáng kể so với mọi năm. Mỗi ngày ông thu mua vài tấn măng cụt từ các nhà vườn trong khu vực, tăng khoảng 30-40% so với năm ngoái. Trong khi đó, sức tiêu thụ không tăng tương ứng khiến giá thu mua liên tục đi xuống.

Tại các chợ đầu mối Hóc Môn, Thủ Đức và Bình Điền, lượng măng cụt nhập về tăng mạnh gần đây. Giá bán sỉ hiện dao động 33.000-35.000 đồng một kg với loại lớn và 30.000-32.000 đồng với loại nhỏ, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các đầu mối cho biết thời tiết thuận lợi giúp tỷ lệ đậu trái cao, sản lượng tăng đáng kể. Chất lượng măng cụt trong nước tốt, giá cạnh tranh nên hiện chiếm phần lớn lượng hàng tiêu thụ, thay thế đáng kể nguồn nhập khẩu từ Thái Lan.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, măng cụt không phải trường hợp cá biệt. Năm nay, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại trái cây các tỉnh phía Nam đạt sản lượng cao, từ sầu riêng, đến xoài, thanh long, bơ.

Nguồn cung tăng nhanh trong khi sức mua không tăng tương ứng khiến mặt bằng giá nhiều loại trái cây cùng giảm. "Măng cụt giảm giá trong giai đoạn thu hoạch rộ cũng là diễn biến theo quy luật cung - cầu của thị trường", ông Nguyên nói.

Giá bán lẻ theo đó cũng hạ nhiệt. Tại nhiều cửa hàng trái cây ở TP HCM, măng cụt loại nhỏ được bán khoảng 35.000 đồng một kg, trong khi loại lớn dao động 45.000-60.000 đồng. Trên nhiều tuyến đường tại TP HCM và Tây Ninh, loại trái cây này được bày bán với giá 40.000-50.000 đồng một kg.