Giá xăng dầu hôm nay 13/11: Thế giới tăng, xăng trong nước về mức trước xung đột

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 12/11 được điều chỉnh tăng mạnh.

Kết thúc phiên giao dịch 12/11, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 3,3%, lên mức 95,82 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 1,92%, lên mức 88,9 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (13/11), giá dầu WTI của Mỹ giảm nhẹ.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 7h15' ngày 13/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 95,812 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 88,68 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng sau khi xuất hiện thông tin về các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, làm dấy lên lo ngại nguồn cung dầu toàn cầu có thể bị thắt chặt.

Ngày 12/11, lực lượng Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn tuyên bố, đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một trạm bơm thuộc tuyến đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia và một cơ sở dầu mỏ ở Yanbu trên bờ Biển Đỏ, làm gia tăng căng thẳng khu vực.

Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu sau đó cho hay đã đánh chặn, phá hủy hai thiết bị bay không người lái do Houthi phóng đi, trong đó một chiếc tại khu vực Riyadh và chiếc còn lại ở tỉnh miền đông giàu dầu mỏ.

Giá xăng trong nước về dưới 20.000 đồng/lít. Ảnh: Tuấn Hùng

Bên cạnh đó, tình trạng gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đứt gãy nguồn cung, tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Trước khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát, eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu.

Ngoài khu vực Vùng Vịnh, thị trường đang theo dõi sát sao tình hình tại Nga khi phía Ukraine tiếp tục sử dụng máy bay không người lái tấn công vào cảng Ust-Luga trên vùng biển Baltic, phía tây bắc của Nga, gây hỏa hoạn và làm hư hại một phần hệ thống bồn chứa nhiên liệu. Đây là một trong những cửa ngõ xuất khẩu quan trọng của Nga đối với dầu thô, sản phẩm dầu mỏ, ngũ cốc và nhiều loại hàng hóa khác.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (12/11).

Ở kỳ điều hành ngày 12/11, giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường được điều chỉnh giảm mạnh so với kỳ trước.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.399 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Đáng chú ý, sau kỳ điều chỉnh này, cả hai loại xăng đều có giá bán tối đa xuống dưới mốc 20.000 đồng/lít. Xăng E5RON92 thấp hơn xăng E10RON95-III 446 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S giảm 1.874 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.822 đồng/lít.Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.263 đồng/kg, giá bán không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam tính đến ngày 12/11 như sau:

Giá xăng tại Thái Lan là 30.826 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Campuchia là 27.354 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Lào là 44.832 đồng/lít; ở Trung Quốc là 36.125 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); trong khi ở Việt Nam không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Giá dầu ở Thái Lan là 31.962 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia là 33.329 đồng/lít; ở Lào là 38.880 đồng/lít; tại Trung Quốc là 33.032 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); còn ở Việt Nam không cao hơn 26.822 đồng/lít.