“Loạn giá” test nhanh Covid-19, người dân khốn khổ đủ đường - Kì 2

Bài 2: “Loạn giá” test nhanh Covid-19, người dân khốn khổ đủ đường

Chênh lệch giá test nhanh Covid-19

Mới đây, ông Trần Đức Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Liên, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An đã phải ra thông báo hủy việc test nhanh kháng nguyên sàng lọc Covid-19 có thu phí trên diện rộng của địa bàn.

Động thái này xuất phát từ việc dư luận có nhiều ý kiến trái chiều khi UBND xã Nghi Liên quyết định sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng, nhưng lại thu phí giá test quá cao so với thị trường. Theo đó, giá test đưa ra là mẫu đơn 80.000 đồng/người; 2 người là 90.000 đồng; còn gia đình 4 người là 120.000 đồng.

Do có nhiều ý kiến nên UBND xã Nghi Liên đã không thực hiện việc test nhanh thu phí.

“Chúng tôi chấp hành việc sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng, đó là điều nên làm. Tuy nhiên, hiện nay giá que test được bán tại các cửa hàng thiết bị y tế dao động từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng/que”, một người dân nêu ý kiến.

Hiện nay, trên địa bàn Tp.Vinh có khá nhiều dụng cụ test nhanh SARS-CoV-2 được cấp phép lưu hành, nhưng hầu hết các cửa hàng chỉ bán loại của Trung Quốc và Hàn Quốc sản xuất vì có giá cả phải chăng.

Một chủ cơ sở kinh doanh thiết bị y tế trên đường Nguyễn Phong Sắc cho biết, hiện tại cơ sở chỉ bán loại test nhanh của Trung Quốc và Hàn Quốc sản xuất, giá bán lẻ mỗi hộp 25 bộ test dao động từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng, nếu mua sỉ thì có giá từ 1,375 triệu đồng đến 1,625 triệu đồng.

Một số cơ sở cũng cho biết, hiện nay loại test nhanh bằng cách lấy dịch tỵ hầu (phải ngoáy mũi), được người dân chọn mua nhiều hơn. Trong khi đó, có một số loại test nhanh bằng nước bọt thì do chưa được kiểm chứng về chất lượng nên gần như chỉ bày bán trôi nổi trên mạng, chứ chưa có cửa hàng nào nhập về.

Giá bán kit test Covid-19 tại các cửa hàng y tế cũng khác nhau.

Mặc dù vậy, theo nhiều người, giá bán của mỗi bộ test nhanh vi rút SARS-CoV-2 vẫn còn khá cao trong bối cảnh kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Với việc chỉ cho kết quả trong thời gian ngắn, trong khi đó tình hình dịch bệnh có thể phải kéo dài, nếu phải sử dụng liên tục chỉ để kiểm tra mình có bị mắc Covid-19 hay không thì chi phí sẽ rất tốn kém. Đặc biệt, hiện nay tại các cơ sở y tế, giá test cũng không thống nhất khiến cho người dân hoang mang.

Mỗi nơi một giá test

Trao đổi về việc này, ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, hiện nay, bệnh viện đang test Covid-19 miễn phí cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện. Còn giá test nhanh Covid-19 dịch vụ mẫu đơn dao động từ 60.000 - 70.000 đồng/người và giá test PCR mẫu đơn là 518.000 đồng/người.

Các cơ sở y tế tại Nghệ An đang có sự chênh lệch về giá test Covid-19.

Còn tại bệnh viện Đa khoa Tp.Vinh test nhanh mẫu đơn tại bệnh viện là 60.000 đồng/1 người (không làm test gộp); PCR mẫu đơn lấy tại bệnh viện là 518.000 đồng/ 1 người; PCR mẫu gộp không quá 10 người là 110.000 đồng/1 người.

Ngoài ra, bệnh viện Đa khoa Tp.Vinh còn có dịch vụ test Covid-19 tại nhà, mỗi trường hợp cộng thêm 50.000 đồng. Trong đó, test nhanh thì phải 10 người trở lên mới đến lấy mẫu; PCR mẫu đơn thì 3 người trở lên và PCR mẫu gộp thì 10 người trở lên mới đến lấy mẫu.

Trong khi đó, tại bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An thì giá test nhanh mẫu đơn là 69.000 đồng/1 người; giá test gộp 3 người gom lại 1 mẫu là 75.000 đồng (25.000 đồng/1 người).

Theo lý giải của các bệnh viện, cơ sở y tế, sở dĩ có sự chênh lệch về giá test ở mỗi nơi là tùy thuộc giá sinh phẩm y tế nhập vào của mỗi hãng sản xuất và thời điểm nhập khác nhau.

Trước đó, chiều 12/2, Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra, xác minh 10 cơ sở kinh doanh quầy thuốc, nhà thuốc bán thuốc chữa bệnh trên địa bàn thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn.

Qua kiểm tra, xác minh, có 4/10 cơ sở quầy thuốc, nhà thuốc trên địa bàn có bán kist test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, giá dao động từ 80-100 nghìn đồng/bộ.

Đoàn liên ngành cũng đã kiểm tra giá cả của sản phẩm khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn chân, tay, miệng… Đồng thời yêu cầu các cơ sở quầy thuốc, nhà thuốc thực hiện nghiêm các quy định về niêm yết giá và bán theo giá đã niêm yết, sản phẩm bán phải đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ cũng như chất lượng thuốc, thực hiện tốt các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng khi tổ chức đấu thầu mua vật tư phòng, chống dịch Covid-19. CDC Nghệ An đã ký 4 gói thầu với Công ty Việt Á tổng trị giá 28 tỷ đồng, trong đó 2 gói thầu theo hình thức chỉ định với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng.

