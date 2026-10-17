Loại cây ra hoa được người xưa trọng dụng, xem là biểu tượng của vượng tài, tụ lộc

Cây trúc may mắn

Theo Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, trúc may mắn vốn được trồng nhiều trong nhà với ý nghĩa bình an, trường thọ. Cây thường xanh tốt quanh năm, tượng trưng cho sự kiên cường, bền bỉ và may mắn. Tuy nhiên, để cây trổ hoa thì không hề dễ dàng.

Trong quan niệm phong thủy, cây này ra hoa là dấu hiệu tài vận chuẩn bị ghé thăm.

Nếu chỉ trồng thủy sinh, gần như không thể thấy cây ra bông. Nhưng khi được trồng trong đất, chăm sóc lâu năm, trúc may mắn có thể cao tới 2–3 mét và đôi khi xuất hiện những chùm hoa màu be nhạt, mùi thơm dịu nhẹ. Trong quan niệm phong thủy, đây chính là dấu hiệu tài vận chuẩn bị ghé thăm, tiền bạc hanh thông.

Cây tuế (cây sắt) – ngàn năm khó gặp một lần

Trong dân gian, cây tuế hay còn gọi là "cây sắt" vốn gắn liền với câu nói: "Tuế ngàn năm mới nở hoa". Cây tuế có dáng vững chãi, lá xòe như vầng dương, thường được trồng ở sân vườn, trước cổng nhà hoặc cơ quan với mong muốn trấn trạch, xua đuổi tà khí.

Người xưa cho rằng, nếu cây tuế trong vườn nở hoa, gia chủ chắc chắn gặp nhiều may mắn.

Hoa tuế rất đặc biệt: Màu vàng nâu, mọc thành khối lớn, trông tựa như những "quả trứng vàng". Người xưa cho rằng, nếu cây tuế trong vườn nở hoa, gia chủ chắc chắn gặp nhiều may mắn, con đường công danh xán lạn, tiền bạc cũng theo đó mà đến.

Cây nha đam

Thông tin trên VTC News, cây nha đam hay còn gọi là cây lô hội - loài cây mọng nước thuộc chi Lô hội. Cây lô hội dễ trồng, dễ chăm nên được nhiều người trưng làm cây cảnh trong nhà. Tuy nhiên, chăm tốt đến mấy thì chúng ta cũng chỉ dễ dàng nhìn thấy phần lá lô hội xanh tốt, mọng nước chứ hiếm khi thấy nó ra hoa.

Theo quan niệm xưa, cây lô hội nở hoa là một sự dự báo điềm lành sắp tới, gia chủ sẽ vơi bớt muộn phiền để chào đón những điều may mắn, bình an.

Cây phát tài phát lộc

Cây phát tài phát lộc hay còn gọi là cây trúc phát tài, trúc phú quý, lucky bamboo... Loài cây này thường được nhiều người chọn trồng trong nhà bởi không chỉ đẹp mà còn có ý nghĩa phong thuỷ ngay từ cái tên gọi.

Cây phát tài phát lộc cũng hiếm ra hoa nhưng khi ra hoa thì nó như báo hiệu cho những điều may mắn cả về con đường công danh sự nghiệp, tiền tài vật chất.

Cây phát tài phát lộc cũng hiếm ra hoa nhưng khi ra hoa thì nó như báo hiệu cho những điều may mắn cả về con đường công danh sự nghiệp, tiền tài vật chất.

Cây kim tiền

Kim tiền sở hữu màu xanh tươi mát, là cây cảnh có ý nghĩa tốt lành trong phong thủy. Mặc dù hiếm khi ra hoa nhưng nếu chăm sóc đúng cách, hoa của cây kim tiền vẫn có thể nở rộ. Hoa kim tiền có ý nghĩa may mắn. Nhiều người tin rằng cây nở hoa sẽ đem đến phú quý, tài lộc gấp đôi gấp ba cho gia chủ.

Cây thiết mộc lan

Cũng theo VOV, cây thiết mộc lan rất ít khi nở hoa, đặc biệt là khi được trồng trong chậu. Trong phong thủy mỗi khi hoa thiết mộc lan nở chính là báo hiệu tài vận bủa vây, tiền tài sắp đến.

Cây ngọc bích

Cây ngọc bích là loài cây mọng nước, dễ chăm sóc, dễ nhân giống, thường được nhiều gia đình trồng trong chậu nhỏ đặt bàn làm việc hoặc phòng khách. Ở nhiều nước, loài này còn được gọi là "Money tree" – tức "cây tiền".

Trong dân gian, khi ngọc bích nở hoa, đó là dấu hiệu của sự thịnh vượng, sung túc, tiền bạc dư dả và may mắn kéo dài.

Điểm hiếm có là ngọc bích trưởng thành phải đủ tuổi, đủ nắng mới có thể ra hoa. Những bông hoa nhỏ màu trắng tinh khôi hay hồng nhạt, mọc thành chùm, không quá rực rỡ nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt. Trong dân gian, khi ngọc bích nở hoa, đó là dấu hiệu của sự thịnh vượng, sung túc, tiền bạc dư dả và may mắn kéo dài.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.